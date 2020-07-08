2020-07-08T00:45:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 июля 2020 года: заболел Дмитрий Колдун, за сутки выздоровели 782 человека и президент поздравил, что беда позади

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на среду, 8 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 11,7 миллионовЧисло подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 11,7 миллионовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация в Беларуси:

По свежим данным Минздрава, за все время в Беларуси зарегистрировано 64 003 случая COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 199 человек. Справиться с заболеванием удалось 51 902 пациентам. Только за последние сутки из учреждений здравоохранений страны выписаны 782 человека.

К сожалению, число умерших продолжает ползти вверх. За последние сутки в республике скончались 7 пациентов. В ведомстве отмечают, что все умершие имели многочисленные хронические заболевания и положительный тест на коронавирус. За весь период распространения инфекции в республике от ковида умерло 436 человек.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 11,7 миллионов. Выздоровели более 6,7 миллионов человек, умерли – более 541 тысячи пациентов.

На первом месте в мировом рейтинге по количеству инфицированных находятся США. Там коронавирус подтвержден более чем у 3 миллионов человек. На втором и третьем месте находятся Бразилия (свыше 1,6 млн) и Индия (больше 723 официально подтвержденных случаев).

Дмитрий Колдун заболел коронавирусом

Музыкант не знает, где он мог заразиться COVID-19. Самым массовым мероприятием за последнее время у него было выступление на торжественном открытии мультимедийного фонтана 3-го июля. Все остальное время с разгула коронавируса в стране артист носил маску в общественных местах.

Сейчас Дмитрий Колдун находится в 6-ой городской больнице Минска. Супруга музыканта тоже сдала тест на ковид, но пока ее не результат не пришел, она остается дома в самоизоляции.

- Вчера (6 июля. - Ред) почувствовал, что мое самочувствие ухудшилось: поднялась температура, началась ломота в теле. Кашля нет и не было, с обонянием тоже все хорошо. Сегодня утром решил провериться на всякий случай на коронавирус. Тест оказался положительным, - рассказал «Комсомолке» артист.

Тесты на COVID-19 в Минске закончились

Но они есть в пригороде столицы. Например, санаторий «Юность» предоставляет услугу экспресс-тестирования на антитела. Процедура проходит по записи, а на все про все уходит около 15 минут.

Тем, кто отдыхает в санатории более пяти ночей, тестирование сделают бесплатно: оно уже включено в план лечения.

Лукашенко – о коронавирусе: Мы с этой бедой справились

Во время встречи с активом Минска Александр Лукашенко упомянул и ситуацию с коронавирусом. По словам главы государства, «мы с этой бедой справились, и нужно не допустить повторной эпидемии».

- Я могу поздравить вас. Наша система здравоохранения, дисциплина и управляемость помогли преодолеть проблему в нашем густонаселенном городе, - заявил президент и отметил, что Минск во время вспышки оказался самым проблемным городом.

- Перемещение огромное, и население 2 миллиона человек. А если еще учесть тот факт, что мы не закрыли границы, да и население не загоняли в квартиры, - отметил Лукашенко.

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