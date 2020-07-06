У белорусских футболистов коронавирус, но чемпионат страны продолжается

До недавних пор Беларусь оставалась чуть ли не единственной страной в Европе, которая не остановила национальное первенство по футболу во время пандемии коронавируса.

Права на трансляцию матчей Высшей лиги и Кубка Беларуси до конца сезона купили российский и украинский спортивные телеканалы, за белорусским футболом следили по всему миру, потому что других матчей не транслировали. Но вот и в наш дом пришла беда: появились новости, что наших футболистов коронавирус тоже подкосил. О заболевших заявили пока только две команды – «Динамо-Брест» и «Городея».

– Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава, – такое заявление гендиректора ФК «Динамо–Брест» Сергея Воробьева появилось 3 июля.

Артем Милевский (в голубой форме) после матча со «Смолевичами» 3 июля объявил, что уходит на 2 недели на самоизоляцию. Фото: Фото: Алексей КОМЕЛЬКОВ, vk.com/dynamobrest

Тем не менее матч со «Смолевичами» 3 июля не отменили и не перенесли, хотя ходили слухи, что «Динамо» просило об этом Белорусскую федерацию футбола. Официальной информации о том, кто заболел, нет. Но на поле не вышли топовые футболисты «Динамо»: Юзепчук, Нойок, Лаптев, Игнатович, Хачериди, Садовский.

Руководство клуба отсутствие части основного состава объяснило так: решили дать возможность проявить себя молодым.

– Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна – травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за вчерашней игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии «Динамо-Брест». Мы решили и сегодня дать шанс молодым футболистам проявить себя, – говорит Сергей Воробьев, генеральный директор ФК «Динамо–Брест».

На следующий день после матча со «Смолевичами» защитник «Динамо-Брест» Артем Милевский объявил у себя в Инстаграме, что уходит на самоизоляцию.

– Передаю все нашим привет! Кто на больничке – от души здоровья! Вы мужики! Ну, я так понимаю, многим параллельно. У меня плюс 14 дней самоизоляции с сегодняшнего дня. 2020-й – темные времена, – написал Миля.

В пресс-службе «Динамо-Брест» до обеда 6 июля дополнительных комментариев и разъяснений по поводу заболевших «КП» не дали:

– Следите за новостями на нашем официальном сайте и в соцсетях. На данный момент мы не занимаемся этим вопросом, и сейчас я сказать ничего не могу, – говорит пресс-секретарь брестского «Динамо» Нина Кононюк.

На 10 июля у «Динамо» запланирован домашний матч со «Слуцком». На официальном сайте брестского клуба есть новость, что билеты на матч поступили в продажу.

В ФК «Городея» подтвердили, что заболели три футболиста: полузащитники Станислав Сазанович, Андрей Сорокин и Сергей Пушняков.

«Городея» 4 июля играла с «Витебском». Фото: vk.com/gorodeyafc

– У Станислава Сазоновича диагностирована двухсторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет. Сергей Пушняков с подтвержденным COVID-19 находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее. Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях. Желаем парням скорейшего выздоровления! – говорится в официальном сообщении клуба.

Также уточняется, что 7 июля игроки, тренерский штаб и администрация клуба пройдут тестирование на коронавирус.

«Городея» 4 июля играла с «Витебском», 28 июня – с «Ислочью».

Об отмене или переносе матчей Ассоциация «Белорусская федерация футбола» не заявляла.

– Пока мы не готовы ничего прокомментировать, возможно, завтра (7 июля. – Ред.) появятся какие-то комментарии, – сказал «КП» пресс–секретарь АБФФ Александр Алейник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывший тренер «Динамо-Брест» Марцел Личка, который прекратил сотрудничество с клубом в 2019 году и уехал на родину в Чехию, по-прежнему следит за белорусским футболом и успехами своих экс-подопечных. В комментарии для Tribuna.com он предложил приостановить чемпионат.

– Считаю, что нельзя рисковать здоровьем игроков. Лучше просто остановить чемпионат хотя бы на две-три недели. За это время необходимо сделать тесты каждому футболисту Высшей лиги. На примере брестского «Динамо» мы видим, что может случиться, если относиться к этой ситуации несерьезно. В Бресте заражены 16 человек, среди которых 11 футболистов! Это больше половины обоймы основы… На мой взгляд, прежде всего нужно, чтобы все футболисты всех профессиональных клубов сделали тесты на коронавирус. Если в какой-нибудь команде будет заражено один-два человека, то их можно отправить на карантин и играть дальше, – говорит Личка.

Марцел Личка считает, что чемпионат нужно приостановить. Фото: dynamo-brest.by

– Правда, если в клубе ситуация, как в брестском «Динамо», то нужно как минимум переносить ее ближайшие матчи. Если критическая ситуация только в одном клубе, то можно попробовать проводить чемпионат. Правда, мне кажется, что во многих командах хватает зараженных. Очень сложная ситуация, поэтому для начала всем профессиональным футболистам нужно сдать тесты. Когда появятся результаты, АБФФ нужно проанализировать их, а потом принимать решение, – заключает чешский футболист и трижды лучший тренер чемпионата Беларуси Марцел Личка.

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