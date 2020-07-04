Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 июля 2020 года: в стране больницы возвращают к обычной работе, в мире - первый препарат и 11 миллионов случаев

Ситуация в Беларуси:

По последним официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 62 997 случаев заражения коронавирусом. То есть за сутки добавилось 299 новых случаев, а за сутки до того было +274 пациента. Как видим, число новых заражений который день – меньше 300 человек. Семь человек умерли.

Выздоровели и выписаны уже 49909 пациентов, у которых был коронавирус, и 1171 из них - за последние сутки. Всего в Беларуси во время распространения инфекции умерли 412 пациентов, проведено 1 043 876 тестов.

Ситуация в мире:

В мире – новый неприятный рекорд, по данным ресурса worldometers.info количество случаев заражения превысило 11 миллионов. Из этого числа выздоровели 6,3 млн пациентов, умерли – свыше 527 тысяч человек. В тройке лидеров по количеству инфицирований по-прежнему США (более 2,8 млн), Бразилия (1,5 млн) и Россия (668 тысяч случаев), за ними - Индия (около 650 тысяч) и Испания (около 300 тысяч)

В Еврокомиссии одобрили первый препарат для лечения коронавируса

Первый препарат для лечения коронавируса одобрили в Еврокомиссии 3 июля, им стал антивирусный препарат Ремдесивир. «Такое разрешение мы выдаем лишь менее чем через месяц после того, как подается заявление. Это демонстрирует решимость Еврокомиссии быстро реагировать на появление новых методов лечения от вируса», - отметила представитель Еврокомиссии Стелла Кириакидис.

Эффективность Ремдесивира исследовали при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Исследование показало, что после введения препарата процесс выздоровления шел быстрее, а время в больнице у пациентов сокращалось в среднем с 15 до 11 дней.

Кардиологи ждут к осени роста сердечно-сосудистых осложнений в Беларуси

Через несколько месяцев белорусские врачи ожидают рост числа обращений от людей с осложнениями болезней системы кровообращения, в том числе с хронической сердечной недостаточностью, рассказала замдиректора Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Елена Курлянская.

- Из-за боязни заразиться COVID-19 сердечники старались не обращаться к врачам, даже если их что-то беспокоило... С одной стороны, это правильное поведение, с другой - ожидаем осенью пик различных сердечно-сосудистых осложнений, в том числе очень серьезных.

Завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктор медицинских наук Андрей Пристром уточнил, что люди на какое-то время перестали обращаться за рецептами, не принимали необходимые лекарства.

- При той же артериальной гипертензии, даже если человек заболел коронавирусом, лекарства, рекомендованные врачом, принимать надо! - напомнил он.

10-я больница возвращается к обычной работе. Некоторые пациенты удивлены

В понедельник, 6 июля больница начинает работу в обычном режиме многопрофильного стационара. Пациентов начнут принимать в отделениях аллергологии и профпатологии, эндокринологии, торакальной хирургии, гинекологическом, гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии (для больных инфарктом миокарда), неврологическом, психиатрическом, хирургическом и отделении микрохирургии глаза.

А тем временем 32-летний минчанин Кирилл Машека удивился тому, как в 10-й больнице пациентам пришлось быстро покинуть палаты: «Мы еще не получили эпикризы, а нам говорят сдавать белье!». Молодой человек разместил фото пустующих больничных палат, сообщив, что его и "других больных срочно выписывают с пневмонией на 7-й дэнь пребывания". Мол, к 6-му июля больница должна выйти из карантина. Кирилл также написал, что он второй час сидит на голых кушетках в ожидании эпикриза (читать подробности здесь).

Врач раскритиковал слова Лукашенко о победе над коронавирусом

Александр Лукашенко сказал о победе над коронавирусом в Беларуси во время торжественного собрания по поводу Дню Независимости. Российский ученый, врач и клинический фармаколог Александр Эдигер выразил в этом сомнения.

- Коронавирус пока никому не удалось побороть. В том числе и в Республике Беларусь, - сказал ученый. - Я считаю, что фраза "Мы победили коронавирус!" должна быть на совести того, кто это говорит.

Напомним, что 2 июля Александром Лукашенко на мероприятии по вручению госнаград была отмечена борьба медработников с COVID-19: "На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - констатировал президент. - Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".

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