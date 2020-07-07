2020-07-07T15:03:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Ураган в Брестской области: деревьями завалило дорогу, сорваны крыши, десятки деревень остались без света

Последствия непогоды еще устраняют [фото]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В Бресте после грозы на машину упало дерево. Фото: МЧСВ Бресте после грозы на машину упало дерево. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Грозовой фронт прошел над Брестским, Кобринским и Малоритским районами вечером 6 июля. Проблем доставил сильный ветер со шквалистыми порывами до 16 м/с.

В деревнях сорвало крыши у хозпостроек и жилых домов, развалило теплицы. Ветер вырывал с корнем деревья - они падали на провода или на припаркованные машины, как, например, в Бресте.

Автомобиль был припаркован во дворе на улице Луцкой в Бресте. Фото: МЧС

Автомобиль был припаркован во дворе на улице Луцкой в Бресте. Фото: МЧС

Спасатели после грозы помогали сотрудникам лесхоза и дорожной службы расчищать дороги от поваленных деревьев. Всего с дорог было убрано 123 дерева.

Поваленные деревья перекрыли дорогу на Домачево. Фото: Viber-чат Город Брест

Поваленные деревья перекрыли дорогу на Домачево. Фото: Viber-чат Город Брест

По информации Брестского областного управления МЧС с 6 на 7 июля после грозы без электричества остались 34 населенных пункта, а также детские оздоровительные лагеря «Волна» в Кобринском районе и «Ровесник» Малоритского. Детям вернули свет поздно ночью. А вот Медновская птицефабрика до утра работала на дизель-генераторах. К утру 7 июля без электричества 15 деревень. На выезд отправили 26 бригад энергетиков.

Энергетики устраняют обрывы линий электропередачи. Фото: Брестэнерго

Энергетики устраняют обрывы линий электропередачи. Фото: Брестэнерго

– Восстановление электроснабжения потребителей началось сразу после того, как прошел грозовой фронт и улеглись порывы ветра. К ремонту поврежденных линий приступили с наступлением светлого времени суток. Проблемы с электроснабжением остаются в 15 населенных пунктах, 4 фермах, - утром проинформировали в Брестэнерго.

Спасатели помогали расчищать дороги от сломанных деревьев. Фото: МЧС

Спасатели помогали расчищать дороги от сломанных деревьев. Фото: МЧС

Сорванная крыша хозпостройки в деревне Медно под Брестом. Фото: Viber-чат Город Брест

Сорванная крыша хозпостройки в деревне Медно под Брестом. Фото: Viber-чат Город Брест

Ветер ломал деревья, как спички. Фото: Виртуальный Брест

Ветер ломал деревья, как спички. Фото: Виртуальный Брест

Ветер ломал деревья, как спички. Фото: Виртуальный Брест

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Мы точно знаем, что здесь похоронены предки премьер-министра Израиля». Как энтузиасты восстанавливают кладбище в Крево
Еще прошлой осенью тяжело было распознать кладбище, все заросло кустами, могилы можно было не заметить. Сейчас же по могильным камням восстанавливают историю Крево [фото]
Подъезд с лифтом помоют раз в месяц, без лифта - два раза: в Беларуси новые правила по уборке подъездов
Нововведения закреплены в постановлении Министерства ЖКХ, которое вступило в силу 2 июля. Мы узнали, как теперь должны убирать и что делать, если этого не происходит
Новости 24
«Творите, собирайте залы! Сколько заработаете - все ваше»: Лукашенко обратился к творческой интеллигенции
МИД опроверг ржевские кадры: «В масках не было ни одного из членов белорусской делегации»
Лукашенко рассказал, когда пустят прямую электричку из Минска в аэропорт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2020 года: больше 64 тысяч заразившихся и еще 7 умерших
Квартиры в Минске подешевели до минимума за последние 7 месяцев
Птичку жалко: в Калинковичах МЧС спасли мужчину, который полез на дерево за попугаем
Могилевский облисполком оштрафовали на 840 рублей за отписку на обращение
Лукашенко пообещал белорусам реформы, но с одним но
Лукашенко о создании ПВТ: Это заслуга не тех, кто бегает и кричит - "я создал". Чуть в тюрьму не сел в свое время
Александр Лукашенко: В Минске надо сокращать строительство