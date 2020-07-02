2020-07-02T14:46:32+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

5 вопросов с ответами, как сделать ребенка и питомца настоящими друзьями

Специалисты рассказывают, как поладить ребенку с домашним животным
Анастасия Бондарович
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Как сделать ребенка и питомца настоящими друзьями?Как сделать ребенка и питомца настоящими друзьями?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как сделать так, чтобы кошка или собака стали с малышом действительно друзьями? Как взрослым создать гармонию их взаимоотношений? Эти вопросы мы задали специалистам Petsitters.by - сервиса по выгулу и передержке животных в Минске.

Замечательно, когда в семье, где растет ребенок, есть домашнее животное. Питомец учит ребенка проявлять нежность, заботиться о ком-то. У них может сложиться отличный дружеский тандем, если взрослые ответственно подойдут к этому вопросу.

1. С какого возраста ребенка лучше заводить питомца?

Не стоит торопиться. Подождите, пока ребенку исполнится 4 - 5 лет. До этого возраста дети не осознают последствий многих действий, импульсивны и непредсказуемы. К тому же воспитание животного требует почти столько же сил, сколько и воспитание ребенка. Вряд ли вы так резко будете готовы стать родителями двойни.

2. А если ребенок родился в семье, где уже есть животное?

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малыша и питомца. Не ругайте животных, не повышайте голос и не прогоняйте словами «Вон!» и «Брысь!». Так они не будут получать отрицательные эмоции, связанные с ребенком. Можно взять ребенка на руки и вместе погладить питомца, сказать ласковые слова.

3. Как выбрать животное в семью с детьми?

Вы должны ориентироваться на стиль жизни вашей семьи. Если вы сторонники активного образа жизни и слово «скука» вам не свойственно - пушистый член семьи тоже должен быть энергичным.

Дети для животных - это стресс. Питомец обязательно должен спокойно реагировать на громкие звуки, уметь прощать. А главное - любить людей.

Советуем отдать предпочтение котятам или щенкам. Обратите внимание на тех, кто не слишком гиперактивен и не кусает все и всех подряд. Если вы все же решили взять взрослое животное, обязательно узнайте его прошлое. Нужно быть уверенным, что кошка или собака жили с детьми и ладили с ними.

4. Как сделать отношения ребенка и животного безопасными?

1. Никогда и ни при каких условиях не оставляйте животное наедине с ребенком. Даже если вы на 100% уверены, что оно не причинит вреда его здоровью. Никогда!

2. Наблюдайте за настроением и поведением животного. Как правило, коты и собаки подают сигналы о дискомфорте определенными действиями или звуками (например, пристальный взгляд, рычание). Обязательно расскажите о них ребенку.

3. Если вы видите, что пушистик не хочет больше находиться в обществе ребенка - дайте ему уйти. Создайте место, где он сможет спрятаться.

4. Не позволяйте детям тревожить питомца во время приема пищи или сна.

5. Подавайте ребенку личный пример общения с животным. Не ведите себя с питомцем грубо, запрещайте своему чаду дразнить, провоцировать и раздражать любимца.

6. Просите детей помогать заботиться о животном. Например, вместе покормите питомца, налейте воды в мисочку, поиграйте.

5. А если ребенок начинает вести себя жестоко?

Если это маленький ребенок, который познает мир и в силу своей любознательности причиняет ущерб животному, - удовлетворите его интерес без жестокости. Покажите ребенку книжку с картинками, видео, объясните, что котик и собачка - хорошие.

Помните, что дети копируют поведение родителей. Гуманно относитесь к животным, и ребенок будет учиться этому. Обучайте его правилам поведения с питомцем, следите за их выполнением, объясняйте, почему с животными нельзя вести себя жестоко. Абсолютно у всех есть импульсы агрессии, задача родителей - контролировать их.

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