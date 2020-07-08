2020-07-08T13:38:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщина продала квартиру, чтобы гасить кредиты, а ее муж тайно спустил все деньги в букмекерской конторе

Молодой человек без ведома супруги снял с ее счета и проиграл на онлайн-ставках почти 18 тысяч долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мужчина спустил все деньги жены на онлайн-ставкахМужчина спустил все деньги жены на онлайн-ставкахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Доверительные отношения не сложились между супругами из Мозыря. Пагубное увлечение 26-летнего мужчины, который втайне от 34-летней жены делала ставки в букмекерской конторе, привело к финансовому краху семьи. А началось все с того, что женщина поддалась уговорам мужа и взяла на свое имя потребительские займы. В общей сложности ее кредитовали на сумму около 5 тысяч долларов - эти деньги предназначались для развития своего дела. Супруг уверял, что будет заниматься ремонтом компьютерной техники.

Однако в итоге деньги потратили на повседневные нужды. Кредиты надо было отдавать, долги росли, и чтобы по ним рассчитаться, женщине пришлось продавать свою квартиру, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

За жилье выручили почти 18 тыс. долларов. После проведения сделки деньги зачислили на банковский счет, который привязан к интернет-банкингу.

- Воспользовавшись инвалидностью супруги - та фактически лишена зрения, - подозреваемый втайне перевел валюту сначала на карточку, а затем - на свой профиль в букмекерской конторе. На онлайн-ставках мужчина проиграл всю сумму, - объяснили схему в Мозырском РОВД.

О том, что деньги каким-то образом исчезли со счета, супруг сказал жене сам. Но признаться, что это он спустил всю валюту, не решился. Женщина попыталась сама отследить движение средств, но не смогла разобраться и обратилась в милицию.

И вот мозырские оперативники по борьбе с киберпреступлениями раскрыли кражу. Можно представить, до чего же обидно было женщине узнать, что вор оказался ее мужем… Судя по всему, молодой человек отправится за решетку, а мозырянка, уже оставшаяся без денег и квартиры, окажется один на один с долгами.

Пока мужчина проходит подозреваемым по делу о «хищении путем использования компьютерной техники, совершенном в особо крупном размере». Хоть судимостей у молодого человека еще было, оказалось, что он уже больше 10 раз менял паспорт - в том числе из-за смены фамилии. Поэтому сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям.

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