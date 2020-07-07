Ураган в Брестской области: деревьями завалило дорогу, сорваны крыши, десятки деревень остались без света

Грозовой фронт прошел над Брестским, Кобринским и Малоритским районами вечером 6 июля. Проблем доставил сильный ветер со шквалистыми порывами до 16 м/с.

В деревнях сорвало крыши у хозпостроек и жилых домов, развалило теплицы. Ветер вырывал с корнем деревья - они падали на провода или на припаркованные машины, как, например, в Бресте.

Автомобиль был припаркован во дворе на улице Луцкой в Бресте. Фото: МЧС

Спасатели после грозы помогали сотрудникам лесхоза и дорожной службы расчищать дороги от поваленных деревьев. Всего с дорог было убрано 123 дерева.

Поваленные деревья перекрыли дорогу на Домачево. Фото: Viber-чат Город Брест

По информации Брестского областного управления МЧС с 6 на 7 июля после грозы без электричества остались 34 населенных пункта, а также детские оздоровительные лагеря «Волна» в Кобринском районе и «Ровесник» Малоритского. Детям вернули свет поздно ночью. А вот Медновская птицефабрика до утра работала на дизель-генераторах. К утру 7 июля без электричества 15 деревень. На выезд отправили 26 бригад энергетиков.

Энергетики устраняют обрывы линий электропередачи. Фото: Брестэнерго

– Восстановление электроснабжения потребителей началось сразу после того, как прошел грозовой фронт и улеглись порывы ветра. К ремонту поврежденных линий приступили с наступлением светлого времени суток. Проблемы с электроснабжением остаются в 15 населенных пунктах, 4 фермах, - утром проинформировали в Брестэнерго.

Спасатели помогали расчищать дороги от сломанных деревьев. Фото: МЧС

Сорванная крыша хозпостройки в деревне Медно под Брестом. Фото: Viber-чат Город Брест

Ветер ломал деревья, как спички. Фото: Виртуальный Брест