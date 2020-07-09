«К осени ждем в Беларуси роста осложнений сердечно-сосудистых заболеваний»: кардиологи - о последствиях коронавируса

Одним из последствий эпидемии коронавируса, как и предполагалось, будет рост осложнений хронических заболеваний.

- Когда был пик заболеваемости, у нас снизилось количество пациентов, потому что люди старались быть дома. С одной стороны, это правильное поведение. Но с другой - мы ожидаем на осенний период пик различных осложнений и роста сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности. Люди долго терпели и не обращались за помощью, - говорит Елена Курлянская, замдиректора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология».

«Кардиологическому пациенту не отменяются препараты, которые он принимал до эпидемии»

Тем, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы, надо в такой ситуации как минимум продолжать принимать назначенные препараты и выполнять рекомендации врача. Увы, все оказалось не так.

- Наблюдения показали, что в этот период значительно снизилась приверженность к лечению. Люди не обращаются за рецептами, прекращают принимать препараты, следовать рекомендациям, - добавил Андрей Пристром, завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО. - Ничего сверхъестественного в этой инфекции нет. Не надо метаться, что-то искать, получать какую-то недостоверную информацию. Мы должны понимать, что если есть артериальная гипертензия, сахарный диабет, это должно контролироваться, и прием препаратов, которые подобраны, не должен прекращаться.

Назначенные препараты для лечения артериальной гипертензии, сахарного диабета должны приниматься обязательно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кардиологическому пациенту не отменяются препараты, которые он принимал до эпидемии: ингибиторы АПФ, статины, антикоагулянты, - подчеркнула Татьяна Нечесова, ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертензии РНПЦ «Кардиология».

Она напомнила о недавней ситуации, когда в интернете были призывы отменить на время эпидемии коронавируса прием ингибиторов АПФ или сартанов (группы препаратов, снижающих артериальное давление), потому что они увеличивают риск инфицирования и более тяжелого течения COVID-19.

- Абсолютно научно не подтвержденный тезис, - уверена Татьяна Александровна. - Это было одно экспериментальное исследование, никакими большими исследованиями не подтвержденное. А это группа препаратов, которые принимают и гипертоники, и больные с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью. Люди в ужасе бросали принимать препараты. И хорошо, что вовремя сработало международное кардиологическое сообщество, предупредив, что вред от отмены этих препаратов будет существенно выше в плане развития инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Очень вовремя это сделали. Если отменим ингибиторы АПФ, у людей будет более выраженный цитокиновый шторм - высочайшая опасность для этих пациентов.

«К повышению артериального давления у молодежи приводит высокий уровень мочевой кислоты»

Нарушение приверженности лечению - проблема, которую эпидемия коронавируса лишь обострила. На самом деле часть пациентов, которые должны принимать лекарства от высокого давления постоянно, самостоятельно и раньше назначали себе перерывы в лечении. И вот что получается.

- Результаты регулярных исследований показали, что, если человек не лечится, риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений - 43%, если он лечится нерегулярно - 37%. То есть купил таблетки, потратил деньги, три месяца (это любимый срок для лечения у наших пациентов) попринимал, давление, как правило, у большинства нормализовалось, и прекратил прием. А через три месяца он возвращается опять к лечению после очередного гипертонического криза, - рассказала Татьяна Нечесова.

При этом кардиологи уверены, что артериальная гипертензия управляема. Особенно если задействовать не только лечение препаратами, но и здоровый образ жизни и взять все это под врачебный контроль. При этом не нужно никаких сверхъестественных усилий. Движение - это не обязательно спортзал, тренажеры и марафоны. Для гипертоника достаточно обычной ходьбы. Главное - чтобы она была регулярной. Профилактическое питание - это просто здоровый рацион, исключающий продукты, которые провоцируют развитие факторов риска, в том числе и повышения мочевой кислоты. Кстати, именно этот показатель в последнее время зашкаливает у молодежи.

- Артериальная гипертензия чаще стала встречаться у наших подростков в 14 - 16 лет, - рассказала Татьяна Нечесова. - Оказалось, что к повышению артериального давления у молодежи предрасполагает высокий уровень мочевой кислоты.

По мнению специалиста, здесь сказалось увлечение сладкими напитками (это поставщики в организм подростка фруктозы, которая способствует повышению мочевой кислоты) и пивом (в нем содержание пурина, который участвует в выработке мочевой кислоты и задержании ее в организме, выше, чем в большинстве алкогольных напитков).

Физическая активность для профилактики гипертонии очень важна. И не обязательно бегать марафоны и участвовать в велопробегах!Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Часто у человека сосуды на 10 лет старше, чем его возраст

Современные препараты для лечения артериальной гипертензии хороши тем, что в одной таблетке могут присутствовать два - три лекарства. Это особенно важно для пациентов с несколькими патологиями. Но, как оказалось, у препаратов, снижающих давление, могут быть скрытые побочные эффекты, на которые раньше не обращали внимание.

- Исследование, которое было проведено в нашей лаборатории, показало, что не все гипотензивные препараты хорошо влияют на сосудистую стенку, - рассказала Татьяна Нечесова. - Давление на руке они могут снизить, но есть среди них такие, которые снизят и эластичность сосудов, а значит, поменяют их биологический возраст. А возраст наших сосудов считается интегральным фактором риска многих причин, которые влияют на здоровье.

Как показывает практика, часто у людей сосуды на 10 лет старше, чем их возраст. Эластичность сосудистых стенок меняется, они становятся более жесткими в том числе и из-за повышения уровня липопротеидов низкой плотности (плохой холестерин. - Ред.), мочевой кислоты.

У нас в стране пока единичные приборы, которые могут определить биологический возраст сосудов. А с моей точки зрения, это одно из первых обследований, которое должны проходить пациенты с сердечно-сосудистой патологией, наряду с электрокардиограммой и биохимическими тестами.

Что касается лечения артериальной гипертензии, обязательно должны быть достигнуты целевые уровни давления - не выше 140/90, но не ниже 120/80. Это для гипертоников. Если у вас нет никаких серьезных заболеваний, хорошо, чтобы уровень давления был 120/80, холестерин - меньше 5 ммоль/л, а уровень мочевой кислоты- ниже 360 мкмоль/л.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Более 2,2 млн человек в Беларуси живут с артериальной гипертензией, и количество их с каждым годом только увеличивается.

- 1480 человек в стране умерли в прошлом году от инфаркта миокарда, что на 314 меньше, чем в 2005-м.

- 27% населения страны курит. С точки зрения развития инфаркта миокарда, курение перевешивает все факторы риска вместе взятые.

- 35% взрослого населения Беларуси имеет избыток массы тела - еще один серьезный фактор риска развития сердечно-сосудистых патологий.

- 1,5 млрд человек будет на Земле к 2025 году, хотя к этому времени смертность от сердечно-сосудистых заболеваний планируется снизить на 25%.

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