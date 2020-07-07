«Если Лиам Нисон согласится, будем счастливы»: в Беларуси снимут фильм об олимпийском чемпионе Александре Медведе

Тендер на съемку полнометражного фильма для детско-юношеской аудитории объявляло Министерство культуры. Выиграла его частная «Первая КиноВидеоКомпания». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Генеральный продюсер «Первой КиноВидеоКомпании» Виктор Лабкович говорит, что картина имеет рабочее название «Десять жизней Медведя». Режиссером станет Андрей Кудиненко - постановщик известных картин «Оккупация. Мистерии», «Розыгрыш», «Масакра», «Хард ребут».

Режиссер Андрей Кудиненко - ученик Виктор Турова. Фото: Сергей ЖДАНОВИЧ (со страницы Андрея Кудиненко в Фейсбуке)

- Мы понимаем, что об этом великом человеке молодое поколение знает не так и много. Но Кудиненко смог «завернуть» историю Александра Васильевича, трехкратного олимпийского чемпиона, в оболочку детско-юношеского шоу. Ну а метафорическая основа: у кошки девять жизней, а у медведя – десять, - отмечает Виктор.

По словам продюсера, картину не будут делать по стандартам популярного нынче на западе и в России жанра спортивной драмы.

- Но мы хотим нетривиально подойти к теме и рассказать историю глазами подростка, молодого человека с геймерским мышлением и комиксовым сознанием, - признается Андрей Кудиненко. – А еще - дать нового героя. Медведь – абсолютно современный образ. Это настоящий супергерой, из тех, на кого сегодня идут смотреть в кинотеатры, ради кого покупают комиксах и аниме. Думаю, наш персонаж со временем может перейти, скажем, в игровое пространство. И название ленты, «Десять жизней Медведя», тоже понятное для играющего человека, у которого всегда есть множество миров и хронотопов.

О победах медведя рассказывала выставка в центре Минска.Фото: Владимир КРИУЛИН

Но на экране будет, как говорит Кудиненко, и своеобразный квест по жизням Александра Медведя.

- Он уникален тем, что, с одной стороны, это реальный, а с другой – былинный персонаж. Мы покажем его жизнь (а для молодой публики это всегда роман воспитания) как цепь смертей и возрождений. Условно говоря, чтобы стать взрослым, родиться в новом качестве, надо умереть в каком-то своем прежнем статусе. Потому-то и хотим пойти не через штампы, а через архетип – через нутро, суть истории. Да, есть цель сделать национальный хит, а вместе с тем – и универсального героя, который будет интересен в разных странах.

Александр Медведь в курсе задумки и поддержал ее. Месяц назад Виктор Лабкович и Андрей Кудиненко рассказали ему о своем проекте.

- Александр Васильевич очень позитивно принял идею и оказался открыт к любым предложениям и даже фантазиям. Хотя, ясное дело, у спортивных профи есть свои ожидания. Но, повторюсь, мы и не стремимся к традиционной спортивной биографии – у нас на это нет ни посыла, ни бюджета. А вот сделать с фантазией и оригинально – наша идея. Могу для примера сравнить голливудские фильмы с Брюсом Ли и гонконгские ленты Джеки Чана. Направление то же, спортивная составляющая сходная, но в фильмах Джеки Чана есть и фантазия, и юмор, и несколько иная игровая субстанция. А поскольку нам надо взять молодого зрителя, что непросто, будем вовлекать его в игру.

Чемпион в мастерской у скульптора Ивана Миско. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Десять жизней предполагают, что легендарного спортсмена будут играть несколько актеров…

- Покажем Александра Васильевича в четырех возрастах. Пока есть дрим-каст – это не обязательно реальные актеры, но и те же голливудские звезды. Во четвертом возрасте, скажем, нам очень подошел бы Лиам Нисон («Звездные войны», «Заложница», «Хроники Нарнии», «Снегоуборщик»). Если он согласится, мы будем счастливы! Ну а точно планируем участие белорусских и российских актеров – наметки есть.

Лиам Нисон снимался в ряде голливудских блокбастеров. Фото: peopletalk.ru

На днях, напомним, «Первая КиноВидеоКомпания» уже побеждала в госзакупках на производство 8-серийного сериала о Владимире Мулявине и «Песнярах» под рабочим названием «За полчаса до весны», а также на выход полнометражной ленты по белорусскому книжному хиту «Радзіва Прудок» Андруся Горвата.

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