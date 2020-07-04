Открытие фонтана в Минске на набережной Свислочи посетило более пяти тысяч человек
Пропускать на территорию начали в 19:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие светомузыкального фонтана было заявлено в 20:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые минчане пришли со своими стульями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытии было много национальных флагов и флагов организации "Белая Русь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Утомительное ожидание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Утомительное ожидание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди распологались прям на газонах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уличных продавцы предлагали приобрести для своих детей световые мечи, летающие светодиодные самолётики и шары.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На мосту над рекой Свислочь собрались люди уже с 19:00.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Лишь небольшое количество людей пришло в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К заявленному времени 20:00 набережная была уже полна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые лавочки перенесли прям на газон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Для кого ожидание в радость.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Проход под мостом через Свислочь был закрыт, в парке им. Горького разместили пиротехническое оборудование.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытие фонтана пришло более пяти тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В ожидании можно и вздремнуть.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудник информационное агентство «Минск-новости» снимал открытие с воздуха, представители ОМОНа потребовали его посадить.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В шоу участвовали "летающие" люди на флайбордах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Зрелище минчане снимали на телефоны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Открытие светомузыкального фонтана в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
По сценарному замыслу флайбордисты были освещёны в цветах национального флага Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Музыкальное сопровождение светового шоу осуществлял Президентский оркестр Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В программе участвовал и известный российский пианист Денис Мацуев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытии фонтана присутствовал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В 23:00 открытие завершим фейерверк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минчане наблюдают над фейерверком в День Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Последние аккорды праздничного открытия фонтана завершили фейерверком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ