Подъезд с лифтом помоют раз в месяц, без лифта - два раза: в Беларуси новые правила по уборке подъездов

- Раньше перечень носил рекомендательный характер, законодательно установленного документа не было, - пояснил «Комсомолке» Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ. - Сейчас было принято решение установить минимальную периодичность проведения работ по уборке домов - в документе есть слово «не менее». Этот перечень - минимальный социальный стандарт, который должен выполняться.

По новым правилам, появилась градация частоты уборки в зависимости от этажа и наличия лифта. Не менее двух раз в неделю будет проводиться сухая уборка только площадок первых этажей подъездов с лифтами. Сухая уборка подъездов без лифтов - не менее одного раза в неделю, с лифтами - не менее двух раз в месяц. Мойка подъезда без лифта - не менее двух раз в месяц, с лифтом - не менее раза в месяц, кабин лифта - не менее одного раза в месяц.

- Первый этаж убирают с более частой периодичностью, так как на него большая нагрузка, по тем же причинам чаще периодичность уборок в подъезде без лифтов, - пояснил Андрей Ромашко.

Изменили и частоту проведения дезинфекции: если раньше ее нужно было проводить не реже двух раз в месяц, то теперь - «по мере необходимости». Подвалы, чердаки, технические этажи и технические помещения должны были убирать дважды в год, теперь достаточно делать это всего раз в год.

Периодичность уборки подъездов поменяли не полностью - так, мытья окон и влажной протирки стен, дверей и плафонов перемены не коснулись: проводить эти два вида работ должны раз в год.

КСТАТИ

Что делать, если в подъезде не убирают?

Для начала надо обратиться в ЖЭС с соответствующей заявкой - она может быть письменной или устной. После этого в присутствии жильца сотрудники ЖКХ должны составить претензионный акт - на его основании возвращается оплата за месяц, в котором не проводили уборку или делали ее плохо. Если ЖЭС не реагирует, нужно обращаться в коммунальное унитарное предприятие (КУП), то есть организацию, которой подчиняется обслуживающий вас ЖЭС.

- Жильцы также могут за свой счет организовать проведение независимой проверки, обжаловать отказ в судебном порядке, привлечь к уборке третьих лиц, уведомив об этом предприятие ЖКХ, и затем потребовать возмещения стоимости выполненных работ, - советует официальный портал коммунальной грамотности.

КСТАТИ

По закону, жильцы имеют право вовсе отказаться от уборки подъезда. Для этого нужно провести собрание, на котором будет принято единогласное решение об отказе от услуги. После этого жильцы должны составить протокол собрания, установить свой график и периодичность уборки и отнести этот документ в КУП ЖКХ района или ЖЭС. Стоит отметить, что отказаться можно не от всех услуг. Так, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводить самостоятельно нельзя.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ УБИРАТЬ В ПОДЪЕЗДЕ?

Сухая уборка от мусора на 1-х этажах (первой остановочной площадки лифта) и кабин лифтов - не менее 2 раз в неделю

Сухая уборка от мусора жилых домов без лифтов - не менее 1 раза в неделю

Сухая уборка от мусора жилых домов с лифтами - не менее 2 раз в месяц

Мойка подъезда жилых домов без лифтов - не менее 2 раз в месяц

Мойка подъезда жилых домов с лифтами - не менее 1 раза в месяц

Мойка кабин лифтов - не менее 1 раза в месяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметание пыли с потолков - 1 раз в год

Уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа и других технических помещений - не менее 1 раза в год

Мойка окон - 1 раз в год

Очистка доски объявлений - 1 раз в неделю

Дезинфекция, дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов) - по мере необходимости

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