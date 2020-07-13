У 12-летней Ксюши из Минска ДЦП: «Открыли сбор, но деньги на лечение не собрали»

Последний раз о Ксюше Холод - у девочки ДЦП - мы писали в конце прошлого года. Тогда мама Ксюши собирала деньги на реабилитацию в центр «Адели» в Словакии. Но, к сожалению, сумма на лечение не собралась.

- Сама стоимость лечения в центре - 6157 евро. Это не считая проживания и дороги. А всего у нас собрано 1690 рублей (на 5 июля). Почему мы решили ехать именно в этот центр? Я читала много положительных отзывов о нем. Плюс там большой спектр процедур: ЛФК, мануальная терапия, лечебный массаж, рефлексотерапия, барокамера, грязь, логопедия и многое другое, - рассказывает Светлана, мама девочки. - В Словакию мы поедем, как соберем деньги и откроются границы.

Ксюша разговаривает и ходит. Но походка девочки выдает ее диагноз.

- У дочки нарушена координация, а из-за того, что одна ножка короче другой, она прихрамывает. А в последнее время она мало двигается, набрала вес. Из-за пандемии Ксюша не ходила в школу, все время была дома. Я заставляю ее заниматься на тренажерах, но это очень тяжело. У нее сейчас переходный возраст: она все время в телефоне, - говорит Светлана. - Мы были на реабилитации в Минске весной, но из-за коронавируса решили прервать лечение.

Мама Ксюши воспитывает девочку одна - отец Ксюши умер.

- Когда Ксюша переживает из-за своей походки, я привожу ей в пример Ника Вуйчича (известный австралийский оратор. - Ред.), у которого нет ни рук, ни ног. Несмотря ни на что, он излучает позитив! Я стараюсь вдохновлять дочку, чтобы она не падала духом.

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Холод Светлана Петровна для лечения и реабилитации дочери Холод Ксении Игоревны за границей.

Можно перечислить деньги на номер МТС: +375 (33) 342-17-30.

Средства со счета будут направлены на оплату реабилитации Ксении. Номер зарегистрирован на Холод С.П.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0001 5817 3670. Срок действия: до 09/20. Получатель: Холод С.П.

Электронные счета:

Яндекс-кошелек: 410014468727661

Контакты:

Светлана, мама Ксюши: 8 (029) 118-41-34