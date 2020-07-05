2020-07-05T00:16:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июля 2020 года: Россия отправила в Беларусь новое лекарство, а эксперты ВОЗ призывают не прекращать борьбу

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на воскресенье, 5 июля 2020 года
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на воскресенье, 5 июля 2020 года.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на воскресенье, 5 июля 2020 года.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Ситуация в Беларуси:

По последним официальным данным Минздрава, известным на утро 5 июля, в Беларуси уже подтвержедено 63 270 случаев COVID-19. А это значит, что за последние сутки в Беларуси зафиксировано 273 новых случая коронавирусной инфекции, а в копилку смертельной статистики добавилось еще 6 смертей. Речь об умерших людях с подтвержденным коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями. За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов с COVID-19. Также Минздрав сообщает, что выздоровели и выписаны уже 50 669 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция (760 за последние сутки). Всего проведено 1 059 299 тестов.

ВОЗ призывает страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВОЗ призывает страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в мире:

Мировая статистика отнюдь не радует. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире за последние сутки превысило 11 млн. 100 тыс. случаев, всего за время пандемии умерли свыше 525 тыс. жителей планеты. Самое большое число инфицированных по-прежнему в США (2 млн. 809 тыс.), Бразилии (1 млн. 539 тыс.) и России (673 тыс.). Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

ВОЗ призывает страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса и взять ситуацию под контроль

Заявление об этом сделал глава программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майк Райан.

- Люди сейчас же должны проснуться! Цифры не лгут! Сложившаяся ситуация не лжет, - подчеркнул Райан.

Эксперт пояснил, что в большинстве европейских стран темпы распространения инфекции не замедлились, как многие думают, а, наоборот, ускорились. Очень большой процент заболевших COVID-19 сегодня фиксируют Северная и Южная Америки, Ближний Восток и Индия. А всю прошлую неделю ежесуточно фиксировалась более 160 тысяч новых случаев инфицирования, а после отмены карантина в Саудовской Аравии, число новых подтвержденных случаев COVID-19 в день и вовсе стало превышать цифру в 200 тысяч. В Ираке за последний месяц число заболевших выросло в семь раз.

Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса

Новость о том, что лекарство от коронавируса под названием «Авифавир», Россия начала экспортировать в Беларусь, на своем официальном сайте сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

Сообщается, что РФПИ и «ХимРар» уже произвели первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что интерес к импорту препарата уже выразили более 50 стран в мире, и что в июне поставки препарата уже осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Беларусь.

Как заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, на сегодняшний день «Авифавир» считается одним из наиболее эффективных препаратов в мире против коронавируса по сравнению с конкурентами, в том числе лучше препарата «Ремдесивир» производства США

Как говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций, «Авифавир» стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», и был включен в последнюю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса».

Судя по всему, именно об этом лекарстве шла речь в тлефонном разговоре между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 19 июня. О нем же белорусский президент позже говорил и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, - сказал тогда Лукашенко, отметив, что уже поручил Минздраву осуществить поставки нового лекарства из России и опробовать его в лечении белорусских пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы еще не получили эпикризы, а нам говорят сдавать белье»: минчанин рассказал, как его с пневмонией выписывали из больницы. 32-летний минчанин Кирилл Машека в Facebook опубликовал пост из 10-й городской клинической больницы Минска. Молодой человек разместил фото пустующих больничных палат, сообщив, что его и "других больных срочно выписывают с пневмонией на 7-й дэнь пребывания". (Читать далее)

«Из-за боязни коронавируса сердечники старались не обращаться к врачам». Кардиологи ждут к осени 2020 года роста сердечно-сосудистых осложнений. Люди перестали обращаться за рецептами и принимать лекарства, необходимые при хронических заболеваниях (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Ксёндз Уладзіслаў усё вытрымае! Вернецца - яшчэ і з парашутам скокне». Прихожане проводили настоятеля Красного Костела в пилигримку на моноколесе
70-летний ксендз Владислав Завальнюк поехал в Будслав на моноколесе один, потому что из-за коронавируса отменили паломничества [фото]
«Переболевшим коронавирусом стоит посмотреть через год, как ведут себя почки, сердце, легкие»: известный вирусолог - о последствиях и особенностях COVID-19
Белорусский вирусолог, профессор Николай Полещук рассказал, уходит ли коронавирус полностью. А также о последствиях болезни и о том, может ли инфекция передаваться половым путем
Новости 24
В Беларуси экранизируют «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусскую экономику
В День Независимости в Беларуси задержали не меньше 17 человек
Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса
Лукашенко сообщил Трампу о стремлении к общим ценностям и приоритетам в отношениях между Беларусью и США
На «Витебскдреве» снова пожар. За последние несколько лет – минимум пятый.
Видеофакт: вслед за Бурдж-Халифой... В Канаде, Армении и Турции тоже своеобразно поздравили Беларусь с Днём Независимости
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года: 273 новых случая, 6 умерших
На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек
Видеофакт: в Бресте в День Независимости проходили задержания людей
Валерий Цепкало жестко высказался о режиме в Республике Беларусь
ВОЗ призвала страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса
Гостил у тёщи и полез в колодец. В Мостовском районе МЧСники спасли мужчину
В цвета белорусского флага окрасилось самое высокое здание в мире
Надежда Савченко обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко
Видеофакт. Лукашенко вместе с главой Сбербанка открыли светомузыкальный фонтан в Минске в парке Янки Купалы
Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом
Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов»
В Бобруйске мужчина незаконно поохотился в лесу и попал на штраф в 3240 белорусских рублей
В Гродно четырехлетний ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных авто
Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат
Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране
«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца
Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших
Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом
Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд