В больницу со среднетяжелым COVID-19 теперь будут класть не всех

По данным Минздрава на 6 июля (в день сдачи номера в печать – Ред.), за все время пандемии в стране официально подтверждено 63 804 случая коронавируса, 429 пациентов, у которых инфекция была отягощена хроническими заболеваниями, умерли.

Официальная ежедневная статистика по новым заболевшим в Беларуси с начала месяца практически не превышала отметки в 300 новых случаев, но соседка Европа в виде туристов принять нас пока не готова. При этом белорусы уже летают отдыхать в Турцию и Албанию без ограничений и карантина по возвращению.

При этом те, кто недавно оказался в больнице, жалуются на слишком быструю выписку. Так, например, пациент 10-й городской клинической больницы Минска Кирилл Машека рассказал нам, что с пневмонией из больницы его в спешке выписали на седьмой день, объясняя это тем, что к 6-му июля больница должна выйти из карантина.

А 1 июля в силу вступил новый приказ Минздрава №690, который меняет правила госпитализации заболевших коронавирусом. Согласно ему, пациентов со среднетяжелой формой COVID-19 без отягчающих факторов в больницу класть не обязательно. Они могут лечиться дома под «динамическим наблюдением» медиков, которые будут к ним приходить.

В приказе поясняется: под среднетяжелой формой COVID-19 надо понимать ситуацию, когда у человека нетяжелая пневмония, есть поражение нижних дыхательных путей, но нет дыхательной недостаточности и нарушений функций органов. Человек при этом должен быть в ясном сознании, с частотой дыхательных движений не более 22 в минутy, сердечных сокращений – в пределах 55 - 110 ударов в минуту, без болей в грудной клетке и кровохарканья, процент насыщения крови кислородом у него должен составлять не менее 95, систолическое артериальное давление – держаться выше 90 мм рт. ст. Важны и параметры в анализе крови.

Пациентов, которых готовят к операции, и беременных перед госпитализацией проверять на коронавирус теперь будут обязательно.

Отягчающими факторами, согласно новому приказу, медики считают возраст пациента старше 55 лет и наличие хотя бы одного из перечисленных в документе сопутствующих заболеваний. Среди них ожирение, сахарный диабет, хронические патологии легких и пр. Если они есть – пациента госпитализируют.

Также в приказе прописано, что, беременных и пациентов, направленных на плановую госпитализацию, за 2 - 3 дня до этого должны осмотреть, а также проверить методом ПЦР на коронавирус.

А КАК У НИХ?

В мире уже зафиксировано более 11,4 млн. случаев коронавируса, 534 тыс. человек умерли. В некоторых странах после отмена карантина фиксируют вторую волна заболеваемости. В связи с этим в Испании в 14 муниципалитетах с населением порядка 70 тыс. человек снова ввели карантин.

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