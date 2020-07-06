Министр труда и соцзащиты: «Такое количество сокращений, увольнений, людей и компаний, которые взывают о помощи, я не припомню за последнее десятилетие»

- Такое количество сокращений, увольнений, такое количество людей и компаний, которые просто взывают о помощи, я не припомню за последнее десятилетие, - таким видит положение на мировом рынке труда Ирина Костевич. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ. При этом ситуацию в Беларуси министр определила как управляемую. Большинство белорусских работодателей в непростой период, вызванный пандемией коронавируса, проявили, как говорит министр, социальную ответственность.

- Анализ приема и увольнения показал, что наниматели - крупный и средний бизнес - не применяли активно такую меру, как массовое увольнение людей или вообще увольнение людей по необоснованным причинам. Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон - это 70% от уволенных. Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя, - считает глава Минтруда.

Ирина КостевичФото: Павел МАРТИНЧИК

Количество занятых в экономике за 5 месяцев снизилось, по словам Ирины Костевич, всего на 0,2%. А вот масштаб простоев и сокращенного режима работы увеличился в разы - именно таким способом работодатели сохраняют трудовые коллективы.

- По маю вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза, - отметила министр. - Да, это большой рост, но самое главное для человека, что он сохранил за собой рабочее место. Самое главное для нанимателя - он сохранил свой коллектив. Самое главное для нанимателя - профессиональные кадры, которых очень сложно найти на рынке труда.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА - ДОПЛАТА ДО МИНИМАЛКИ

Рассказала Ирина Костевич и о той помощи, которую государство оказывает пострадавшим от коронакризиса. Так, работникам предприятий, которые ушли на простой или работают в режиме неполной занятости и получают зарплату ниже минималки или не получают вовсе, государство доплачивает до минимальной зарплаты - то есть до 375 рублей. Эта помощь на сегодняшний день требуется работникам более чем 400 организаций.

Также те, кто столкнулся со снижением доходов, могут рассчитывать на ежемесячную адресную социальную помощь. На сегодняшний день ее получают, по словам министра, 9 тысяч человек. И еще 5 тысяч добавятся в июле. Средний размер пособия - 90 рублей на человека.

- Если в среднем возьмем такую модель семьи из пяти человек, тогда семья в месяц получит дополнительно от государства поддержку в размере 450 рублей. Немалая сумма, - считает Ирина Костевич.

Большинство из тех, кто обращается за адресной социальной помощью, - многодетные семьи. Министр анонсировала: с 1 сентября пособие для этой категории граждан будут выплачивать в течение двенадцати месяцев, а не шести, как это было раньше, а получить его будет гораздо проще.

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Количество вакансий превышает число резюме в почти в 48 раз!

В республиканском банке вакансий около 76 тысяч предложений от нанимателей, количество резюме - всего чуть более полутора тысяч. Списки самых востребованных нанимателями профессий и тех, кто ищет работу, не пересекаются.

Так, без работы сидят экономисты, бухгалтеры, юрисконсульты и инженеры. А в топ-5 самых востребованных специалистов входят врачи, водители, медсестры, уборщики и электромонтеры.

Больше других в дефиците - врачи. Например, врача-педиатра ищет Сморгонская центральная районная больница, зарплата - от 500 рублей. Столько же предлагают врачу-эндокринологу в Городке Витебской области. Нужен врач и в Домачевский дом-интернат, который находится в Брестской области. Зарплату предлагают от 1100 рублей, кроме этого, готовы предоставить и место в общежитии.

900 рублей предлагают уборщику производственных и служебных помещений. Такую вакансию разместила компания по управлению недвижимостью индустриального парка «Великий камень». Но такая зарплата - исключение, в среднем уборщикам предлагают на руки от 600 рублей.

У водителей тоже есть выбор: в среднем на ставку предлагают от 600 рублей, но можно зарабатывать и в два раза больше - от 1200 рублей готовы платить, например, в Минске водителю электробуса и водителю грузовика в автомобильном грузовом парке №2 города Гродно.

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