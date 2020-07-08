«Ждем кинофестивалей». Что с фильмом «Купала», который белорусы должны были увидеть в прошлом году?

Съемки байопика «Купала» - о белорусском писателе - начались летом 2018 года. Картину планировали показать в День кино - 17 декабря 2019 года. Но пока что ее видели только кинокритики. А массовый зритель мог посмотреть только трейлер, премьеру перенесли на осень 2020 года. 7 июля - 138-й ден рождения Янки Купалы, и мы решили поинтересоваться, что сейчас с фильмом.

- Пока мы не можем отпускать фильм в прокат, потому что сначала должны показать на фестивалях. А кинофестивали отменились из-за ситуации с коронавирусом, - рассказала пресс-секретарь киностудии «Беларусьфильм» Алена Астапович. - Вот мы и ждем, когда фестивали возобновятся.

Фильм «Купала» планируют показать на фестивалях категории А - наиболее престижных в мире. А по правилам это означает, что до этого фильм не должен быть в прокате или участвовать в других фестивалях.

Бюджет картины составил около полутора миллиона долларов. Режиссер - Владимир Янковский, в ролях - белорусские актеры Вероника Пляшкевич, Анна Полупанова, Александр Абрамович, Александр Ефремов, Дмитрий Есеневич, Сергей Жбанков, Александр Тимошкин, Илья Ясинский, Тамара Миронова и другие. Роль Янки Купалы сыграл латышский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. Николай играет Янку Купалу и молодого, и в зрелом возрасте. В эпизоде снялся и гендиректор Беларусьфильма Владимир Карачевский - он сыграл полковника царской армии. Фильм снимали в нескольких странах - Беларуси, России и Литве.

Фото: www.kinopoisk.ru

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Беларусьфильм анонсирует так:о любви и ненависти, войне и революции, Жизни и Смерти, творчестве и литературном даре. В картине раскрываются основные вехи жизненного творческого пути поэта, совпавшие с наиболее трагическими событиями XX века. На экране предстанет история незаурядной личности, поэта редкого дарования, чья личная драма и чья загадочная гибель до сих пор будоражат умы исследователей и поклонников, которому за несколько десятилетий удалось сделать для белорусской культуры больше, чем многим - за несколько столетий.

Ждет своего часа и еще одна картина "Беларусьфильма" - мини-сериал по роману Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпика». До пандемии его уже успели показать журналистам, а теперь на киностудии ждут полного открытия кинотеатров, чтобы пустить в массовый прокат.