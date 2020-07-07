Президентские выборы-2020: проверку подписей не прошел Цепкало, у Бабарико три уголовные статьи, а Ермошину признали потерпевшей

Центризбирком Беларуси до 14 июля назовет имена тех, кто продолжит президентскую гонку. Сейчас же проходит этап проверки документов для регистрации кандидатов. В ЦИКе находятся документы семи потенциальных кандидатов, в числе которых действующий глава государства.

На прошлой неделе ЦИК сообщил имена шести претендентов, продолжающих участие в президентской гонке, у которых территориальные комиссии насчитали по 100 тысяч подписей. Это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

После проверки подписей самые удивительные результаты оказались у Сергея Череченя и Анны Канопацкой - по данным ЦИК, подписей получилось больше, чем политики заявляли сами. Экс-депутат Канопацкая говорила, что подала в ЦИК 110 тысяч подписей, по данным ЦИК, сдано за нее было 150 тысяч. Потом Анна Анатольевна поправила себя, сказав, что только 110 тысяч подала лично сама. Глава партии БСДГ Сергей Черечень ранее заявлял, что подал 106 500 подписей, а они превратились в 149 с лишним тысяч. Команда Черечня осталась верна своей первой цифре и считает, что вопрос о том, откуда «лишние» подписи, надо задавать не им.

По результату проверки подписей очевидно, что из гонки выбывает экс-руководитель ПВТ Валерия Цепкало. По мнению ЦИК, действительными можно признать только 75 249 подписей из 160 тысяч поданных политиком. И этого недостаточно, чтобы продолжить избирательную кампанию.

Несмотря на то что у Цепкало после проверки подлинными признаны менее 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации, ЦИК будет рассматривать его заявление на регистрацию кандидатом в президенты. Как пояснила БелаПАН глава Центризбиркома Лидия Ермошина, это связано с тем, что Цепкало подал документы на регистрацию в числе первых, еще до завершения проверки сданных подписей.

Экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, продолжает участие в избирательной кампании. Напомним, за него было собрано больше 400 тысяч подписей, не все удалось сдать из-за задержания самого потенциального кандидата, его сына Эдуарда и координаторов в регионах. Тем не менее, на проверку в комиссии поступило больше 367 тысяч подписей, из которых 165 744 были признаны действительными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, дача взятки: в чем обвиняют потенциального кандидата

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарико, проводится по его поручению. Президент утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет, сам Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью.

Адвокаты экс-банкира не имели права называть уголовные статьи, по которым задержан и находится под стражей Виктор Бабарико из-за подписки о неразглашении. Но на прошлой неделе было рассмотрение в Мингорсуде, в списке уголовных дел апелляционной инстанции значились статьи Бабарико.

Судя по информации в этом списке, потенциального кандидата в президенты обвиняют в отмывании денег, полученных преступным путем (по ч.2 ст. 235 Уголовного кодеса Беларуси), в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст. 243) и в даче взятки (ч. 2 ст 431) УК РБ. По такому обвинению суд может приговорить Бабарико к длительному сроку заключения в колонии.

Его сына Эдуарда обвиняют по одной статье - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского, который был задержан в конце мая на пикете в Гродно, сейчас он в СИЗО №1.

- Меня вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. Признали потерпевшей, - рассказала Лидия Ермошина агентству БелаПАН. - Я говорила то же самое, что уже все слышали: господин Тихановский угрожал прийти ко мне домой без моего согласия, что является давлением и угрозой моей безопасности.

Напомним, 4 июня во время заседания ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что подала в СК заявление, в котором попросила рассмотреть «не укладываются ли действия Тихановского (на пикетах по сбору подписей) в ст. 191 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе ЦИК Беларуси».

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