В Беларуси коронавирус средней тяжести без отягчающих факторов будут лечить дома

Новый приказ о лечении пациентов с коронавирусной инфекцией Минздрав издал 1 июля. До этого в лечении и диагностике коронавируса врачи руководствовались приказом №615 от 5 июня.

Что изменилось спустя месяц?

Статистика заболеваемости COVID-19 в Беларуси заметно снизилась, больницы возвращаются к обычному режиму работы, будет больше плановых госпитализаций. В новом приказе Минздрава этот момент учтен, и в нем отдельно прописано, что, перед тем как положить человека в больницу, его проверят на COVID-19.

Кому и как будут делать тест?

Тест методом ПЦР при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции сделают тому, кто готовится к плановой операции или интервенционному вмешательству (так называемая хирургия без скальпеля), и беременной, которую планируют положить в больницу. За 2 - 3 дня до госпитализации врачи (терапевты, узкие специалисты, педиатры) будут смотреть, есть ли у пациента симптомы COVID-19.

Тех, кого планируют положить в отделение терапевтического или педиатрического профиля, врач попросит измерить температуру, обращать внимание на симптомы, которые могут быть связаны с инфекцией. Информация будет оцениваться индивидуально в приемном отделении. Если врач посчитает нужным, пациенту сделают экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

Кого положат в больницу с коронавирусом?

Основания для госпитализации теперь такие:

- среднетяжелое и тяжелое течение COVID-19 (или подозрение на него) при наличии факторов риска (СМ. «БУДЬ В КУРСЕ!») и/или необходимости назначения гидроксихлорохина;

- острый респираторный дистресс-синдром (простыми словами - тяжелая дыхательная недостаточность) с инфекцией COVID-19.

По прошлому приказу госпитализировать должны были пациентов с пневмонией и коронавирусом (или подозрением на него) либо с острым респираторным дистресс-синдромом с инфекцией COVID-19.

Что такое «среднетяжелая форма» COVID-19?

При среднетяжелой форме COVID-19 без факторов, отягчающих течение пневмонии, медицинская помощь пациенту может оказываться на дому при обеспечении динамического наблюдения - это тоже утверждено приказом от 1 июля. А вот как расшифровывается среднетяжелая форма коронавирусной инфекции:

- подтвержденная рентгенологически нетяжелая пневмония с поражением нижних дыхательных путей без дыхательной недостаточности и признаков нарушения функции внутренних органов;

- сознание сохранено, нет заторможенности, боли в грудной клетке и кровохарканья;

- частота дыхательных движений не более 22 в минуту, сердечных сокращений - от 55 до 110 ударов в минуту;

- насыщение крови кислородом не менее 95%;

- систолическое (верхнее) артериальное давление не менее 90 мм рт. ст.;

- содержание лейкоцитов в общем анализе крови более 4,0х109/л или менее 20,0хl09/л; лимфоцитов - более 1,0х109/л.

Средней тяжести коронавирусная инфекция также считается, когда у пациента ОРВИ с температурой выше 38,5 градуса, кашель, слабость и лихорадочно-интоксикационный синдром.

Каких пациентов с коронавирусной инфекцией могут выписывать домой? Тех, что моложе 60 лет, если у них температура в течение трех последних суток не поднималась выше 37,4 градуса (без жаропонижающих), нет дыхательной недостаточности и других заболеваний или состояний, требующих пребывания в стационаре.

БУДЬ В КУРСЕ!

При ожирении коронавирусная пневмония особенно опасна

Какие факторы отягощают течение пневмонии при коронавирусе? Это возраст старше 55 лет и наличие хотя бы одного из этих заболеваний: ожирение, когда индекс массы тела выше 40, сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной недостаточностью, хроническая патология легких (бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз), злокачественные новообразования, заболевания, в лечении которых используются иммуносупрессивные, глюкокортикоидные препараты, трансплантация солидных органов или костного мозга, ВИЧ, туберкулез, вирусный гепатит, онкогематологические системные заболевания соединительной ткани.

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