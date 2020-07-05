Педиатр Дмитрий Чеснов: Так серьезно, как свиной грипп, коронавирус детей не поражает

- Дмитрий Михайлович, с момента появления коронавируса считалось, что дети переносят COVID-19 преимущественно в легкой форме, однако из зарубежных СМИ мы видим истории, где в реанимацию с коронавирусом попадают и дети. Что скажете по этому поводу и как дела обстоят у нас?

- Факт: дети в Беларуси коронавирусом болеют. Как показывают анализы, даже очень маленькие дети, и даже груднички могут иметь коронавирусную инфекцию, но при этом не иметь никаких серьезных проявлений. Я много общаюсь с коллегами, родителями, но про летальные случаи у детей от COVID-19 в Беларуси не слышал ни разу. На своем опыте вижу, что дети переносят коронавирус как обычную респираторную инфекцию. Типичные симптомы COVID-19 у ребенка: насморк, температура, першение, сухой кашель. До пневмонии дело не доходит.

- Чем это объясняется?

- У детей еще недостаточно клеточных рецепторов для восприятия коронавируса - речь о рецепторах, к которым крепится COVID-19. С возрастом клеточная рецепция возрастает, человек становится более восприимчивым к вирусам. Это значит, что у коронавируса больше шансов попасть и закрепиться в клетки возрастного человека. Разумеется, пневмонии встречаются и у детей, но это не коронавирусные пневмонии. В случае с ребенком вариант скорее такой: коронавирус проникает в детский организм, открывает ворота для другой флоры, а уже эта флора может дать пневмонию. Но коронавирус к ней отношения уже не имеет. Пневмония будет уже другой природы: хламидийной, микоплазменной…

Либо же коронавирус может быть сопутствующим вирусом. К примеру, ребенок действительно попадает в отделение интенсивной терапии с тяжелой интоксикацией. У него рвота, лихорадка в течение нескольких дней с температурой до 39, но очага в легких или других органах у него нет. При этом со слизистой он выделяет коронавирус, но так, как взрослых, он его все равно не поражает.

Как показывают анализы, даже очень маленькие дети могут иметь коронавирусную инфекцию, но при этом не иметь никаких серьезных проявлений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В таком случае как отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ у ребенка?

- А у детей почти и не отличить. Самый точный метод диагностики - ПЦР-исследование. То есть мазок. Мне приходилось работать и со свиным гриппом, и с SARS-CoV-2 у детей в 2009 и 2010 годах. Вот там больных было много, и детки были очень тяжелые, с поражением дыхательной системы. Как раз свиной грипп очень затронул именно молодое поколение. В случае с COVID-19 данных о серьезных поражениях и детских смертях у нас нет. Впечатление, что для детей опаснее грипп, чем коронавирус. При этом я знаю массу довольно серьезных случаев течения коронавируса у пациентов в возрасте слегка за 30. В группе риска - люди с заболеваниями обмена веществ, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, обструктивными болезнями легких… Коронавирус идет на подготовленную почву, к подготовленным клеткам для продолжения своей жизнедеятельности.

«Скорее всего, это нетипичный вирус, подавляющий иммунитет»

- То есть за детей в связи с пандемией можно всерьез не беспокоиться?

- Расслабляться не стоит. Нужно понимать: если ребенок переносит коронавирус, пусть даже в виде респираторного синдрома, он может «подарить» его взрослым. Но для этого нужны определенные условия - длительный тесный контакт и совместное пребывание. По данным, которыми я располагаю, это больше не воздушно-капельная, а именно капельная инфекция. Это значит, вирус должен иметь для себя какую-то среду. Чаще всего слизь - носоглоточную, глоточную, бронхиальную. Вот там живут капельки с вирусом! А какая у нас защита от капелек? Правильно, маска. Она не спасает от аэрозольной взвеси, но от капелек - да. Для убедительности цифры: известно, что за один час человек касается своего лица примерно 20 раз. Уследить за этим сложно, потому что касания непроизвольные.

Тут сразу вспоминаются еще и перчатки. Так вот, если на коже нет ранок, царапин, ссадин, то кожа сама защищается от капелек и слизи. Этими антисептиками, особенно спиртосодержащими, мы пересушиваем кожу, и она начинает терять защитные свойства. Я видел руки людей, пораженных дерматитом от перчаток и антисептиков. Вот у них вирус легко проникает через кожу. Перчатки нужны тем, у кого есть ссадины, царапины или дерматит… И тем, кто напрямую работает с людьми, - продавцам, официантам, медработникам, сотрудникам банка…

Доктор Чеснов: "Даже если ребенок переносит коронавирус в виде респираторного синдрома, расслабляться не стоит, ведь он может «подарить» его взрослым.Фото: Александр КОНОТОП

- Чем тогда обрабатывать руки - свои и ребенка?

- Теплая вода и мыло. Не забываем про тщательное промывание каждого пальчика и межпальцевых промежутков. Мыло прекрасно справляется с жилищем коронавируса. Но даже после мытья рук с мылом кожу надо смягчить. Подойдут масла и кремы. Запомните: пересушенная кожа теряет защиту.

- Есть ли у вас данные, что дети, рожденные от мам с подтвержденным коронавирусом, более склонны к неблагоприятным последствиям…

- Мои коллеги, которые работают с новорожденными от мам с коронавирусом, говорят, что детки эти здоровые и сохранные. Сейчас склоняемся к тому, что через плацентарное кровообращение вирус не попадает. Но должен сказать: инфекция, с которой мы столкнулись, не совсем обычная и мало изученная. И ведет она себя нетипично. Например, до сих пор непонятно, почему не у всех людей, перенесших коронавирусную пневмонию, вырабатывается иммунитет. Ведь по всем законам иммунологии любой инфекционный агент в организме человека вызывает иммунный ответ. Да, он может быть очень кратковременным, может быть и пожизненным, но он будет. А здесь… Примерно 5 – 8% перенесших инфекцию не имеют иммуноглобулинов. Бывает, поражение есть - иммунитета нет. Судя по всему, мы имеем дело со специфическим вирусом, подавляющим иммунитет, или его агрессивность не дает адекватного ответа иммунитета человека.

«Не мешайте ребенку: создайте комфортные условия и дайте ему выздороветь»

- Многие медики говорят, что у детей часто наблюдается кишечная форма коронавируса. Это правда?

- Коронавирус у детей, как и вирус гриппа, может дать кишечные проявления. Действительно, жидкий стул - одно из проявлений коронавируса. Но вообще кишечные проявления могут быть и признаками общей интоксикации, и точечного приложения вируса. Повторюсь: коронавирусную инфекцию детский организм воспринимает как обычную вирусную инфекцию. Поэтому и подходить к его лечению нужно с позиции вирусной терапии.

- Как все же правильно ухаживать за ребенком, болеющим коронавирусом?

- Главное - питьевой режим. Предлагайте ребенку любимые жидкости - компот, воду. Дальше - гигиена носа, увлажнение окружающей среды и вдыхаемого воздуха. Я обычно говорю так: мама отвечает за уход и диету, а папа - за среду обитания: увлажнение, влажную уборку, мытье посуды. Разделяйте обязанности.

Лечение - симптоматическое: жаропонижающее при повышении температуры, ингаляции физраствором при кашле, тот же физраствор и сосудосуживающие капли для носа. Вот, по сути, и лечение инфекции. А вообще не мешайте ребенку - он сам справится. И не забывайте: малышу нужен свежий воздух. Если на улице тепло - оставляйте открытым хоть окно, хоть балконную дверь. Организм ребенка не боится пониженной температуры. Он боится мокрых ног, сквозняка и быстрой смены температуры.

- А что с прогулками?

- Ограничивать детей в прогулках нельзя. Другое дело, когда мамы с детьми почему-то кучкуются возле магазинов. Это плохо! Место ребенка, особенно сейчас, - скверы и парки.

- А маску на детской площадке ребенку надевать?

- На мой взгляд, это бестолково. Он гораздо больше надышит из себя вредоносного, чем получит извне. Если нет большого скопления людей, маска на улице и не нужна. А вот если общественные места - там всегда с маской. Помните? Защищаем себя от капелек и не забываем, что убедительных данных по коронавирусу в настоящее время нет. Серьезные выводы сможем сделать года через 2 - 3 года. А пока что не расслабляемся. Многие еще и в самоизоляции быть устали, и теперь они вышли на улицу. А это, кстати, стресс. И он тоже отражается на иммунном ответе. История, когда люди долго сидели дома, а потом вышли и заболели, вполне реальная.

- Многие не носят маску вот почему: считают, если часто встречаться с вирусом, потихоньку будет вырабатываться иммунитет и потом не заболеешь.

- Микродозами вирус и так каждый день попадает в наш организм. И действительно, это своеобразная тренировка иммунного ответа. Но кто знает, утром по дороге на работу без маски в метро вы зацепите микродозу или вас обчихали агрессивной формой вируса? Поэтому там, где есть скопление людей, будьте добры, носите маску.

По наблюдениям медиков, от мам, перенесших коронавирус во время беременности, малышу вирус не передается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Выдерживаете с ребенком карантин - и марш к бабушке за город»

- Как долго дети болеют коронавирусом?

- В среднем, как и с любой вирусной инфекцией - в пределах 7-8 дней, причем активный период болезни 3-4 дня. Уже, кстати, появились сведения, что инфицированный коронавирусом без клинических проявлений опасности не представляет.

- Как это возможно?

- А вот этого я тоже не понимаю, поэтому и согласиться с этим не могу. Рассуждаю так: мазок берут из слизистой. И он положительный. Ведь нет никаких гарантий, что со слизистой полости носа или рта инфицированного человека на вас не попадет капелька.

- Многие до сих пор боятся отправлять детей к бабушкам за город. Притом больше боятся именно за бабушек, они ведь в зоне риска.

- Увезти летом ребенка за пределы города - идеальный вариант. А вот что касается коронавируса, мазок для подстраховки перед выездом к бабушке у нас делать никто не будет, но при этом ребенок может быть переносчиком и выделять вирус бессимптомно. Для дедушки и бабушки вирус может представлять опасность. Но выход есть: двухнедельная изоляция - и если рядом никто не болел и все чувствуют себя хорошо - марш из города на дачу или в деревню к бабушке-дедушке. Средние сроки реализации вируса после его попадания - около 7 дней. То есть если в течение двух недель не появилась болезнь, то ее и не будет.

- После коронавируса у ребенка могут возникнуть осложнения?

- Пока не наблюдаем никаких. Но нужно понимать: коронавирус проявляет себя, как и другие вирусы. Поэтому утверждать, что перенесенный COVID-19 не может дать впоследствии энцефалит или менингит, категорично нельзя. Но чаще всего такие осложнения дает группа энтеровирусов.

- Как думаете, когда это пандемия - хотя бы в теории - может закончиться?

- Пока не будет должной иммунной подушки в обществе, будем болеть. Должно быть определенное количество переболевших. Тогда будем говорить о коллективном иммунитете и будем получать единичные новые случаи заболевших. Надежды связываю с эффективной вакциной и проведением массовой иммунизации. И, конечно, нужно помнить, что положительные эмоции укрепляют иммунитет. В любом случае мы справимся.

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