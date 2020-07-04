2020-07-04T14:44:42+03:00
Минск
КП Беларусь

Открытие фонтана в Минске на набережной Свислочи посетило более пяти тысяч человек

3 июля в Минске открылся светоомузыкальный фонтан. Дымовое шоу на гидроциклах, летающие люди на флайбордах, президентский оркестр и фейерверк [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
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В День Независимости на берегу реки Свислочь в Минске открылся новый фонтан.В День Независимости на берегу реки Свислочь в Минске открылся новый фонтан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пропускать на территорию начали в 19:00. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пропускать на территорию начали в 19:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие светомузыкального фонтана было заявлено в 20:00. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие светомузыкального фонтана было заявлено в 20:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые минчане пришли со своими стульями. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые минчане пришли со своими стульями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытии было много национальных флагов и флагов организации "Белая Русь". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытии было много национальных флагов и флагов организации "Белая Русь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утомительное ожидание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утомительное ожидание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утомительное ожидание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Утомительное ожидание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди распологались прям на газонах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди распологались прям на газонах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличных продавцы предлагали приобрести для своих детей световые мечи, летающие светодиодные самолётики и шары. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличных продавцы предлагали приобрести для своих детей световые мечи, летающие светодиодные самолётики и шары.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На мосту над рекой Свислочь собрались люди уже с 19:00. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На мосту над рекой Свислочь собрались люди уже с 19:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лишь небольшое количество людей пришло в масках. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лишь небольшое количество людей пришло в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К заявленному времени 20:00 набережная была уже полна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К заявленному времени 20:00 набережная была уже полна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые лавочки перенесли прям на газон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые лавочки перенесли прям на газон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для кого ожидание в радость. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для кого ожидание в радость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проход под мостом через Свислочь был закрыт, в парке им. Горького разместили пиротехническое оборудование. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проход под мостом через Свислочь был закрыт, в парке им. Горького разместили пиротехническое оборудование.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие фонтана пришло более пяти тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие фонтана пришло более пяти тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ожидании можно и вздремнуть. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ожидании можно и вздремнуть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник информационное агентство «Минск-новости» снимал открытие с воздуха, представители ОМОНа потребовали его посадить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник информационное агентство «Минск-новости» снимал открытие с воздуха, представители ОМОНа потребовали его посадить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В шоу участвовали "летающие" люди на флайбордах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В шоу участвовали "летающие" люди на флайбордах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрелище минчане снимали на телефоны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрелище минчане снимали на телефоны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие светомузыкального фонтана в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открытие светомузыкального фонтана в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По сценарному замыслу флайбордисты были освещёны в цветах национального флага Республики Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По сценарному замыслу флайбордисты были освещёны в цветах национального флага Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыкальное сопровождение светового шоу осуществлял Президентский оркестр Республики Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыкальное сопровождение светового шоу осуществлял Президентский оркестр Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В программе участвовал и известный российский пианист Денис Мацуев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В программе участвовал и известный российский пианист Денис Мацуев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытии фонтана присутствовал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытии фонтана присутствовал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 23:00 открытие завершим фейерверк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 23:00 открытие завершим фейерверк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане наблюдают над фейерверком в День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане наблюдают над фейерверком в День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние аккорды праздничного открытия фонтана завершили фейерверком. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Последние аккорды праздничного открытия фонтана завершили фейерверком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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