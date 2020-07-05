Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 июля 2020 года: Россия отправила в Беларусь новое лекарство, а эксперты ВОЗ призывают не прекращать борьбу

Ситуация в Беларуси:

По последним официальным данным Минздрава, известным на утро 5 июля, в Беларуси уже подтвержедено 63 270 случаев COVID-19. А это значит, что за последние сутки в Беларуси зафиксировано 273 новых случая коронавирусной инфекции, а в копилку смертельной статистики добавилось еще 6 смертей. Речь об умерших людях с подтвержденным коронавирусом, отягощенным хроническими заболеваниями. За все время пандемии в Беларуси умерли 418 пациентов с COVID-19. Также Минздрав сообщает, что выздоровели и выписаны уже 50 669 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция (760 за последние сутки). Всего проведено 1 059 299 тестов.

ВОЗ призывает страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация в мире:

Мировая статистика отнюдь не радует. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире за последние сутки превысило 11 млн. 100 тыс. случаев, всего за время пандемии умерли свыше 525 тыс. жителей планеты. Самое большое число инфицированных по-прежнему в США (2 млн. 809 тыс.), Бразилии (1 млн. 539 тыс.) и России (673 тыс.). Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

ВОЗ призывает страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса и взять ситуацию под контроль

Заявление об этом сделал глава программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майк Райан.

- Люди сейчас же должны проснуться! Цифры не лгут! Сложившаяся ситуация не лжет, - подчеркнул Райан.

Эксперт пояснил, что в большинстве европейских стран темпы распространения инфекции не замедлились, как многие думают, а, наоборот, ускорились. Очень большой процент заболевших COVID-19 сегодня фиксируют Северная и Южная Америки, Ближний Восток и Индия. А всю прошлую неделю ежесуточно фиксировалась более 160 тысяч новых случаев инфицирования, а после отмены карантина в Саудовской Аравии, число новых подтвержденных случаев COVID-19 в день и вовсе стало превышать цифру в 200 тысяч. В Ираке за последний месяц число заболевших выросло в семь раз.

Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса

Новость о том, что лекарство от коронавируса под названием «Авифавир», Россия начала экспортировать в Беларусь, на своем официальном сайте сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

Сообщается, что РФПИ и «ХимРар» уже произвели первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что интерес к импорту препарата уже выразили более 50 стран в мире, и что в июне поставки препарата уже осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Беларусь.

Как заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, на сегодняшний день «Авифавир» считается одним из наиболее эффективных препаратов в мире против коронавируса по сравнению с конкурентами, в том числе лучше препарата «Ремдесивир» производства США

Как говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций, «Авифавир» стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», и был включен в последнюю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса».

Судя по всему, именно об этом лекарстве шла речь в тлефонном разговоре между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 19 июня. О нем же белорусский президент позже говорил и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, - сказал тогда Лукашенко, отметив, что уже поручил Минздраву осуществить поставки нового лекарства из России и опробовать его в лечении белорусских пациентов.

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