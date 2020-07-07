Коронавирус в Беларуси, последние новости на 7 июля 2020 года: кому при плановой госпитализации будут делать тест и как ухаживать за ребенком, если у него COVID-19

Ситуация в Беларуси:

В Беларуси за все время с начала пандемии выявлено 63 804 случая коронавируса. По официальным данным Минздрава, за последние сутки в республике заразились 250 человек. И почти столько же выздоровели: на 6 июля были выписаны 249 пациентов. В общей сложности COVID-19 перенесли 51 120 белорусов.

К сожалению, ведомство ежедневно сообщает не только о выздоровевших, но и об умерших. За последние сутки в стране скончались 6 человек. Это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и положительным тестом на коронавирус. Таким образом, за все время количество умерших пациентов с COVID-19 в Беларуси выросло до 429.

За весь период с начала вспышки специалисты провели 1 074 240 тестов. За последние сутки – 6 211.

Ситуация в мире:

По данным ресурса worldometers.info, во всем мире выявлено свыше 11,6 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 6,5 млн человек, скончались – больше 537 тысяч.

На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему находятся США (2,9 млн). На втором – Бразилия (1,6 млн). Третью строчку до недавних пор занимала Россия, но теперь ее обогнала Индия (705 тысяч подтвержденных случаев).

Новый приказ Минздрава: коронавирус средней тяжести без отягчающих факторов теперь будут лечить дома

1 июля Министерство здравоохранения Беларуси издало новый приказ о лечении пациентов с COVID-19. В нем прописаны основания для госпитализации пациента с коронавирусом:

- Тяжелая дыхательная недостаточность;

- Среднетяжелое и тяжелое течение коронавирусной инфекции или подозрение на него при наличии факторов риска. А также при необходимости назначения гидроксихлорохина.

Также в новом приказе прописано, кого будут проверять на COVID-19 при плановых госпитализациях. Даже при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции, тест методом ПЦР будут делать тем, кто:

- готовится к плановой операции;

- готовится к интервенционному вмешательству;

- беременным женщинам, которых планируют положить в больницу.

Тем людям, которых планируют госпитализировать в терапевтические или педиатрические отделения, будут измерять температуру. Врач будет обращать внимание на признаки, которые могут указывать на COVID-19. По решению доктора пациентам будут делать экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

Почему дети переносят коронавирус как обычную ОРИ, а до пневмонии дело не доходит?

На это вопрос ответил известный белорусский врач-педиатр высшей категории, ведущий программы «Здорово здоровым быть» Дмитрий Чеснов. По словам доктора, причина кроется в том, что у детей еще недостаточно клеточных рецепторов для восприятия «ковида». С возрастом их становится больше и человек становится восприимчивее к вирусам. То есть у коронавируса больше шансов попасть и закрепиться в клетках возрастного человека.

- Разумеется, пневмонии встречаются и у детей, но это не коронавирусные пневмонии. В случае с ребенком вариант скорее такой: коронавирус проникает в детский организм, открывает ворота для другой флоры, а уже эта флора может дать пневмонию. Но коронавирус к ней отношения уже не имеет. Пневмония будет уже другой природы: хламидийной, микоплазменной…

Также Дмитрий Чеснов объяснил, что COVID-19 может быть и сопутствующим вирусом. Например, ребенок попадает в больницу с тяжелой интоксикацией. Его рвет, лихорадка с температурой до 39 градусов продолжается уже несколько дней. Но очага в легких или других органах у него нет. При этом ребенок выделяет коронавирус со слизистой, но так, как возрастных пациентов, он его все равно не поражает. Однако расслабляться все же не стоит: хоть дети и переносят коронавирус в виде респираторного синдрома, они могут «подарить» его взрослым.

Как ухаживать за ребенком, если он заболел коронавирусом?

По словам Дмитрия Чеснова, детский организм воспринимает COVID-19 как обычную вирусную инфекцию, поэтому и подходить к его лечению нужно с позиции вирусной терапии. Терапия должна быть симптоматической: при повышении температуры – жаропонижающие препараты, при кашле – ингаляции физраствором, для носа – тот же физраствор и сосудосуживающие капли. Очень важен питьевой режим (вода, компоты и т.д.).

- Дальше - гигиена носа, увлажнение окружающей среды и вдыхаемого воздуха. Я обычно говорю так: мама отвечает за уход и диету, а папа - за среду обитания: увлажнение, влажную уборку, мытье посуды. Разделяйте обязанности, - напутствует доктор.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в вайбере на номер +375 (29) 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть Испании вновь закрыта, а в Южной Корее найден коронавирусный штамм-мутант (дальше…)

«Первого теста на коронавирус я дождалась на 11-й день самоизоляции»: что делать, чтобы тебя признали контактам первого уровня (дальше…)

У белорусских футболистов коронавирус, но чемпионат страны продолжается (дальше...)