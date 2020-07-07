«Люди массово приходят за замками на окна только после новостей о чужой беде». Как родители могут защитить своих детей от падения с высоты

В воскресенье, 5 июля в Минске из окна дома на пятом этаже выпал трехлетний мальчик. Следователи считают, то мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней - из-за жары окно было открыто нараспашку. Прохожие сразу вызвали «скорую», но, к сожалению, уже в больнице ребенок умер. Бабушка мальчика рассказала, что взрослые вышли из комнаты на кухню – в это время и случилась беда.

Похожий случай произошел 19 июня в Московском районе Минска. Годовалый мальчик с помощью компьютерного кресла залез на подоконник, оперся на сетку и упал с третьего этажа. Папа мальчика отлучился в другую комнату всего на несколько минут. Ребенок до сих пор находится в больнице, его жизни уже ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет.

В тот же день уже в Заводском районе Минска шестилетний мальчик выпал с девятого этажа. Он тоже хотел опереться на москитную сетку. В момент падения в комнате с мальчиком был его отчим. Но ребенка на окне он не видел – мужчина был пьян и спал. Мамы мальчика дома не было. Ребенок получил травмы, сейчас он в больнице.

Летом такие новости в сводках милиции и Следственного комитета появляются пугающе часто. Трагические случаи происходят чаще всего по одному сценарию: достаточно на несколько минут отлучиться в другую комнату и оставить ребенка рядом с открытым окном.

С этим могут столкнуться и родители грудничков, и мамы-папы школьников. Так, в апреле этого года из окна многоэтажки выпал 9-месячный ребенок. Мама малыша в тот день уложила сына спать в люльку. Спящего ребенка поставила на стол у окна, стоявшего вплотную к подоконнику. При этом для проветривания молодая мама открыла одну из створок, а сама ушла в другую комнату. Примерно через полтора часа грудничок проснулся, выбрался из люльки и оказался на подоконнике. Ребенок выпал со второго этажа, к счастью, остался жив.

«Ни одна москитная сетка не защитит ребенка от падения»

Единственный надежный способ защитить своего ребенка от беды (если только вы не сверхчеловек, способный сутками не отходить от малыша ни на шаг) – не открывать окна настежь, если дома ребенок, и установить на окна замки. Сейчас выбор блокирующих механизмов велик, ценник может быть и ниже 10 рублей.

В одной из минских фирм, которая занимается в том числе установкой замков на окна, говорят, что спрос на них резко повышается после новостей о том, что из окна выпал чей-то ребенок.

- Несколько дней держится этот ажиотаж, потом затихает. После очередной новости о чужой беде люди снова массово приходят за замками. И, чаще всего, если уж приходят, то долго думают и устанавливают замки сразу на все окна, - рассказывает Владимир.

При этом покупателей замков, говорит специалист, в этом году меньше, чем в прошлом.

- Отчасти это можно объяснить тем, что в новостройках окна сейчас ставят сразу с замками. Ну и экономическая ситуация сложная – люди стараются экономить.

Что касается москитных сеток, то ни одна из них, даже самая современная и надежная с виду, не может выдержать вес, к примеру, трехлетнего ребенка. Даже более плотная, чем обычная, сетка «антикошка».

- «Антикошка» рассчитана на то, что животное подойдет, несколько раз тронет лапой и, увидев, что сетка не рвется, потеряет интерес и уйдет. Но она точно не может защитить ребенка от падения. Знаю, что сейчас в Москве стали устанавливать сетки с металлическими креплениями. Их монтируют снаружи окна – считается, что она более прочная. Но до Минска такие сетки пока не дошли.

Кстати, в 2016 после нескольких подряд случаев, когда дети выпадали из окон, следователи изучали производство москитных сеток на окнах, проверяли, насколько заявленные технические требования к этим сеткам соответствуют реальности. Тогда генпрокурор Александр Конюк не исключал возможности возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных производителей. Возбуждены ли были в результате дела, официально не сообщалось.

Самых популярных запорных механизмов всего три: ручка, которая закрывается на замок, замок-тросик на створку и накладной замок, который расположен внизу окна.

- Какой именно замок выбрать, зависит от того, как часто вы открываете окно, есть ли рядом с ним мебель – насколько просто ребенку будет к нему добраться, - объясняет Владимир. - Не всем нравится ручка, которая закрывается на ключ, потому что нужно не забывать ее закрыть, спрятать ключ, чтобы ребенок не нашел и самому не забыть, куда положил ключ. Кого-то беспокоит внешний вид окна – хочется, чтобы замка совсем не было видно.

Стоимость замка в зависимости от типа и производителя – от 10 до 30 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ

Есть еще несколько рекомендаций от спасателей и милиции, которые помогут избежать беды:

Игры у окна должны быть под запретом. Объясните ребенку, что нельзя влезать на тумбочку или стул, чтобы рассматривать из окна улицу, не стоит сидеть и стоять на подоконнике. Лучше всего, если никакой мебели у окон просто не будет.

Будьте особенно внимательны, если находитесь у открытого окна с ребенком на руках: будьте готовы к резким движениям малыша, прижимайте его к себе крепко.

Не разрешайте малышу выходить на балкон без взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мама отвлеклась на несколько минут». В какие опасные ситуации по неосторожности попадают дети и как их от этого уберечь

В Могилевской области годовалая девочка чуть не утонула в бочке. В тот же день в Могилеве девочка выпила растворитель, перепутав его с водой (Читать далее)