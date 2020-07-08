На выборах президента Беларуси в 2020 году наблюдателей от ОБСЕ не будет. А кто будет?

До президентских выборов в Беларуси - месяц: самое время начать приглашать международных наблюдателей, как это было всегда. Такие планы были: в начале июня после совещания у Александра Лукашенко об этом говорила глава ЦИК Лидия Ермошина.

- Это наша обычная практика: все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении. Вырабатывается алгоритм действий для приглашения международных наблюдателей. Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ. Однако состоится это, я думаю, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится, - отмечала тогда Лидия Михайловна.

Однако 7 июля стало известно: от Парламентской ассамблеи ОБСЕ наблюдателей на выборах 9 августа не будет. Причина - эпидемиологическая ситуация в Беларуси.

- Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией, - приводит БелТА слова председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных.

Он также отметил, что надежда «пригласить парламентариев из СНГ или на двусторонней основе» остается.

Отметим, что обычно за выборами в Беларуси наблюдают сразу несколько групп международных наблюдателей. Это наблюдатели от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи Совета Европы. От ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) по сложившейся традиции приезжали две группы наблюдателей. Первая - от Бюро по демократическим институтам и правам человека, вторая - от Парламентской ассамблеи.

Напомним, ОБСЕ на протяжении ряда лет дает весьма жесткую оценку выборным процессам, протекающим в Беларуси. После парламентских выборов 2016 года организация сформулировала более тридцати рекомендаций, как сделать выборы в Беларуси прозрачнее. Парламентские выборы, прошедшие в Беларуси в ноябре 2019 года, ОБСЕ не признала. Тогда специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт отмечала: несмотря на то, что выборы прошли в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Тогда же глава делегации ПАСЕ Дэвид Бленкатра выражал разочарованность тем, что ЦИК Беларуси не выполнил рекомендации 2016 года.

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