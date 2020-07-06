Экс-полковника КГБ в Гомеле приговорили к 7 годам заключения

6 июля в Гомеле завершился процесс по громкому делу: судили сотрудника КГБ из Минска, который натворил дел в областном центре. Это случилось еще в феврале. В кафе «The Box 99» в центре города, к слову, почти напротив здания областного управления КГБ, зашли двое приезжих. Мужчины, с виду лет 45, заказали пиццу и подсели за столик к девушкам-подросткам.

По словам очевидцев, мужчины стали приставать к девушкам - те собрались уходить, но гости не успокоились - дошло до того, что стали срывать с девушек куртки. Заметив происходящий беспредел, директор кафе вступился за посетительниц. Это настолько разозлило мужчин, чтобы они вызвали директора на улицу «поговорить».

Прямо на крыльце один из хулиганов жестоко избил директора кафе - так, что он потерял сознание и попал в реанимацию. С черепно-мозговой травмой 49-летний директор лежал в больнице на грани жизни и смерти, в итоге его удалось спасти.

Злоумышленник и его приятель, который наблюдал за избиением со стороны, скрылись. Преступление попало на камеру видеонаблюдения кафе - мужчин объявили в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вскоре всплыла неофициальная информация, что злоумышленник - сотрудник столичного КГБ. А затем, после резонанса, в СК рассказали, что подозреваемый сам пришел в милицию с повинной. Правда, в официальной информации говорилось о том, что он - безработный, а в КГБ инцидент так и не прокомментировали.

И вот стало известно, что задержанный - уже бывший начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области 43-летний Андрей Мильченко. Суд сделали закрытым, сославшись на то, что в деле есть «том государственного секрета». Поэтому подробности процесса не известны.

«КП» удалось побывать лишь на приговоре: бывшего чекиста признали виновным в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорили к семи годам заключения в колонии усиленного режима. Также обвиняемый лишен звания полковника и обязан выплатить потерпевшему 45 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Снимать в суде не разрешили. Обвиняемый, казалось, с печалью, но спокойствием принял приговор. Из клетки коротко прощался с родственниками, которые приехали на суд. Молодая женщина сильно рыдала. Обе стороны дела отказались от каких-либо комментариев.