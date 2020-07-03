2020-07-03T00:17:20+03:00
Минск
КП Беларусь

«Лучший на территории СНГ». Посмотрите, как выглядит самый зрелищный фонтан Минска

Торжественное открытие первого светомузыкального фонтана столицы состоится вечером 3 июля. Но мы уже посмотрели, какой он будет [фото, видео]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фонтан в темное время суток выглядит максимально эффектно.Фонтан в темное время суток выглядит максимально эффектно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На открытии будут присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления группы Сбербанка России Герман Греф. Он приедет сюда не случайно, ведь этот необычный фонтан подарил городу Сбербанк.

Фонтан имеет 240 струй, максимальная высота струи может достигать 30 метров, с восьмиэтажный дом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фонтан имеет 240 струй, максимальная высота струи может достигать 30 метров, с восьмиэтажный дом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее Сбербанк построил 12 подобных фонтанов в разных городах России от Калининграда до Санкт-Петербурга . Этот же - первый, построенный за границами Российской федерации.

На данный момент в фонтан загружено 9 мелодий, каких именно – пока не сообщают. Дальнейший репертуар устройства определит Минскзеленстрой, именно он будет заведовать работой необычного подарка городу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На данный момент в фонтан загружено 9 мелодий, каких именно – пока не сообщают. Дальнейший репертуар устройства определит Минскзеленстрой, именно он будет заведовать работой необычного подарка городу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он самый большой из построенных Сбербанком. Его длина 90 метров, ширина – 19 метров. У него 240 струй, максимальная высота струи – 30 метров, с восьмиэтажный дом, - рассказал председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Он мощный, он красивый, он уникальный. Сравнивать с другими городами его сложно, я точно знаю, что на территории СНГ это самый лучший фонтан.

Особенность фонтана в том, что он не требует подачи городской воды: он набирает ее из реки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особенность фонтана в том, что он не требует подачи городской воды: он набирает ее из реки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подарок столице возведен исключительно на средства Сбербанка, его строительство обошлось в 6 миллионов белорусских рублей. По словам Игоря Меркулова, этот необычный подарок городу несет не только эстетическую, но и образовательную функцию.

- Его струи формируют экран размером 10 на 30 метров, на который будет проецироваться музыкально-образовательная программа, - пояснил Игорь Меркулов. - На данный момент загружен курс лекций Михаила Казиника о Бахе. Также экран сможет транслировать любые другие видеоролики. Для его работы оборудовано специальное помещение, в котором целый компьютерный мозг задает его работу. Сколько программ может вместить в себя компьютер, столько он сможет показать.

Председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Однако для пульта управления фонтаном, специальный работник не нужен – все программы загружаются заранее, после чего устройство работает автоматически. На этом его особенности не заканчиваются - это первый фонтан города, который будет затапливаться на зиму. Обычно плавающие фонтаны на зиму демонтируют, а весной устанавливают обратно. Конструкция этого необычного устройства позволяет избежать этих трудоемких процессов.

- Чтобы лед не повредил его тонкую конструкцию и аппаратуру, на зиму он будет погружаться под воду на 1,5 метра, а весной снова подниматься из-под воды, чтобы радовать жителей города, - пояснил Игорь Меркулов. – Еще одна его особенность в том, что он не требует подачи городской воды: он набирает ее из реки, запускает в воздух, и она снова возвращает ее в реку.

На зиму фонтан будут погружать под воду на 1,5 метра, а весной снова поднимать из-под воды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На зиму фонтан будут погружать под воду на 1,5 метра, а весной снова поднимать из-под воды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для управления фонтаном оборудовано специальное помещение, в котором целый компьютерный мозг задает его работу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для управления фонтаном оборудовано специальное помещение, в котором целый компьютерный мозг задает его работу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Предполагается, что фонтан будет работать вечером, поскольку именно в темное время суток он выглядит максимально эффектно. Режим работы фонтана программируется не только по часам, но и по дням недели, то есть он может каждый день показывать что-то новенькое.

На данный момент в фонтан загружено 9 мелодий, каких именно – пока не сообщают. Дальнейший репертуар устройства определит Минскзеленстрой, именно он будет заведовать работой необычного подарка городу.

Частью торжественного открытия станет концерт, на котором по информации БПС-Сбербанка выступят российские звезды. Также ожидается праздничное шоу.

3 июля 2020 года новый фонтан запустят в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 июля 2020 года новый фонтан запустят в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Строительство нового фонтана обошлось в 6 миллионов белорусских рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Строительство нового фонтана обошлось в 6 миллионов белорусских рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Струи фонтана формируют экран размером 10 на 30 метров, на который будет проецироваться музыкально-образовательная программа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Струи фонтана формируют экран размером 10 на 30 метров, на который будет проецироваться музыкально-образовательная программа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 июля 2020 года новый фонтан запустят в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

3 июля 2020 года новый фонтан запустят в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Самый зрелищный фонтан Минска.

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