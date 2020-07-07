«Коза Цёця там главный герой». Когда мы увидим фильм по книге Андруся Горвата?

О том, что «Сфагнум» Виктора Мартиновича и «Радзіва Прудок» Андруся Горвата можно будет не только читать, но и смотреть, стало известно благодаря информации с сайта системы госзакупок, где опубликованы тендеры на создание фильмов.

Экранизацией книги Андрея Горвата - дворника Купаловского театра, который вернулся в деревню Прудок, займется «Первая Киновидеокомпания». Полуторачасовой фильм планируется на русском и белорусском языках с английскими субтитрами. Бюджет картины - 982 тысячи рублей, две трети из которых профинансирует государство, а оставшуюся часть кинокомпания - победитель тендера планирует финансировать «из собственных источников».

- Это проект, который мы создаем с Театром Янки Купалы, - рассказывает о фильме генеральный продюсер «Первой Киновидеокомпании» Виктор Лабкович. - В основном в фильме будут задействованы актеры-купаловцы, но фильм не будет перекликаться со спектаклем.

Фильм не будет похож на спектакль. Из общего - сюжет книги и, возможно, актеры-купаловцыФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

В спектакле Купаловского театра по Горвату роли играют Михаил Зуй, Светлана Аникей и Дмитрий Есеневич. Есеневича и Аникей можно увидеть в трейлере фильма, а Зуй в титрах числится креативным продюсером. Кроме того, в трейлере задействован и сам Андрусь Горват, а еще Геннадий Овсянников, Валентина и Александр Гарцуевы, Павел Харланчук и другие актеры.

- Кастинга еще не было, мы ждем подписания договора и начинаем работу. Но я могу сказать, что актеры будут белорусские. Режиссер - Алексей Ракович, - говорит Лабкович. - По договору у нас есть 11 месяцев, за которые фильм должен быть снят. Если не будет задержек с подписанием договора, то мы справимся и быстрее, и фильм можно будет увидеть даже раньше.

Сценарий, говорит Лабкович, с Андрусем Горватом не обсуждали, но сама идея экранизации книги автору понравилась. Кстати, когда ставили спектакль, Андрусь рассказывал, что все отдал на откуп и никак не влиял на инсценировку.

- Фильм будет в жанре лирической комедии, - говорит Виктор Лабкович. - Мы сохраняем фирменный стиль Андруся Горвата.

Съемки планируются в Беларуси, конкретнее пока локации не выбирали.

- Столько деревень похожи на то, что описывает в книге Горват. И это не только Полесье. Можно отъехать на 30 километров от Минска и увидеть похожие селения.

Героиня, которая интересовала всех после выхода книги, - коза Цёця.

- Конечно, коза и в фильме главный герой! Точнее, один из персонажей, - говорит Виктор Лабкович. - Будет фигурировать и соседка тетка Дуня.

Режиссером фильма по роману «Сфагнум» Виктора Мартиновича будет член европейской киноакадемии, а продюсером - Валерий Дмитроченко из компании, которая снимала «Хрусталь» Дарьи Жук - фильм, который номинировали на «Оскар».

«Сфагнум» - роман Мартиновича 2013 года.

- Это сумма моих наблюдений за тем, как странно все устроено в Беларуси, сформулированная не совсем в цензурной форме, - так описывал произведение сам автор. - Это не роман о деревне. Это не роман о болоте. Это роман об абсурде, в который мы все погружены. Концовку романа прошу считать хеппи-эндом.

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