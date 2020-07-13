Сова с сотрясением мозга, еноты-воришки, черный лис и козел для души: посмотрите, как в уникальном центре в Беларуси спасают диких птиц и животных

Анастасия, специалист по уходу за животными центра "Сирин", говорит, что очень любит свою работу Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Сова, которая врезалась в высотку и получила сотрясение мозга, лебедь с пробитым дробью крылом, прирученная людьми лиса, которую стало слишком тяжело держать дома, - все это постояльцы центра «Сирин». Те из них, кто после лечения может вернуться к самостоятельной жизни, отправляются на свободу.

Но даже после дорогостоящего лечения вернуться в дикую природу могут не все: одни привыкли к человеку и снова придут к людям, которые не всегда будут к ним добры, другие из-за травм не смогут охотиться и не выживут на свободе. Таких птиц и животных «Сирин» оставляет жить у себя. За пять лет их стало так много, что места для новых постояльцев практически нет...

Центр "Сирин" не имеет постоянного финансирования и живет за счет пожертвований и средств, заработанных от экскурсий Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Комсомолка» отправилась в центр узнать, как в нем живут усатые и хвостатые постояльцы, и разобраться, как каждый из нас может помочь единственному в стране центру, который не имеет госфинансирования и живет за счет средств, которые зарабатывает преимущественно с экскурсий.

Животные и птицы, которые не могут после лечения вернуться в дикую природу, остаются жить в "Сирине" Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Полуволк и носуха, которая стала злой, потому что люди ее слишком любили

Центр «Сирин» находится в 30 километрах от Минска, в деревне Пионино Дзержинского района. После съезда с центральной дороги деревни нас встречает Настя. Она специалист по уходу за животными. На руках у нее - милый черный щеночек. Его привезли в «Сирин» с легендой, что это - полуволк. В эту версию сотрудники центра не особо поверили, но малыша взяли, теперь он хвостиком бегает за Настей, умиляя посетителей экскурсий.

- Скоро нам будут котят привозить и говорить, что это рыси, - шутит девушка.

Слева от входа в центр лежит гора стройматериала - все готово для строительства новых вольеров, но для них на нынешней территории уже попросту нет места.

Чтобы продолжить работу, центр планирует купить новый участок площадью в 14 гектаров. Для этого к концу лета «Сирин» должен собрать 65 000 долларов - такая сумма нужна на покупку земли и организацию переезда. Если это сделать не удастся, «Сирин» закроется и не сможет спасать оставшихся без мамы зайчат и краснокнижных орланов...

Настя подводит нас к вольеру с носухой по имени Фингер.

В Беларуси носухи не живут в дикой природе Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Его так назвали, потому что у него нет нескольких пальцев. Почему их нет - не знаем, он уже приехал к нам таким, - объясняет девушка, пока носуха пытается просунуть длинный нос в промежутки между прутьями клетки. - Он у нас с зимы, привезли его из контактного зоопарка. Там у него в вольере не было укрытия, и ему приходилось «гладится» вне зависимости от того, хочет он этого или нет. Поэтому он очень злой.

Настя поясняет, что в дикой природе носухи у нас не водятся, а значит, Фингер проживет всю жизнь в «Сирине». Да и дело не только в ареале обитания - многие животные из контактных зоопарков с детства выращены в неволе, поэтому не умеют добывать себе еду. Например, хищники не только не умеют охотиться, но даже не понимают, что им делать с уже оказавшимся рядом с ними живым кроликом.

В "Сирине" есть пруд для водоплавающих птиц Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

"Камеру близко так не подносите - разберет!"

Рядом в вольере побольше резвится пара енотов Василек и Ромашка - местные любимцы публики. Эту парочку можно брать на руки, гладить и делать с ними фото. Но в отличие от контактного зоопарка, их вынимают из вольера только тогда, когда они сами готовы общаться с людьми.

- Они родились у нас от пары енотов, у которых по возрасту не должно быть детей. Но вот родились, им уже годик, - девушка берет Ромашку на руки.

Вертлявый енот с жесткой шерстью тянет когтистые ручки к объективу фотоаппарата, хватается за диктофон.

Еноты - местные любимцы публики: их можно брать на руки и гладить. Но, в отличие от контактного зоопарка, это можно делать только тогда, когда животные хотят идти на общение Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Камеру близко так не подносите - разберет. Они вообще любят разбирать все: у кого шнурки развяжут, кому за шиворот залезут, а у кого и ключи из кармана вытянут.

Василек и Ромашка тоже не отправятся на волю - в Беларуси еноты не живут, да и прокормить себя они не смогут. Есть тут еще одна пара енотов - братья Федя и Сеня. Оба из контактного зоопарка, оба подслеповатые, а у одного нет ноги - ее ампутировали после проблемного перелома. На лечение потратили около 1000 долларов. Теперь он, прихрамывая, бегает по вольеру и выглядит вполне жизнерадостно.

"Это очень разрушительный козел для души"

В еще одном вольере суетятся енотовидные собаки, попавшие сюда тоже из контактного зоопарка.

- Но они настолько неконтактные, что я не представляю, как они там работали. Они очень злые и агрессивные. Приходишь класть мясо, они нюхают мясо, а кусают за руку. А когда убираешь, ни с того ни с сего кто-то из них может за попу укусить, - рассказывает девушка.

На мой резонный вопрос о том, как же они тогда работали с людьми в контактном зоопарке, отвечает: им же постоянно колют успокоительное.

Енотовидные собаки после контактного зоопарка максимально неконтактные Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Есть в «Сирине» еще одна енотовидная собака, которая вообще не выходит к людям. Когда ее нашли, она была лысая и без ушей, скорее всего, сбежала с перетравочной станции, где держат диких животных, чтобы учить собак охотиться.

В этот момент сзади раздается грохот.

- Нора! - очевидно не в первый раз делает замечание девушка. Оборачиваемся и видим в вольере напротив белого безрогого козла. - Это просто козел для души. Он очень разрушительный, всего день в этом вольере живет, а уже все поломал.

Девушка чешет козлу голову, а он словно улыбается от внимания и явно чувствует себя довольным.

Безрогого козла Нору сотрудники центра купили "для души" Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Проходим клетки с многочисленными безымянными зайцами - тем, кого готовят к «выпуску», то есть возвращению в дикую природу, имена не дают.

«Лис из контактного зоопарка. Ему так надоели люди, что он до сих пор к ним не хочет выходить»

Останавливаемся у вольера с лисами. Лисица радуется Насте, как собака хозяину. От радости вжимается в пол и словно улыбается, высовывая нос из прутьев вольера и позируя на камеру. А когда к ней, виляя хвостиком, подбегает щенок, она начинает протяжно кричать: прогоняет непрошеного гостя с территории.

- Хозяйка, охраняет, - улыбаясь, говорит сотрудница центра. - Она жила у людей дома в России. Там сейчас модно, что ли, заводить дома диких животных. Люди взяли, а потом оказалось, что она пол роет, кричит, метит все, даже свою еду, чтобы другой лис не съел. В итоге отдали нам. В России центры загибаются от таких случаев.

Из домика в вольере слышно шуршание: здесь прячется лис с черной мордой и платиновой шерстью.

- Кристофер, выходи! - ласково, словно по-матерински, просит Настя. Шуршание становится громче, и кроме него раздается приветственное повизгивание. Девушка заходит в вольер, садится возле будки на корточки. - Кристофер, выходи!

Повизгивание приобретает восторженный оттенок, но постоялец так и не выходит.

- Он из контактного зоопарка, ему так надоели люди, что он до сих пор к ним не хочет выходить. Он у нас с осени, и это он уже отошел. Вначале вообще вжимался в уголок и никого к себе не подпускал, общался только с козлом, - говорит девушка, и в этот момент из будки, не сдержав эмоций, выскакивает серебристый лис и начинает виться вокруг нее, охая и танцуя от эмоций, как собака, приветствующая хозяина.

Питание такого красавца обходится недешево, но Кристоферу повезло - у него есть опекун, который регулярно переводит 160 рублей в месяц на еду и получает отчет о потраченных деньгах. Остальных животных кормят за счет собранных пожертвований и денег, полученных с экскурсий.

Лис Кристофер из контактного зоопарка до сих пор переживает стресс от постоянного взаимодействия с людьми Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

"Хитрый ворон приманивает козла, чтобы его за ухо цапнуть"

В большом вольере по соседству живет ворон Карат. Лоснящаяся огромная птица пришла пешком в одну из школ.

- Кто-то дома его держал, а потом выпустил, вот он к людям и пришел. Искали хозяев, но не нашли, потом нам отдали. Ему скучно, ему нужно с человеком постоянно контактировать. У него куча игрушек, чтобы себя развлечь, но он все равно делает дырки в вольере.

Действительно, если присмотреться, можно увидеть, что вольер весь словно в заплатках. Переливающаяся на солнце птица приносит в клюве и пытается дать нам дохлую мышь.

Посетителей центра предупреждают: "воронов не трогать!" Хитрые птицы от скуки разыгрывают гостей центра Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Это он так балуется. Мы всех предупреждаем, чтобы к ворону не совались. А он берет что-нибудь в клюв и дает людям. Человек только берет, он за руку кусает. С козлом балуется. Когда орехи ворону даем, он их сразу не ест. А когда козел гуляет по территории, он выбрасывает орехи из вольера и ждет, пока козел подойдет, чтобы его за ухо цапнуть.

Пока Настя все это рассказывает, ее верный страж-щенок пытается взять из клюва Карата предложенный подарочек, и тут же раздается громкий визг: огромный черный клюв хватает щенка за нос.

- Говорила же тебе, не лезь! - наставляет щенка хозяйка.

Смесь дикого леопарда с бенгальской кошкой и птицы на карантине

Соседка Карата - дикая кошка Нора, она смесь дикого леопарда с бенгальской кошкой. Их скрестили, чтобы получить новый вид кошек. В результате смеси получился очень красивый, но очень дикий котенок.

- Она жила в клетке, никого к себе не подпускала, а когда пришло время вязки, к ней подсадили кота, а она кричала, кидалась. К людям тоже была очень агрессивна, - объясняет девушка и, чтобы показать нам необычную постоялицу, кидает в вольер рыбку.

Кошка со светло-зелеными глазами вполуприсядку выходит за ней. Настя замечает, что это уже успех - раньше дикарка только испуганно сидела в домике, не хотела никого видеть. Со временем оттаяла.

За углом стоят накрытые полотнами клетки. Здесь держат на карантине новых постояльцев - сбитых машинами птиц. А рядом клетка с лисятами, которых нашли на трассе. В еще одном вольере сидят канюки - птицы, похожие на орлов. Их тоже сбила машина, повреждены крылья, поэтому они уже не смогут летать и навсегда останутся здесь.

Кошка Нора - смесь дикого леопарда с бенгальской кошкой. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Гусыня Гуччи заменила маму для аиста

В затемненном вольере сидит сова. Она при полете врезалась в стеклянный бизнес-центр, поэтому ее привезли сюда. Дальше в клетках разных размеров живут птенец ястреба, еще пушистые и неоперившиеся птенцы чаек, фазан. На согнутых ногах, словно на локтях, сидит птенец аиста - его ноги еще не окрепли, поэтому он пока не может стоять. Но скоро научится ходить сам и отправиться на волю, а пока живет тут под присмотром гусыни Гуччи. Эту гусыню забрали, когда она гуляла по центру Минска, и теперь она учит лебедят есть водоросли и защищает птенцов от собак.

Аистенок сидит "на локотках" потому что еще не умеет самостоятельно ходить Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Под ногами бегает чайка. Ее подлечили, выкормили и выпустили, но она иногда возвращается сюда поесть и просто провести время. В еще одной клетке сидит фазан, кролики, глазастые совы, вороны и носуха, которая даже зарабатывает себе на жизнь - недавно она снималась в клипе и получила за съемки бананы.

«Центр особенный, он не может закрыться!»

После осмотра садимся поговорить. Для Насти это непривычно - она все время на ногах. Рассказывает, что работает здесь с осени прошлого года. На вопрос, нравится ли работа, девушка не задумываясь, по-детски звучно отвечает:

- Очень! Очень-очень! Конечно, иногда сложно, физически сложно работать. Морально сложно, особенно когда умирают животные, которых любишь. Но позитива в работе больше. Самый большой позитив - это еноты. Если грустно, то можно всегда к ним зайти - и все проходит.

Сейчас в центре постоянно живет около 70 животных. В последнее время о «Сирине» узнает все больше людей, поэтому привозят все больше птиц и животных. Новых постояльцев селить просто некуда.

Сотрудница центра Настя уверена, что "Сирин" должен продолжить работу Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- В таком состоянии, как центр существует сейчас, дальше продолжать работу не имеет смысла. У нас млекопитающими заняты вольеры-разлеточники, которые построены для птиц. Сейчас вороны подрастают, им нужны большие вольеры, чтобы дичать, учиться охотиться, летать. Их некуда поселить. У нас нет места для того, чтобы построить вольеры, мы уже всю нашу территорию застроили, - поясняет собеседница. - Мы нашли огромную территорию, там есть речка, озеро, там больше гектара земли. Есть коровник, это уже почти готовый зимний вольер. Но нужны деньги.

Совы достаточно часто оказываются в центре "Сирин" Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Помочь «Сирину» может каждый - через сайт центра может выкупить один или несколько метров земли. Стоимость одного метра - всего 10 рублей. На новой земле построят ветстанцию, много разлеточников, вольеров, в которых будут дичать животные.

- Центр должен продолжить работу, потому что он уникальный. Здесь живут и краснокнижные животные. Если их не спасать, они могут исчезнуть. И тогда наши дети их больше никогда не увидят, - объясняет девушка. - Центр особенный, он не может закрыться!

Сейчас центр, который спас 1000 животных и птиц, теперь сам нуждается в помощи Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

КАК ПОМОЧЬ ЦЕНТРУ:

Помочь "Сирину" купить новую землю можно через сайт центра. Вы можете купить несколько метров новой территории или целый пакет, то есть площадь, рассчитанную для жизни определенного животного. Также вы можете приехать сюда на экскурсию, стать опекуном одного из питомцев или перевести деньги на работу "Сирина". Подробности по телефону: +375291913878 Ирина

Счет для перечисления средств: BY46BLBB30150193056668001001 ОАО Белинвестбанк, УНП 807000028, БИК ВLBBBY2X, ОКПО 37558116 г. Минск ул. Коллекторная 11-2

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