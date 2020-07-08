«Интересы службы ставил выше личных». В суде зачитали характеристики экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина

Верховный суд продолжает слушать дело в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, который ранее возглавлял Службу безопасности президента, и еще 15 обвиняемых. Фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток. За решеткой - 12 человек, еще четверо не под стражей.

В суде дело рассматривают уже четыре месяца, 8 июля начались прения сторон. Это длительный процесс, который, вероятно, займет не один день.

В деле 16 фигурантовФото: Святослав ЗОРКИЙ

8 июля стало известно, что Генеральная прокуратура проводит проверку, связанную с тем, что у Феликса Касперовича (бывший председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра), Андрея Подгорного (бывший замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка), Андрея Втюрина и Сергея Сиводедова (бывший гендиректор «Белтелекома») обнаружили имущество, которое по стоимости может превышать размеры их официальных доходов. Проверка еще не окончена

«Взял кредит на 660 млн рублей для строительства дома»

Перед началом прений адвокаты просят приобщить к делу положительные характеристики некоторых обвиняемых, благодарственные письма в их адрес, подтверждения того, что они занимались благотворительностью.

Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесменыФото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде зачитали и несколько служебных характеристик Андрея Втюрина. В одной из них, подписанной бывшим госсекретарем совета безопасности Станиславом Засем, сказано, что военную службу в Совете безопасности Втюрин проходил с 2014 по 2019 год. За это время он показал себя как опытный, требовательный, целеустремленный работник. «Умеет концентрироваться на поставленных задачах, выдержан, корректен, доброжелателен».

В службе безопасности президента Андрей Втюрин зарекомендовал себя с положительной стороны. «Интересы службы ставил выше личных, грамотный руководитель, спокойный, уравновешенный, скромный».

Рассказывая в суде о своей работе в службе безопасности, обвиняемый говорил, что ни разу не получил дисциплинарного взыскания, зато заработал госнаграды.

В Минске продолжают слушать масштабное дело о коррупции в сфере поставок телекоммуникационного оборудованияФото: Святослав ЗОРКИЙ

К делу приобщили и справку о состоянии здоровья Втюрина, и копию кредитного договора: в 2014 году обвиняемый взял кредит на 660 млн рублей (неденоминированных) под 16% годовых для строительства дома по улице Веснинке рядом с водохранилищем Дрозды в Минске.

- Мингорисполком передал мне этот участок в безвозмездное наследование. Дома там нет - только каркас и крыша. Строительство начал в 2013 году. Я не хотел, но по нашему закону нужно в течение трех лет начать строительство и в течение 10 лет закончить. Поэтому я вынужден был взять кредит, - рассказывал в суде обвиняемый. В строительство этого дома Втюрин успел вложить больше 360 тысяч долларов

Сегодня стало известно, что несколько обвиняемых внесли на депозит Верховного суда деньги в счет добровольного возмещения доходов, полученных преступным путем и «в счет обеспечения исполнения приговора в виде штрафа».

Так, Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» перечислил 25 тысяч евро, Юрий Зданевич, бывший директор «Информационно-вычислительного центра Министерства финансов» перевел 2400 рублей, Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», перечислил на счет 25 180 евро.

Процесс в суде длится уже четыре месяцаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время следствия арест наложили на квартиры, дома и машины обвиняемых. Деньги, которые нашли у Касперовича, Втюрина, Сиводедова и Подгорного признали вещественными доказательствами. В квартире Касперовича нашли в сумме больше 400 тысяч долларов. В подвале Подгорного – 719 тысяч долларов, 10 золотых слитков по 100 граммов. У Сиводедова – 487 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. У Андрея Втюрина деньги нашли в машине (148 тысяч долларов), в квартире – 30 тысяч долларов и 25 тысяч евро, еще 31 тысячу долларов обнаружили в рабочем кабинете.

Втюрин объяснил, что 25 тысяч евро и 30 тысяч долларов – деньги его жены, которые она получила по договору займа. Но суд принял решение арестовать все деньги, которые признали вещественными доказательствами.

Напомним, Андрея Втюрина обвиняют в получении взяток на сумму больше 190 тысяч долларов и подстрекательстве к даче взятки на сумму 15 тысяч долларов. 4 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

Самую крупную взятку, как сообщали в КГБ, вместе с Андреем Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получил Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов.

Андрея Подгорного обвиняют в том, что на двоих с Касперовичем он принял 868 тысяч долларов взяток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергея Сиводедова, генерального директора «Белтелеком», обвиняют в получении не менее 470 000 долларов и 15 000 евро взяток. А Владимира Жилина, фактического руководителя компании «Мобильный сервис», обвиняют в даче взяток на общую сумму 900 250 долларов. Всего у тех, кто получил взятки, изъяли больше 1 650 000 долларов, 62 тысячи евро и больше 1 кг золота.

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