«У нас любят наобещать, а потом списать все на мировые кризисы»: что будет с зарплатами белорусов после августа 2020 года

Средняя зарплата по Беларуси в мае составила 1228 рублей, и на начало июля это последняя имеющаяся статистика. Средняя зарплата бюджетников в мае наконец превысила порог в тысячу рублей и составила 1034 рубля до вычета налогов. Рост в основном обеспечили надбавки медикам за работу с COVID-19. Так, средняя зарплата у работников сферы здравоохранения составила 1213 рублей, у среднего медперсонала - 1285 рублей, а врачам немного не хватило до двух тысяч - их средняя зарплата в мае достигла отметки в 1983 рубля.

В целом зарплаты бюджетников достигли в мае 84% от средних по стране, но достигнут ли они показателя 80% по итогам года - большой вопрос. Напомним, власти давно установили план по повышению заработка некоторых категорий белорусов и все еще пытаются выполнить его. Так, зарплаты бюджетников по итогам года должны составлять 80% от средних по стране, а пенсии по возрасту - 40%. Но пока ничего не выходит - средняя зарплата растет быстрее, остальные за ней не успевают. Чтобы достичь показателя, бюджетникам ежегодно не хватает 3% (в 2019 году их зарплаты составили 77% от средних, в 2018 – 77,4%. Пенсии по возрасту в мае составили 446,7 рубля (36%).

А недавно президент заявил о новых планах - к 2025 году зарплаты педагогических работников и работников здравоохранения должны равняться средним по стране, а профессорско-преподавательского состава - 150%. Пока же средняя зарплата преподавателей составляет 120% от средней по стране, медработников - 98,8%, а учителей - 88% от средней.

Конечно, каждому бы хотелось, чтобы зарплата постоянно росла, но ничего не бывает просто так. Любое не подкрепленное ничем повышение зарплат разгоняет инфляцию, и в итоге на свою повышенную зарплату можно будет купить гораздо меньше, чем до ее повышения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Ресурсов для повышения зарплат сейчас нет»

- Процентные показатели абсолютно безумные, и я не знаю, для чего их вводят. Человеку нужны деньги в кармане, а не подсчет с калькулятором этих процентов. Так что это обещание в стиле съездов КПСС, где рассказывали, сколько перевыполнили, и строили планы на пятилетку, - комментирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Ресурсов для повышения зарплат сейчас нет. Зарплаты бюджетникам зависят от доходов бюджета, а в первом полугодии наши доходы очень сильно упали - внешняя торговля снизилась на 20%, закрылись целые отрасли. У кого сейчас можно отобрать деньги, чтобы дать их бюджетникам, тоже не очень понятно. Так что обещания о повышении зарплат сейчас - это обычный популизм: у нас любят наобещать, а потом списать все на мировой кризис. Сейчас все спишут на пандемию: у нас ее нет, но мир отгородился границами и не захотел с нами торговать. Лет 20 в стране обещают повысить зарплаты (особенно к политическим кампаниям), но бороться нужно не за рост зарплат, а за стабильный рост экономики. Когда в экономике есть проблемы, которые существуют десятилетиями и демонстративно не решаются, то повышение зарплат - не более чем фантазия. Интересными были выборы 2015 года, когда не было особых обещаний, а вот перед всеми предыдущими выборами зарплаты регулярно росли за счет печатного станка. И каждое такое повышение приводило к тому, что зарплаты выросли условно на 10%, а цены - на 12%. Это закономерный итог того, что зарплаты повышают не за счет доходов бюджета, а с помощью печатного станка.

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