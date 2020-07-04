Открытие фонтана в Минске на набережной Свислочи посетило более пяти тысяч человек

«Мы еще не получили эпикризы, а нам говорят сдавать белье»: минчанин рассказал, как его с пневмонией выписывали из больницы

32-летний минчанин Кирилл Машека удивился тому, как в 10-й больнице пациентам пришлось быстро покинуть палаты