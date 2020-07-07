Домашняя онлайн-вечеринка с лучшими рок-хитами всех времен и народов

Это будет уже шестая трансляция, которую VOKA бесплатно организует по средам для всех желающих, чтобы лето по-прежнему оставалось временем музыкальных фестивалей и танцевальных вечеринок, но уже в новом формате. В июне программа онлайн-концертов состояла из популярных песен разных десятилетий - от 1980 до 2020 года, а каждая дискотека июля будет посвящена уже конкретным направлениям.

Тема стрима 8 июля - это рок, так что зрители VOKA смогут устроить у себя дома вечеринку под хиты The Prodigy, Linkin Park, The Cranberries, Muse, Korn, Three Days Grace, «Би-2» и «Ляпис Трубецкой». А также выбрать три песни, которые музыканты исполнят по заявкам, отдав за них свой голос в специальном чате.

Начало онлайн-концерта VOKA Party Rock в 20:00. Проведет его Александр Козырев. Присоединиться к трансляции можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA после авторизации по номеру телефона из любой точки Беларуси и мира. После прямого эфира каждый концерт доступен к просмотру еще в течение недели. Записи всех вечеринок также выкладываются в архив видеосервиса.