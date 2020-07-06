2020-07-06T18:41:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Экс-полковника КГБ в Гомеле приговорили к 7 годам заключения

Он жестоко избил директора кафе, заступившегося за девушек, к которым приставал чекист и его приятель
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Полковника КГБ в Гомеле приговорили к 7 годам заключения. Фото: скриншот видео кафеПолковника КГБ в Гомеле приговорили к 7 годам заключения. Фото: скриншот видео кафе
Изменить размер текста:

6 июля в Гомеле завершился процесс по громкому делу: судили сотрудника КГБ из Минска, который натворил дел в областном центре. Это случилось еще в феврале. В кафе «The Box 99» в центре города, к слову, почти напротив здания областного управления КГБ, зашли двое приезжих. Мужчины, с виду лет 45, заказали пиццу и подсели за столик к девушкам-подросткам.

По словам очевидцев, мужчины стали приставать к девушкам - те собрались уходить, но гости не успокоились - дошло до того, что стали срывать с девушек куртки. Заметив происходящий беспредел, директор кафе вступился за посетительниц. Это настолько разозлило мужчин, чтобы они вызвали директора на улицу «поговорить».

Прямо на крыльце один из хулиганов жестоко избил директора кафе - так, что он потерял сознание и попал в реанимацию. С черепно-мозговой травмой 49-летний директор лежал в больнице на грани жизни и смерти, в итоге его удалось спасти.

Злоумышленник и его приятель, который наблюдал за избиением со стороны, скрылись. Преступление попало на камеру видеонаблюдения кафе - мужчин объявили в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вскоре всплыла неофициальная информация, что злоумышленник - сотрудник столичного КГБ. А затем, после резонанса, в СК рассказали, что подозреваемый сам пришел в милицию с повинной. Правда, в официальной информации говорилось о том, что он - безработный, а в КГБ инцидент так и не прокомментировали.

И вот стало известно, что задержанный - уже бывший начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области 43-летний Андрей Мильченко. Суд сделали закрытым, сославшись на то, что в деле есть «том государственного секрета». Поэтому подробности процесса не известны.

«КП» удалось побывать лишь на приговоре: бывшего чекиста признали виновным в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорили к семи годам заключения в колонии усиленного режима. Также обвиняемый лишен звания полковника и обязан выплатить потерпевшему 45 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Снимать в суде не разрешили. Обвиняемый, казалось, с печалью, но спокойствием принял приговор. Из клетки коротко прощался с родственниками, которые приехали на суд. Молодая женщина сильно рыдала. Обе стороны дела отказались от каких-либо комментариев.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Так есть коронавирус или нет? Официальный сайт ФК «Динамо-Брест» пожелал игрокам скорейшего выздоровления
В Минске закончились тесты на коронавирус
Столько говорим и пишем. СК вновь обращает внимание на проблему выпадения детей из окон
На Минский полумарафон зарегистрировались представители около 40 стран
Стало известно, жителям каких домов не нужно будет оплачивать за потребленную в июне холодную воду
Более 360 тысяч рублей излишек лишилось одно из предприятий ДРСУ
Главу ЦИК Лидию Ермошину признали потерпевшей по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Сергея Тихановского
Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц
Граждане обращались в МВД по поводу брутальных массовых задержаний. Ведомство опубликовало ответ
«Обзвонил всех, кого вспомнил»: Телефонный террорист угрожал взрывами от Барановичей до Минска
«За пару минут дом превратился в пылающий факел». Пожар случился в Волковысском районе
Лукашенко Назарбаеву: Казахстан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно
Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2020 года: домой выписали 249 человек, а новых заразившихся - 250
Могилевчанин отложил $450 на кредит, а их украла молодая мама-декретница
Прибыль Белгазпромбанка в первом полугодии 2020 года сильно упала
Председатель «Белой Руси» Давыдько: Эти люди не хотят прийти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол и ни за что в итоге не отвечать
Владимир Зеленский: Мы вернем всех наших людей и все наши территории
Минск потерял почти 30% внешнеторгового товарооборота
В Витебске саперы ищут взрывные устройства в школах, торговых центрах и музее
Лукашенко вручил генеральские погоны: Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество