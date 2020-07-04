Второе поражение подряд БАТЭ: в Борисове победил «Энергетик-БГУ»

16-й тур чемпионата Беларуси по футболу оказался богат на события.

4 июля на «Борисов-Арене» БАТЭ уступил «Энергетик-БГУ» - 0:1. Единственный мяч великолепным ударом с дальней дистанции забил Умаров. Так борисовчане проигрывают уже второй матч подряд, в предыдущем туре их обыграло минское «Динамо» (2:0).

Не было бы победы, если не игра вратаря Дениса Садовского, который выручал не раз, в том числе отразив пенальти.

Болельщики перед матчем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Драгун не смог переиграть Дениса Садовского при реализации пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "БАТЭ" (Борисов).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№10 Мавату Джереми. ФК "Энергетик-БГУ".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Солдаты срочной службы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шохбоз Умаров автор единственного гола в этом матчеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масочный режимФото: Святослав ЗОРКИЙ

3 июля «Смолевичи» сыграли вничью с брестским «Динамо» - 3:3. Причем, брестчане вели 2:0, но потом «Смолевичи» вышли вперед (3:2), однако удержать победу не смогли.

До этого матча главный тренер «Динамо» Сергей Ковальчук отмечал, что в состав отбирал всех «живых и полуживых». Но информации «Трибуны», у нескольких игроков «Динамо» диагностировали COVID-19, клуб даже пытался перенести игру, но реализовать это не получилось.

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич сказал, что, скорее всего, это был последний матч команды, так как все игроки написали заявления на увольнение, клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

Другие результаты тура:

«Городея» - «Витебск» - 1:2, «Славия» - «Слуцк» - 3:1, «Неман» - «Ислочь» (начало в 20.00).

5 июля сыграют, «Минск» - «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» - «Шахтер», «Рух» - «Динамо» Минск.