Беларусь на «Евровидении» представляла группа, похожая на Lordi

Беларусь наконец-то отправила на «Евровидение» фриков, но в финал мы все равно не попали. Нет, вы ничего не пропустили – это всего лишь фрагмент новой комедии «Евровидение. История «Огненной саги». Как несложно догадаться, фильм – забавная фантазия на тему популярного конкурса, которую сняла компания Neflix. Вместо несостоявшегося из-за эпидемии коронавируса «Евровидения-2020».

Главные герои - вымышленный исландский дуэт Fire Saga. Фото: Elizabeth Viggiano/NETFLIX

Сюжет комедии закручивается вокруг исландского дуэта «Огненная сага», который выступает в кабаке маленького города, но мечтает о большой сцене «Евровидения». У всех жителей города, включая отца участника группы Ларса (отца, к слову, играет Пирс Броснан) это вызывает смех. Но обстоятельства складываются так, что финалисты национального конкурса Исландии погибают на яхте, и оргкомитету ничего не остается делать, как послать на конкурс 100% неудачников.

"Хомячье колесо" - это пародия на номер Марии Яремчук из Украины, которая участвовала в "Евровидении-2014". Фото: Photo: John Wilson/NETFLIX

Комедия получилась довольно милой и временами очень смешной. Убедительности совершенно невозможной истории добавляет участие в съемках реальных участников «Евровидения»: Александра Рыбака, Джамалы, Сальвадора Собрала, Лорин, Нетты и Кончиты Вурст. А еще многие исполнители от других стран в кино являются пародией на реальных артистов.

Moon Fang до боли напоминает Lordi, победивших в "Евровидении-2006". Кадр видео

Так, от Беларуси выступает некая группа Moon Fang (в переводе «Лунный клык»), очень напоминающая фаворитов «Евровидения-2006» - финскую группу Lordi. У артиста от России в фильме большая и даже ключевая роль – скорее всего, это собирательный образ, который вобрал в себя черты Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева.

Взбалмошный исполнитель от России Лемтов, который пытается рассорить исландский дуэт. Фото: John Wilson/NETFLIX

Вся история, рассказанная в фильме – сплошной вымысел и троллинг. Более того, фаны «Евровидения» уже разложили по полочкам все неточности и вопиющие нарушения регламента реального конкурса, которые допущены в кино. Например, песня Double Trouble группы «Огненная сага» длится 3 минуты 22 секунды, и превышает допустимую продолжительность почти на полминуты. Пианино Ларса подключено – хотя все знают, что «Евровидение проходит под фонограмму -1 – то есть живьем звучит только голос исполнителя, а музыка идет в записи. И так далее, претензий много. Но смотреть комедию из-за этого не менее интересно, чем сам конкурс. Интересно, что история об огненной саги уже вышла на первое место в списке самых популярных фильмов Netflix.

Обратите внимание: Беларуси пока 0 баллов. Кадр из фильма.

Александр Рыбак также принял участие в съемках. Фото: Jonathan Olley/NETFLIX