Телеведущего Дмитрия Кохно, слова которого об обстановке в Беларуси цитировала The New York Times, сняли с эфира «Удачи в придачу»

На днях The New York Times процитировало посты белорусов по подзаголовком Not afraid (с англ. «не боятся») к статье о политической обстановке в Беларуси.

- Репрессии заставили телеведущего Дмитрия Кохно критиковать милицию: «В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Я чувствую отвращение и возмущение, глядя на то, что происходит», - цитирует The New York Times Дмитрия Кохно.

Американское издание также процитировало телеведущего Артемиса Ахпаша, студента Гарварда Максима Богдановича и активиста Андрея Ткачева.

«Комсомолка» уже не раз писала о публичных выступлениях белорусских знаменитостей, которые до этого года в большей степени были аполитичны. Толчком стали задержания ОМОНом граждан, которые стояли в очереди в магазин сувениров symbal.by. Телеведущие и артисты заявили о недопустимости задержания людей лишь за то, что они решили купить майку с белорусским орнаментом или вышиванку и тем самым поддержать сувенирный магазин. Удивительное совпадение - стоило кому-то из известных людей написать пост в соцсетях, как они исчезали из телеэфира.

«Удача в придачу» осталась без Дмитрия Кохно

Как стало известно «Комсомолке», известный тедеведущий Дмитрий Кохно лишился работы. Он не был в штате ОНТ – работал по договору-подряда, но в последние время его можно было назвать одним из главных лиц канала. C 2016 года Дмитрии был бессменным ведущим популярнои викторины «Удача в придачу», в 2018 и 2019 году он был ведущим «Песни года в Беларуси» на ОНТ, в 2019 году вел гала-концерт у стелы на День Независимости. Вероятно, из-за эмоционального поста в Инстаграме о symbal.by, где Дмитрии сказал, что его жена плачет, а его «разрывает» от того, что седои бабушке нужно убегать от людеи из автозака, Дмитрии Кохно больше не будет вести «Удачу в придачу» на ОНТ.

- 14 июля у меня по графику должен был быть эфир «Удачи в придачу». Я позвонил администратору съемочной группы, узнать все ли в силе. Мне ответили: «Как, вам еще не сообщили? Было принято решение поменять ведущих». Я работал на проекте 5 лет, дорожил им и любил дарить людям радость. За это время мы разыграли в «Удаче в придачу» мы разыграли призов на 20 миллионов долларов. Поздравили в прямом эфире более миллиона победителей! И даже когда моя жена Надя рожала сына Платона, я был в прямом эфире, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрии Кохно.

Такое сообщение пришло Дмитрию Кохно от московских организаторов. Фото:личный архив.

3 июля Дмитрии Кохно должен был вести торжественного открытие мультимедии ного фонтана в парке Янки Купала, который подарил Минску Сбербанк. Глава Сбербанка Герман Греф и президент Беларуси Александр Лукашенко присутствовали на открытии. Дмитрия выбрало агентство из Москвы, которое занималось организациеи праздника.

- Они спрашивали, с кем из ведущих-девушек мне будет комфортнее работать – я посоветовал Марину Грицук. Но за несколько днеи до мероприятия мне сообщили, что им «настоятельно рекомендовали заменить ведущего». Я не сожалею, что написал этот пост, но мне жаль, что не смогу больше делать добрые дела для белорусов в «Удаче в придачу». Мои пост о задержаниях не содержал прямои критики или агитации, но заставил ОНТ отказаться от бессменного ведущего проекта.

Эта троица больше не будет вести популярную викторину. Артемис уже не работает там 3 месяца, Артем Рыбакин после скандала с бывшей женой. По одной из версий, их заменят певец Тео, Сергей Лапковский и Александр Серебренников. Фото: личный архив.

К слову, соведущим Марины Грицук на торжественном открытии стал телеведущии Иван Подрез – до 2018 года он был лицом ОНТ. В конце июня Иван заявил, что не считает публичные заявления белорусских звезд смелым поступком. Так как теперь у медиаперсон появились другие площадки для раскрутки (YouTube, например) и телевидение уже не главныи инструмент для приобретения популярности.

Антон Мартыненко ищет источники дохода, Станюта покинула ОНТ

Напомним, что с прошлой недели ведущий Денис Дудинский после поста в Инстаграме и селфи из очереди в symbal.by больше не выходит в прямой эфир в программе «Добрай ранiцы, Беларусь!». «Комсомолке» Денис сообщил, что находится в отпуске. В дирекции программы также подтвердили, что Дудинский в отпуске, но когда он вернется в эфир, не уточнили. Покинул СТВ «по соглашению сторон» телеведущий Антон Мартыненко (передачи с его участием выходили на «РТР-Беларусь»).

- После моих постов в соцсетях мои эфиры сократили в три раза - раньше выходило по 9 - 10 утренних шоу со мной, теперь предлагали оставить только 3, - рассказывал «Комсомолке» Антон Мартыненко. Такие условия не устроили телеведущего.

Антон Мартыненко ищет источники дохода. Фото: Инстаграм.

Ведущий и путешественник Дмитрий Врангель долгие годы снимал для ОНТ видео о путешествиях «Приключения капитана Врангеля». Однако несколько дней назад Дмитрий сообщил, «что телеканал ОНТ прекратил его показ». Исчезла и спортивная рубрика с утреннего эфира ОНТ известной гимнастки Мелитины Станюты.

- О том, что рубрика не вышла традиционно в понедельник, мне сообщили телезрители. По одной из версий канала, рубрику сняли из-за отсутствия финансирования, но мы точно уже сняли материал на несколько недель вперед. Точную причину буду знать на этой неделе - пока я еще в штате ОНТ, - рассказала «Комсомолке» Мелитина еще 2 июля. Уже 6 июля стало известно, что Мелитина уволилась с ОНТ по собственному желанию после встречи с руководством.

Пост, который сделала Мелитина в своем аккаунте в Инстаграме.

В это же время выступлений на концертах, организованных государственными службами, лишились Алексей Гросс - победитель «Славянского базара - 2016» в Витебске, оперная певица Маргарита Левчук. Отменили сольный концерт Дяди Вани в Гомеле. Однако Алексей Гросс сообщает в сториз, что его стали звать на корпоративы. А вот Антон Мартыненко признался «Комсомолке», что его финансовое положение сильно пострадало, и сейчас он ищет альтернативные источники дохода. Ведущий Артемис Ахпаш тоже пока далек от оптимизма.

- Как мне кажется, ни на один государственный канал меня уже в кадр не допустят... Корпоративы и частные праздники как были, так и будут, просто из-за пандемии, понятное дело, праздников сейчас немного, - говорит Артемис, озвучивая общее положение для индустрии развлечений в Беларуси.

Артемиса Ахпаша также процитировал The New York Times. Фото: Инстаграм.

