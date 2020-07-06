«В салоне осталось 3 человека, остальные оказались снаружи». Маршрутка с 14 пассажирами вылетела в кювет и опрокинулась

Авария случилась вечером 2 июля в Шумилинском районе. Как сообщили в МЧС, в маршрутке Витебск - Полоцк ехали 14 пассажиров. В какой-то момент 54-летний водитель не справился с управлением - машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии 11 человек пострадали, 8 из них попали в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Одним из пассажиров той маршрутки был Кирилл. Сейчас молодой человек в больнице.

- Я ехал в Новополоцк к семье отмечать окончание магистратуры. В субботу собирался подавать документы в магистратуру Академии управления при президенте. Но планам не суждено было сбыться - сейчас документы уже не принимают. Это значит, что моя учеба отложилась на год.

Кирилл рассказывает, что в какой-то момент водитель отвлекся, поднимая монетку с пола.

- После этого он сразу вернулся к обзору дороги - в этот момент и произошло ДТП. По моим ощущениям, водитель скорости не снижал, в кювет мы улетели на скорости. Машина перевернулась три раза. Все это происходило быстро, но аварию я отчетливо помню. В салоне осталось только 3 человека, все остальные вылетели из салона маршрутки.

Парень рассказывает, что по встречной полосе в момент аварии ехала машина.

- Она остановилась, из автомобиля вышли мужчина, женщина и парень - они сразу прибежали на помощь, помогали нам обрабатывать раны.

В больнице в результате оказалось 8 человек: 9-летний мальчик, 6 женщин и Кирилл.

- У меня резаная рана от плеча до локтя, синяки на ногах, ушибы. Было подозрение на подвывих 2-го шейного позвонка на снимке - срочно пришлось ехать в Витебск на компьютерную томографию. Вещи порваны и в крови, телефон разбит и сломан пополам.

Молодой человек собирается требовать компенсацию у виновника аварии.

- Неизвестно, как пойдет мое восстановление и сколько это займет времени. Я занимаюсь спортом - сейчас выбыл как минимум на месяц. Вся моя семья сейчас в стрессе. Да и мне психологически непросто - после этого случая с опаской буду ездить в маршрутках.

По версии представителя компании-перевозчика, причины аварии были другими.

- На полосу, где ехала маршрутка, выехала встречная машина. У водителя был выбор: либо столкнуться с ней лоб в лоб, либо съехать на обочину. Он выбрал второй, более мягкий вариант. Скорость при этом была низкой. Сейчас мы разыскиваем водителя встречной машины, собираемся подавать заявление о розыске в милицию и прокуратуру. Мы ищем и свидетелей ДТП, тех, у кого есть запись с видеорегистраторов.

По словам представителя фирмы, водитель маршрутки, который в тот день был за рулем - опытный специалист с 18 годами водительского стажа. Но в этой компании он работает первый месяц. Что касается компенсации пострадавшим в аварии - ее должна выплатить страховая компания.

- Наша фирма работает полностью официально. Застрахована не только машина, но и каждый пассажир в отдельности на сумму до 5 тысяч евро.

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