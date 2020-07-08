«Не люблю, когда меня сравнивают с Ником Вуйчичем. Я не учу жить других, а просто радуюсь жизни»

Об этой женщине я узнала случайно. Просто не могла не кликнуть на фото в соцсетях, на котором улыбающаяся женщина пытается научиться водить машину, и при этом у нее нет рук и ног… Как это возможно?!

- Если бы было специальное оборудование, при помощи которого я со своей инвалидностью смогла управлять машиной, я бы рискнула! Фото : Денис Василевич

Уже потом выяснилось: молодой человек рядом на фото – ее сын Денис, который не только не стесняется необычной мамы, но и сам помогает людям с инвалидностью, всегда приводя в пример свою маму, записывает с ней веселые ролики и с гордостью знакомит с друзьями.

Оба всеми своими поступками доказывают: да, в нашем обществе есть люди с инвалидностью, и их много, но их физические возможности не должны приравниваться к бызысходности, а жизнь может и должна быть полной, насыщенной и вседоступной.

Елена Василевич родилась без рук и ног.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В 7 месяцев меня отдали в Дом ребенка»

Елена Константиновна – тот еще крепкий орешек! Конкретная, уверенная в себе, справедливая, при этом общительная и очень жизнерадостная - это она дала понять с первых минут общения.

- Сын – моя гордость! Если бы не он, наверное, я была бы глубоко несчастной… Мне ведь с самого рождения приходилось доказывать, что я не кусок мяса, - рассуждает Елена Константиновна, к которой мы пришли в гости в ее двухкомнатную квартиру в Минске. В зале - оранжерея из орхидей, вокруг носится жизнерадостная собачка Кнопа, а на стенах – картины крестиком, которая наша героиня вышивала сама, море дипломов за победу в дартс. На одном из них даже звание - «Гордость нации» (Елена Константиновна принимала участие в одноименном проекте на телеканале ОНТ - Ред).

Женщина любит цветы и с удовльствием за ними ухаживает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если бы человек с рождения был с руками-ногами, а потом потерял их, думаю, свыкнуться с этим было бы невозможно... А у меня и выхода не было, родилась такой, - улыбается Елена Константиновна. – Я родом из деревни в Бешенковичском районе Витебской области. Третий ребенок в семье, два старших брата – здоровые. И тут я. Такая. Аномальное развитие, как сказали. Горе в семье… И условий никаких. А родителям работать надо. Тяжелая жизнь была.

Когда девочке было 7 месяцев, мама и папа отдали ее в Дом ребенка.

- Это странно звучит, но, наверное, все было к лучшему. В Мозыре, куда меня привезли, меня всему научили. В 1 год и 7 месяцев начала ползать, потом кушать сама научилась, малышей-отказников пеленать, в прачечную ходила… Меня и держали в Доме ребенка долго, до 6 лет. Любили, не хотели отдавать.

Сохранившееся детское фото Елены Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чувствовали себя несчастным ребенком?

- Тяжелее стало в Речицкой спецшколе для детей с физическими недостатками, куда меня отправили потом. Особенно летом: ко всем родители приезжали, из 50 человек я одна оставалась. Но у меня там была своя мама Люда – воспитатель. Гостинцы мне приносила... Вообще, когда в спецшколу приехала, всех мамой называла, Потом мне уже учителя в школе сказали: «Лена, здесь так нельзя». Но именно там я научилась приспосабливаться, вышивать, писать, рисовать. В конкурсах участвовала, на экскурсии ездила.

Эту картину Елена Василевич вышила сама.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И эту.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нитку в иголку Елена Василевич вдевает за пару секунд.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Говорит: "Было бы желание. Остальное - дело техникиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Не обижали?

- Взрослые - нет. Но дети иногда были жестокие. Дедовщина - как в армии. Отбирали иногда и игрушки, и сладости. Помню случай: одной девочке родители привезли шоколадные конфеты. Она их в шкафчике хранила. А мне так захотелось! И я не выдержала. Но не украла, а взяла пару конфет и с кем-то даже поделилась. После этого мне устроили темную. Сильно побили. А в палате было 50 человек! Без повода не обижали, даже любили. Без рук и ног в интернате я была одна. Но беззащитной не была! Могла и пенделя дать.

- А о будущем мечтали?

- Крест на себе точно не ставила. В интернате меня даже поставили на протезы. После девятого класса хотела поступать в училище на швею-закройщицу, но мне сказали, что инвалидов первой группы туда не берут. И я перестала носить протезы. Но себя какой-то «недо-» все равно не считала! И в этом большая заслуга воспитателя - она говорила: «Порви хоть 30, хоть 40 штанов, но ползай. Сама!» И я ползала. На коляску я села только в доме престарелых в Дуяновке…

- Некоторые моменты из жизни вспоминать тяжело, но это жизнь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Дайте мне несколько недель – и я смогу!»

- В 19 лет после окончания спецшколы мне никто не подсказал, что по закону мне положена однокомнатная квартира. Да никто и не верил, что я смогу самостоятельно жить. Вот меня и определили в дом престарелых. Первый месяц не вставала даже, рыдала в подушку. А потом сказала себе: нельзя сдаваться. Решила устроиться на работу и что-то со всем этим делать. Я ведь еще после девятого класса работать собиралась. Когда МРЭК проходила, попросила, чтобы мне написали: «Может заниматься надомным трудом». Комиссия вызвала воспитателя: «Тут такое дело, человек хочет, чтобы мы отметили, что она может заниматься надомным трудом. Шить, фотографии делать…». Воспитатель сказал: «Она сможет. Напишите, ей в жизни пригодится». И мне дали заключение. С ним я и пришла к мастерице в доме престарелых. Она посмотрела на меня, на мои рекомендации, и только вымолвила: «Это как?». А вот так. Так я стала клеить всякие пакетики. И картошку чистить могла сама, и закатывать. Когда надоели пакетики, заявила: «Хочу быть швеей!». Тут уже мастерица в шоке была: «Там ведь на педаль нажимать нужно! Как ты себе это представляешь»? Я сказала: «Дайте несколько недель – и я смогу». Уже через месяц я работала швеей, а на педаль научилась нажимать табуреткой. Если человеку что-то надо – он это сделает! Опускать руки и падать духом – самое последнее! Иду с этим девизом по жизни. Я и в лес по грибы ходила. Одна. Доезжала до леса на коляске. Сползала - и пошла с ведром. По 20 литров собирала!

Ну о-очень любвеобильный и общительный пес.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кнопа то и дело просится поиграть с ней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И хозяйка ей не отказывает. Елена Константиновна быстро слазит с коляски, дает Кнопе любимую игрушку и снова садится в кресло без посторонней помощи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А люди на вас как реагируют?

- Реакция самая разная. Иногда и уродцем называли. А иногда помогали. Не люблю, кстати, когда меня сравнивают с Ником Вуйчичем… У меня ведь совсем другая судьба и история. Я не читаю лекции, никого не учу жить. Всего в жизни добивалась своим трудом. Я и сына отвоевала! Мне запрещали его рожать.

В квартире Елены Константиновны много фотографий с сыном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стене - любимая фотография, на которой Елена Константиновна с сыном Денисом и внучкой Ангелиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елена Константиновна признается: "Главной движущей силой в моей жизни всегда был сын".Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Возили на аборт и говорили: «Какой тебе ребенок! Посмотри на себя!»

- Это как?

- В Дуяновском доме престарелых я встретила будущего мужа, - вспоминает Елена. - У него не было ног – попал под поезд. А родители его умерли. Так мы оказались в одной лодке…Кстати, я в личных отношениях никогда не считала себя ущербной. Честно говоря, сначала с девчатами поспорила, что он все же обратит внимание на меня, а потом и чувства появились. На свадьбе умудрилась даже кольцо ему надеть! В доме престарелых жили в одной комнате. Забеременела, хотя всегда боялась, что не смогу иметь детей. И как только моя мечта сбылась, начались трудности. Жить в доме престарелых с ребенком было нельзя. Мою беременность там восприняли как преступление. Говорили: «Какой ребенок, посмотри на себя!». Несколько раз возили на аборт, а я упиралась, плакала, тем более, УЗИ показало, что малыш совершенно здоров. Но в доме престарелых все равно настаивали на аборте. Повезли. Каким-то чудом я попала не к тому доктору, с которым они договорились… Она ко мне подходит, а плачу. Та доктор выслушала меня и сказала: «Я буду с тобой до конца, и этого ребенка мы родим!». Дениска мой родился 4 кг 150 г – богатырь! Научилась за ним ухаживать и попросилась на выписку. Правда, дома стало страшновато. Как к нему подступиться? Приходили медсестры, помогали. Больше всех новому жильцу радовались бабушки из нашего дома престарелых. Они с ним и люлюкали, и игрались.

И все же я понимала: будущего у сына здесь нет. Добилась перевода в минский дом престарелых, а потом подсказали, что в Серебрянке строится социальное жилье. Встала на очередь. И нам выделили квартиру. Переезжали тяжело. Мне было 32 года. Ни мебели, ни посуды. А надо же еще приготовить, постирать, в магазин съездить... Электрической коляски у меня еще не было. Была здоровая рычажная коляска. Помню, сына на колени – и повезла на ней в садик.

По дому и на улице Елена Константиновна передвигается на электрической коляске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас даже если и захочешь - не заскучаешь. Кнопа такая активная, за ней только бы угнаться.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В быту Елена Константиновна по большей части научилась справляться сама. Но во многом помогают близкие, соседи и соцработники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сын необычной мамы не стеснялся?

- Он не понимал, что мама - инвалид, пока в детском саду дети дразнить не стали: «У твоей мамы нет ни рук, ни ног. Она ничего не может». И он мне как-то то же самое выдал. Я три дня ему после этого не помогала одеваться-обуваться… Он просит: «Мамочка, помоги!». А я: «Сыночек, у меня же нет ни рук, ни ног, я ничего не умею». Он в ответ: «Мама, у тебя есть и руки, и ноги!» С тех пор сын всем своим обидчикам мог дать отпор по поводу необычной мамы.

С письмом у Елены Константиновны проблем тоже нет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Семья - мое все.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кнопа появилась случайно. Прибилась ко мне щенком. Я пыталась разыскать ее хозяев, развешивали объявления, но никто не отозвался. И я решила, что это судьба. Так и живем вместе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Приходили на меня посмотреть, как на дрессированную собачку»

В Серебрянке семья прожила 13 лет, несколько лет Елена отработала на заводе «Горизонт», где добрые люди сначала предложили ей просто числиться за зарплату, но такой поддержки наша героиня не приняла. В результате честно ходила на работу. А потом распалась семья - супруг ушел и с тех пор не появлялся.

- Квартира, в которой мы жили, была социальным жильем. К нам постоянно без спроса могли заходить проверки…Это было неприятно - на меня приходили просто посмотреть, как на дрессированную собачку. А мне хотелось жить обычной свободной жизнью, - рассказывает про те времена Елена Константиновна. - 20 лет добивалась, чтобы мне дали квартиру. И добилась. Теперь я сама – хозяйка своей жизни. Несколько лет, правда, пришлось добиваться, чтобы в доме установили годный пандус.

- Не люблю, когда меня жалеют.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сын мне во всем помогал, хоть ему и пришлось очень сложно. Из-за того, что денег было очень мало, в 13 лет пошел подрабатывать. После школы бежал разгружать каких-то цыплят. После на стройке стал подрабатывать. Себе из заработанных денег брал только на карманные расходы. Занимался спортом - греблей на каноэ. Окончил училище олимпийского резерва. В 19 лет купил машину, в 20 женился, потом кончил университет БГУФК. Привозил с международных соревнований медали, но в спорте не остался. Понимал, что нужно зарабатывать… Сейчас сотрудничает с обществом инвалидов-колясочников, на днях открыл первый в Минске пляж для людей с инвалидностью. Горжусь сыном, обожаю свою маленькую внучку и невестку. Моя жизнь удалась. Кто бы и что мне не говорил, в ней всегда есть место для радости...

- Я и в соцсетях активный пользователь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Начинают меня жалеть – сразу пресекаю»

Пока разговариваем, Елена заваривает нам чай и показывает из окна клумбу, где она высаживает цветы.

- А кто вам по хозяйству помогает?

- Навести порядок - это я сама. А вот шторы повесить, окна помыть – в этом помощь нужна. Сын с невесткой помогают, соцработник ко мне заходит, люди их храма помогают... А еще соседи у меня прекрасные – вот перед вашим приходом соседка волосы мне вымыла, не было воды теплой... Хорошие люди всегда есть в моей жизни – может, потому что я сама стараюсь быть оптимистом? Когда меня кто-то начинает жалеть, сразу пресекаю: «Ни в коем случае». Жалость делает человека слабым. Недавно ехала в поезде, рядом девушка сидела, рассказывала, как все у нее плохо. Я не выдержала: «Посмотрите на меня, если у вас все плохо, то что мне уж?» Посмеялись вместе…

Так каждое утро выглядят сборы на прогулку с Кнопой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Елены Константиновны, добиваться, чтобы в доме установили хороший пандус, ей пришлось долго.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под оном квартиры Елены Константиновны - клумба, за которой она любит ухаживать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во дворе Елену Константиновну знают все местные жители.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И больше всех этому рада Кнопа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Возможно, больной вопрос, но спрошу: родители в вашей жизни больше никогда не появлялись?

- Когда мне было 16 лет, воспитательница мама Люба нашла адрес моих родителей в метриках и дала мне. И я написала им письмо. Первой ответила моя двоюродная сестра Зина, я с ней и сейчас общаюсь. Она рассказала, что мои мама и папа живы, и братья тоже. А спустя какое-то время ко мне приехали родители. Это был страшный и странный день. Не понимала, как их называть. Помню, как они много извинялись за то, что не общались со мной, за то, что оставили. А еще через месяц мама приехала и забрала меня домой. Меня одевали, обували, кормили, возили в туалет…А я чувствовала себя каким-то недочеловеком. Это невозможно. Через пару недель я этого не выдержала и сказала: «Извините, но я все могу делать сама!» Для них это стало шоком. А я решила уехать обратно в интернат. С тех пор мы иногда общались. И моего сына они тоже видели. Мы приезжали к ним. Родители и браться уже умерли. Я осталась одна из семьи. Сейчас мне 57, общаюсь со своими двоюродными сестрами, с племянницей, активно пользуюсь соцсетями, по-прежнему умею радоваться жизни и не перестаю мечтать. Все хорошо у меня!

- А о чем?

- О новой электрической коляске. Моей уже больше 20 лет, ее уже и ремонтировать не берутся. А новая стоит 5 тысяч евро! Куда мне с моей пенсией в 410 рублей? А ведь коляска - это мои ноги… А еще я мечтаю увидеть Эйфелеву башню. Кажется, увижу - и обязательно случится что-то прекрасное.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Елене Василевич в приобретении электрической коляски, это можно сделать, пополнив счет мобильного телефона +375-29-264-86-71 любой суммой, либо же через благотворительный счет в Беларусбанке: №BY06 AKBB 3134 0000 0005 0007 0000 Банк получатель: Беларусбанк Структурное подразделение: №511/401 УНП: 100325912 БИК: АКBBBY2X Василевич Елена Константиновна

Путь в ЕРИПе такой: Банковские, финансовые услуги → Банки, НБФО → Беларусбанк → Пополнение счета.