«Первого теста на коронавирус я дождалась на 11-й день самоизоляции»: что делать, чтобы тебя признали контактам первого уровня

Сегодня у нас масса сообщений от читателей, которые считают себя контактом первого уровня и только благодаря собственным усилиям проходят тест на коронавирус - никто их на мазок в поликлинику не приглашает и на дом не приезжает. Хотя, согласно приказу Минздрава, тесты на коронавирус должны делать на 3 - 5-е сутки с момента контакта с заболевшим. Люди боятся за себя - еще неизвестно, какими последствиями обернется присутствие в организме коронавируса, даже если не было явных признаков болезни. Боятся за окружающих - если потенциальный носитель коронавируса не самоизолировался по своей инициативе и продолжает ходить на работу, в магазин, аптеку, то он может заразить других. Вот несколько историй.

«Лишь милиция работала как часы, исправно проверяла с первого дня, на месте ли я»

В первых числах июня Владимир из Жодино почувствовал себя плохо - температура, кашель. На всякий случай самоизолировался, вызвал врача на дом. Итог визита: диагноз - ОРВИ, назначения - «Амоксиклав», «Агримакс» и «Ибупрофен» для снижения температуры, направление на обследование - флюорография. Когда на десятый день после безуспешного лечения удалось (не без труда) сделать КТ, обнаружили двухстороннюю пневмонию с вероятностью коронавируса. Владимира положили в инфекционную больницу. Тамара, его жена, в тот же день вызвала врача к себе, записалась на КТ и уже через день стала официально контактом первого уровня.

- 13 июня мне позвонили из Жодинской санэпидемстанции и сказали, что я должна соблюдать самоизоляцию, объяснили, что это значит, расспросили о моих контактах. Пообещали, что на третий день придут брать мазок, на десятый - анализ крови. Обещанного первого теста я не дождалась. Когда на шестой день самоизоляции позвонила в санэпидемстанцию, выяснилось, что тест, оказывается, мне рано делать - надо на десятый день от контакта. Мазок или кровь - это выяснится в день сдачи анализа, смотря на что будут реактивы. Не дождавшись теста и на десятый день, позвонила в поликлинику, где мне сообщили, что я записана на мазок. На одиннадцатый день! Когда мазок, конечно же, ничего не покажет. Скорая приехала, мазок многострадальный взяла. О двух тестах, как выяснилось, уже речи не идет. Все задействованные органы выдают по этому поводу разную информацию, лишь милиция работала как часы, исправно проверяла с первого дня, на месте ли я.

Мужу сделали ПЦР-тест только на 18-й день с того дня, как он заболел двухсторонней вирусной пневмонией! Результат, конечно, оказался отрицательным, и закрыли второй больничный на 21-й день с диагнозом «пневмония» без уточнения возбудителя (j18). Тест на антитела не сделали. Сначала не было реактивов, а потом просто отменили.

Получается, нас просто изолируют, ждут, что будет, и если ничего катастрофического, то дома высидишь вирус, а в твоей медицинской карточке никогда не появится информация о том, что ты им болел. Зато в статистике количество заболевших COVID-19 будет меньше.

«Через знакомых сделал КТ, выявили пневмонию и сразу в больницу положили»

Минчанин Владимир сдал кровь в институте трансфузиологии и фтизиатрии в Новинках после того, как коронавирус диагностировали у его коллеги, с которым он бок о бок работает в одном кабинете.

- Два дня обзванивал все что мог, чтобы сделать тест за свои деньги. Не мог нигде записаться. А потом повезло! - эмоционально рассказывает Владимир. - А коллега, когда COVID у него уже был установлен, не мог добиться направления на КТ в своей поликлинике. Из-за того что тест на коронавирус он сделал по случаю в частном порядке, когда по страховке обращался с другими вопросами. В поликлинике сказали: «Мы страховку не обслуживаем». Он дома изолировался, три дня нормально себя чувствовал, потом стало обоняние пропадать, поднялась температура. На КТ записаться он не мог, из поликлиники никто к нему не пришел. Через знакомых сделал КТ, выявили пневмонию и сразу в больницу его положили.

Я, как сознательный человек, изолировался дома и без приглашения пошел на пятый день «сдаваться» в поликлинику как контакт первого уровня. Никто на тесты меня не отправил - раз нет явных признаков заболевания, то и смысла нет. Нашел возможность сделать тест сам почти через неделю. Результат - отрицательный. На работе все, кто контактировал с моим коллегой, тоже самоизолировались. Но никем из них поликлиники не заинтересовались. Дошло до того, что люди, начитавшись информации в интернете, стали сами себя диагностировать: кто регулярно обследуется, сравнивает показатели последнего недавнего биохимического анализа крови с результатами трехмесячной давности - если активный белок и СОЭ подскочили, значит, есть вероятность, что в организме коронавирус.

Даже если у человека коронавирус протекает бессимптомно, он должен находиться в изоляции.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«У меня коронавирус, а коллеги сами ищут, где сделать тест платно»

Светлана из Минска, мама двоих детей, забила тревогу, когда у нее пропало обоняние. Зная, что это один из первых признаков коронавируса, осталась работать дома удаленно и обратилась в поликлинику.

- Мне сделали снимок - легкие чистые. Анализ крови не слишком хороший, но и не критичный. Поэтому мне в поликлинике в Уручье и больничный не хотели открывать, и на мазок не отправили. Отсутствие обоняния - это еще не аргумент, - рассказала Светлана. - Еще и отчитали, как будто я тунеядка какая-то. Я говорю: «Как мне на работу идти - коллеги, которые со мной в кабинете сидят, боятся, потому что у меня есть явный симптом?» А врач мне: «Ну и что? Это проблема вашего предприятия». Тест на платной основе я сделала сама. Результат - положительный. Никому из коллег никто не предложил провериться. Сами сейчас все обзванивают, ищут возможность сделать тест.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Убедитесь, что данные о вас как о контакте первого уровня передали в поликлинику»

По приказу Минздрава от 5 июня 2020 г. «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19», тесты на коронавирус делают контактам первого уровня на 3 - 5-е сутки с момента контакта и повторно на 10 - 12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Тесты контактам второго уровня делают, если это дети в возрасте до 10 лет.

Чтобы попасть на мазок, надо оказаться в списке контактов 1-го уровня.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но в реальности это еще не значит, что вас как контактировавшего сразу же пригласят на тест. Мы проконсультировались со специалистами горячей линии городского центра гигиены и эпидемиологии и выяснили, что вначале должен быть составлен список всех контактов первого уровня, который подается в центр гигиены и эпидемиологии того района, где проживает человек, у которого подтвердился COVID-19. Список составляется либо со слов заболевшего, либо по данным его работодателя. Если в этом списке есть люди, проживающие в других районах, данные по ним передают по их месту жительства. И уже поликлиники должны открыть больничный и взять тест в течение 5 дней с момента подачи списка. Кроме того, люди из списка, как правило, изолируются на 14 дней со дня последнего контакта с заболевшим. Могут ли списки по каким-то причинам застрять в пути?

- Списки передаются быстро по электронной почте, - заверили в центре гигиены и эпидемиологии. - Ваша задача - на каждом этапе их проконтролировать: убедиться, что данные передали в поликлинику, уточнить, когда возьмут тест.

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