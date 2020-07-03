День Независимости Беларуси 2020: Минск отмечает патриотическим шествием, светомузыкальным фонтаном и фейерверком

Празднование Дня Независимости в Минске началось с патриотического шествия «Беларусь помнит». Участие в нем принял Александр Лукашенко.

По проспекту Независимости участники шествия проследовали к площади Победы, где возложили гирлянду цветов к подножию монумента. Во время мероприятия Александр Лукашенко выступил с речью.

Ближе к полудню на Октябрьской площади состоялась выставка техники гражданского назначения.

Участники шествия проследовали до площади ПобедыФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске празднуют День НезависимостиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в шествии приняли воины-интернационалисты, руководители гос.органов, представители культуры, спорта, и другиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шествие проследовало по главному проспекту страныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в шествии принял Александр Лукашенко Фото: БЕЛТА

Празднование Дня Независимости в Минске началось с шествия "Беларусь помнит!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости продолжится в Минске весь деньФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке гражданской техники не многолюдноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные зрители воспринимают происходящее с восторгомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр внутренних дел Беларуси Юрий КараевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке были представлены как уже ставшие историей модели, так и современные образцы отечественной техникиФото: Святослав ЗОРКИЙ

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