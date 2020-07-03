2020-07-03T13:14:14+03:00
Общество
КП Беларусь

День Независимости Беларуси 2020: Минск отмечает патриотическим шествием, светомузыкальным фонтаном и фейерверком

Празднование началось с самого утра с патриотического шествия и закончится концертом поздним вечеером [дополняется]
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Празднование Дня Независимости в Минске началось с шествия "Беларусь помнит!"Празднование Дня Независимости в Минске началось с шествия "Беларусь помнит!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Празднование Дня Независимости в Минске началось с патриотического шествия «Беларусь помнит». Участие в нем принял Александр Лукашенко.

По проспекту Независимости участники шествия проследовали к площади Победы, где возложили гирлянду цветов к подножию монумента. Во время мероприятия Александр Лукашенко выступил с речью.

Ближе к полудню на Октябрьской площади состоялась выставка техники гражданского назначения.

Участники шествия проследовали до площади Победы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники шествия проследовали до площади ПобедыФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске празднуют День Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске празднуют День НезависимостиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в шествии приняли воины-интернационалисты, руководители гос.органов, представители культуры, спорта, и другие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в шествии приняли воины-интернационалисты, руководители гос.органов, представители культуры, спорта, и другиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шествие проследовало по главному проспекту страны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шествие проследовало по главному проспекту страныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Участие в шествии принял Александр Лукашенко Фото: БЕЛТА

Участие в шествии принял Александр Лукашенко Фото: БЕЛТА

Празднование Дня Независимости в Минске началось с шествия "Беларусь помнит!" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости в Минске началось с шествия "Беларусь помнит!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости продолжится в Минске весь день Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости продолжится в Минске весь деньФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке гражданской техники не многолюдно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке гражданской техники не многолюдноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные зрители воспринимают происходящее с восторгом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные зрители воспринимают происходящее с восторгомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр внутренних дел Беларуси Юрий КараевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Празднование Дня Независимости в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке были представлены как уже ставшие историей модели, так и современные образцы отечественной техники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выставке были представлены как уже ставшие историей модели, так и современные образцы отечественной техникиФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Лучший на территории СНГ». Посмотрите, как выглядит самый зрелищный фонтан Минска

Торжественное открытие первого светомузыкального фонтана столицы состоится вечером 3 июля. Но мы уже посмотрели, какой он будет (подробнее)

Как пройдет День Независимости в Минске 3 июля 2020 года: хедлайнер Солодуха, светомузыкальный фонтан и долгая работа метро

3 июля в Минске пройдет торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. Гала-концерт традиционно пройдет у стелы в 21.00. Кто из артистов выступит на празднике, пока держат в секрете. (подробности)

Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»

Президент выступил с торжественной речью на 3 июля в Минске у монумента Победы (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Переболевшим коронавирусом стоит посмотреть через год, как ведут себя почки, сердце, легкие»: известный вирусолог - о последствиях и особенностях COVID-19
Белорусский вирусолог, профессор Николай Полещук рассказал, уходит ли коронавирус полностью. А также о последствиях болезни и о том, может ли инфекция передаваться половым путем
«Ксёндз Уладзіслаў усё вытрымае! Вернецца - яшчэ і з парашутам скокне». Прихожане проводили настоятеля Красного Костела в пилигримку на моноколесе
70-летний ксендз Владислав Завальнюк поехал в Будслав на моноколесе один, потому что из-за коронавируса отменили паломничества [фото]
«Двери машины ушли в песок сантиметров на 15, выбить лобовое стекло было невозможно». Очевидица - о ДТП под Бобруйском, где погибли четверо мужчин
Среди них - сотрудник милиции и Академии МВД. Сейчас специалисты проводят экспертизы, чтобы узнать точную причину смерти погибших
Знакомая семьи, в которой отец выбросился с балкона с дочкой: «Рома был спокойным... Но Карина говорила, что он бывает другим»
Попытались разобраться, что могло произойти перед тем, как 34-летний отец выбросил с 24 этажа свою маленькую дочь, собаку, а затем прыгнул сам
«Трудно комментировать с позиции здравого смысла»: претенденты на президентский пост о том, что ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали
ЦИК проверил подписи избирателей. У Валерия Цепкало из 160 тысяч действительными признали только 75 тысяч, у Дмитриева из 107 тысяч только 159 забраковали
Белоруска, живущая в Литве: Во время карантина над Вильнюсом летали дроны, если было скопление людей - выезжала полиция
Как соседи переживают пандемию, нам рассказала бывший журналист «Комсомолки» Ксения Савченкова, которая три года назад переехала в Вильнюс вместе с семьей
Новые даты, электронная очередь, больше бюджетных мест для медиков и педагогов: как идет вступительная кампания-2020
Во время коронавируса абитуриентам предлагают регистрироваться на подачу документов онлайн - так можно будет меньше времени проводить в приемной комиссии
Новости 24
Мужчина на «Мерседесе» в свой день рождения опрокинулся в мелиоративный канал
С 6 июля 10-я больница Минска возвращается к обычной работе
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 11 миллионам
Лукашенко ветеранам: «Пока вы живы, войны не будет точно»
В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели
Погода в Беларуси на субботу, 4 июля: оранжевый уровень из-за ливней и до +28 тепла
«Тонул в 3 метрах от берега». В Мозыре на Припяти спасли второклассника
Лукашенко о символизме: «Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам - господь будет с нами»
«Женщина упрекнула сына, что он нигде не работает». В Воложинском районе мужчина убил мать и получил за это 10 лет колонии
Лукашенко: «Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня - в Беларуси»
Видеофакт. Лукашенко принимает участие в шествии «Беларусь помнит!» в Минске вместе с сыновьями
Под Кобрином у пенсионерки нагло украли 4,5 килограмма мака, которым она кормила козу