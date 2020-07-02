2020-07-02T16:07:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Первые белорусские туристы в Турции: «Привычного шведского стола больше нет»

Узнали у счастливчиков, как прошел полет, сколько в среднем стоит путевка и какие меры безопасности надо соблюдать на отдыхе
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Первые белорусские туристы полетели на отдых в Турцию. Фото: РСТОПервые белорусские туристы полетели на отдых в Турцию. Фото: РСТО
Изменить размер текста:

Это случилось: 1 июля первый самолет «Белавиа» вылетел из Минска и приземлился в Анталии. Из 189 пассажирских мест занятыми были 183: шесть мест, расположенных на последних рядах, оставили свободными - чтобы можно было изолировать там человека, если у него во время полета поднимется температура или появятся другие симптомы коронавируса.

В ближайшие дни запланированы рейсы не только из столицы, но и из областных центров - Гомеля, Бреста, Витебска и Гродно. В этом сезоне, который, если говорить о Турции, начался в середине лета, белорусские туристы смогут слетать не только в Анталию, но и в Бодрум, Кушадасы.

- Еще весной власти Турции заявили: они намерены одними из первых в мире восстановить международный туризм после снятия ограничений из-за коронавируса. Минтуризма страны внедрило сертификацию туристических объектов на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены. Проект стартовал в мае. Сертификация отелей - добровольная, но по существу она является обязательной, так как без нее отель не допустят к обслуживанию иностранных туристов. Сертификация действительно очень жесткая, она затрагивает все этапы - прием, размещение и досуг туристов. Далеко не все отели смогли ее пройти, сейчас есть информация о том, что около 1400 турецких отелей находятся в стадии ожидании сертификата, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» специалист по туризму компании «Анбоста» Анна Подгурная.

Эта панорама Анталии знакома многим, но в этом году увидеть ее белорусы смогли только в июле. Фото: РСТО

Эта панорама Анталии знакома многим, но в этом году увидеть ее белорусы смогли только в июле. Фото: РСТО

- Как прошел полет и как туристов встретили в Турции?

- Мы в постоянном контакте с нашими туристами в соцсетях и мессенджерах. Сейчас дело обстоит так: в аэропорту Минска масочный режим - маска обязательна, перчатки - нет. Ручная кладь на борту «Белавиа» запрещена, но с покупками из магазина duty free (он работает, вопреки информации в СМИ) на борт пропускают. Бесплатно можно сдать в багаж до 23 кг плюс 10 кг ручной клади. Ручную кладь обязывают сдавать в багаж, с собой в салон самолета можно взять лишь небольшую сумку. При входе в самолет измеряют температуру, на борту каждому раздают анкету, ее надо заполнить и отдать в турецком аэропорту на паспортном контроле. Все летят в масках, ношение маски в аэропорту Анталии обязательно, а при выходе из него всем без исключения меряют температуру. Кстати, в самом помещении аэропорта сидеть можно тоже через одно сидение - за этим следят. При трансфере в автобусе, который развозит туристов из аэропорта по отелям, всех рассаживают в шахматном порядке: из 40 мест занято 20 - так соблюдают требования социальной дистанции.

- А что в отелях?

- Туристы пишут, что температуру измеряют только при заселении, ежедневного измерения нет. Питание организовано не так, как было раньше по системе «все включено»: столики в ресторане и в общественных зонах стоят через один, а шведского стола в привычном нам понимании нет: вся еда стоит за стеклом и выдается официантом по запросу. Это иногда приводит к очередям. Все официанты - в перчатках, масках или защитных щитках. В номерах лежат средства индивидуальной защиты, маску надо носить только в закрытых помещениях, магазинах. На пляже этого не требуется.

При трансфере из аэропорта в отель всех рассаживают в шахматном порядке. Фото: РСТО

При трансфере из аэропорта в отель всех рассаживают в шахматном порядке. Фото: РСТО

- Что в этом году со спросом и с ценами?

- Люди звонят и бронируют. Сейчас топ - это открывшиеся для Беларуси страны: Турция, Албания, Египет. Цены меняются ежедневно. Сегодня путевка на середину июля на двоих взрослых с вылетом из Минска с размещением в хорошем отеле уровня четыре звезды в Аланье и Кемере - около 1200 - 1300 евро на 7 ночей. Хороший отель пять звезд в Белеке на 7 ночей - около 1700 – 1800 евро. Цены динамичны, периодически выходят спецпредложения: можно успеть забронировать что-то дешевле. Надо обратить внимание на еще один момент. Тот кризис, в который туристическая отрасль попала из-за пандемии, очень четко показал, кто из больших туроператоров готов к диалогу и конструктиву, а кто - нет. Ситуации, когда массово отменялись туры, а деньги за них туристические агентства от туроператоров могли вернуть далеко не всегда (а значит, в конечном счете, самыми пострадавшими были простые туристы - у них отменился тур, а деньги за него не вернули) - все это было показательно. Поэтому сейчас важно не столько гнаться за скидкой в 50 - 100 долларов, тем более она чаще всего оказывается мнимой, а забронировать и полететь от действительно ответственного оператора, чтобы в случае форс-мажора можно было разрешать ситуацию. Многие клиенты это, к слову, понимают: то, что пережил туристический сектор в связи с пандемией, сделало всех более рациональными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Граница между Беларусью и Россией - пока на замке. Но если очень надо попасть, например, в Москву, то варианты есть (подробности - здесь)

Белорусы пока не могут поехать в излюбленный Вильнюс. Как там протекала пандемия коронавируса и что происходит сейчас (про все это можно прочитать здесь)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Знакомая семьи, в которой отец выбросился с балкона с дочкой: «Рома был спокойным... Но Карина говорила, что он бывает другим»
Попытались разобраться, что могло произойти перед тем, как 34-летний отец выбросил с 24 этажа свою маленькую дочь, собаку, а затем прыгнул сам
«Двери машины ушли в песок сантиметров на 15, выбить лобовое стекло было невозможно». Очевидица - о ДТП под Бобруйском, где погибли четверо мужчин
Среди них - сотрудник милиции и Академии МВД. Сейчас специалисты проводят экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти погибших
«Трудно комментировать с позиции здравого смысла»: претенденты на президентский пост о том, что ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали
ЦИК проверил подписи избирателей. У Валерия Цепкало из 160 тысяч действительными признали только 75 тысяч, у Дмитриева из 107 тысяч только 159 забраковали
Белоруска, живущая в Литве: Во время карантина над Вильнюсом летали дроны, если было скопление людей - выезжала полиция
Как соседи переживают пандемию, нам рассказала бывший журналист «Комсомолки» Ксения Савченкова, которая три года назад переехала в Вильнюс вместе с семьей
Новые даты, электронная очередь, больше бюджетных мест для медиков и педагогов: как идет вступительная кампания-2020
Во время коронавируса абитуриентам предлагают регистрироваться на подачу документов онлайн - так можно будет меньше времени проводить в приемной комиссии
400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России после вахты, затянувшейся на четыре месяца из-за коронавируса
Нефтяники уже готовились сдавать вахту, когда РФ закрыла границу из-за коронавируса. Новая вахта не могла сменить коллег. А те не могли вернуться на родину - иначе бы остановилась работа
Новости 24
Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто
С начала 2020 года число интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%
Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ
За горячую воду придется заплатить. Стало известно, как минчанам компенсируют проблемы с водой
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года: всего 274 новых случая, но 7 умерших
В Минске торжественно открыли Аллею Дружбы стран СНГ
Захватил фельдшера в качестве заложника, чтобы сбежать: в Петрикове будут судить рецидивиста
Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе: 7 пострадавших
В Могилевской области за прошедшие сутки спасатели нашли двоих заблудившихся в лесах грибников
Евро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума
Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19
ЦИК ответила на жалобы белорусов о пропаже их подписей в поддержку кандидатов
Лукашенко: «Система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом»
МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в Гомеле
Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра. Когда это произойдет?
Глава ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»
«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости