Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 июля 2020 года: что делать, чтобы признали контактом 1 уровня, и почему ВОЗ остановила испытания препаратов от COVID-19

По данным на 6 июля, в мире заражены коронавирусом более 11,3 миллиона человек. Больше всего зараженных – в США (более 2,8 млн человек), в Бразилии (более 1,5 млн) и России (больше 680 тысяч). Об этом сообщает американский университет Джона Хопкинса. Увы, растет число жертв коронавируса - за время пандемии умерло уже больше 530 тысяч человек.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси за последние сутки зарегистрировано 284 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заражено 63 554 человека.

Выздоровели и выписаны еще 202 пациента, а за все время пандемии - 50 871 человек. Это пациенты, у которых был ранее положительный тест на коронавирус.

Специалисты продолжают проводить тестирование: всего проведено 1 миллион 680 тысяч 29 тестов. За минувшие сутки - 89 тысяч 730 новых исследований.

К сожалению, не смогли справиться с болезнью еще 5 человек. Минздрав сообщает о 423 умерших пациентах с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Что делать, чтобы тебя признали контактам первого уровня

Многие люди считают себя контактом первого уровня, и только благодаря собственным усилиям проходят тест на коронавирус - никто их на мазок в поликлинику не приглашает и на дом не приезжает. Хотя, согласно приказу Минздрава, тесты на коронавирус должны делать на 3 - 5-е сутки с момента контакта с заболевшим. Люди боятся за себя - еще неизвестно, какими последствиями обернется присутствие в организме коронавируса, даже если не было явных признаков болезни. Боятся за окружающих - если потенциальный носитель коронавируса не самоизолировался по своей инициативе и продолжает ходить на работу, в магазин, аптеку, то он может заразить других. Вот что важно знать.

По приказу Минздрава от 5 июня 2020 г. «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19», тесты на коронавирус делают контактам первого уровня на 3 - 5-е сутки с момента контакта и повторно на 10 - 12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Тесты контактам второго уровня делают, если это дети в возрасте до 10 лет.

Но в реальности это еще не значит, что вас как контактировавшего сразу же пригласят на тест. Мы проконсультировались со специалистами горячей линии городского центра гигиены и эпидемиологии и выяснили, что вначале должен быть составлен список всех контактов первого уровня, который подается в центр гигиены и эпидемиологии того района, где проживает человек, у которого подтвердился COVID-19. Список составляется либо со слов заболевшего, либо по данным его работодателя. Если в этом списке есть люди, проживающие в других районах, данные по ним передают по их месту жительства. И уже поликлиники должны открыть больничный и взять тест в течение 5 дней с момента подачи списка. Кроме того, люди из списка, как правило, изолируются на 14 дней со дня последнего контакта с заболевшим. Могут ли списки по каким-то причинам застрять в пути?

- Списки передаются быстро по электронной почте, - заверили в центре гигиены и эпидемиологии. - Ваша задача - на каждом этапе их проконтролировать: убедиться, что данные передали в поликлинику, уточнить, когда возьмут тест. (ПОДРОБНЕЕ...)

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трех препаратов для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, сообщает ria.ru.

Испытания этих лекарств проводили с марта, в них приняли участие более 4,5 тысяч пациентов. Однако спустя четыре месяца эксперты ВОЗ признали, что эти препараты оказались не эффективны.

Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: «Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!»

В интернете появились эксклюзивные кадры из жизни президентского пула. АТН опубликовал на своем YouTube-канале «репортаж о репортерах», где показали обычную жизнь белорусского президентского пула - коллег из БелТА, СТВ, «Беларусь 1», ОНТ и других государственных СМИ.

Как написал Telegram-канал «Пул Первого», в этом фильме есть сюжет, как Александр Лукашенко рассказывает о своем фотографе, переболевшем коронавирусной инфекцией.

Во время встречи на МТЗ с трудовым коллективом президент затронул и вопрос о коронавирусе.

- А где там мой оператор, фотограф, - спрашивает Лукашенко на девятой минуте 58-минутного сюжета о президентском пуле.

Президент осматривается по сторонам, оператор «ищет» объективом коллегу, о котором спросил глава страны.

- Ну, покажись, где ты? Вот он стоит, красавец, смеется, - продолжает президент. - У него под 40 температура недавно, еле вытащили. Мне звонят, мол, помрет. Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет?! А он уже видите - залез куда! – сообщил президент о благополучном излечении журналиста своего пула.

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