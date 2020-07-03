Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 июля 2020 года: меньше 300 заражений в сутки и угроза другой пандемии из-за устойчивости к антибиотикам

Ситуация в Беларуси:

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 62 698 человек с COVID-19 (+274 за сутки). Это минимальный суточный показатель за все время с начала вспышки. Выздоровели и были выписаны из больниц 48 738 человек. К сожалению, число скончавшихся пациентов выросло: +7 смертей за сутки и 407 умерших за все время. В ведомстве уточняют, все погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденный тест на коронавирус. Продолжают работу и лаборатории: в республике сделано 1 028 349 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире:

Число заражений во всем мире превысило 10,8 миллионов случаев. Из этого числа выздоровели более 6 млн пациентов, умерли – свыше 519 тысяч. По данным ресурса worldometers.info, в тройке лидеров по количеству инфицирований находятся США (более 2,7 млн), Бразилия (свыше 1,4 млн) и Россия (больше 661 тысяч случаев).

ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рассказал, что в настоящее время по всему миру разрабатывают 141 вакцину от COVID-19. По его словам, разработка препарата началась сразу же после того, как появились сообщения об обнаружении вируса. Ученые, которые задействованы в исследованиях, могут быть в месяцах от открытия вакцины. Также гендиректор ВОЗ отметил, что мир по-прежнему не защищен перед другими угрозами и вызовами. Например, он сообщил о другой пандемии, хоть и «менее заметной», - устойчивости к противомикробным препаратам.

- В течение 15 ближайших лет без эффективных антибиотиков мы можем столкнуться с перспективой мира без операций на открытом сердце или на тазобедренном суставе из-за высокого риска сепсиса, угрожающего жизни, - предупредил Гебрейесус.

Лукашенко – о коронавирусе: «Уже сегодня можно сказать: мы победили»

Накануне Дня независимости президент вручил государственные награды и выступил с речью. По словам Александра Лукашенко, система здравоохранения страны выстояла, но мы не снижаем градус борьбы. Также президент заявил, что «уже сегодня можно сказать, что мы победили», и пообещал отдельно встретиться с медиками после окончательной победы над коронавирусом.

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