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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 июля 2020 года: в мире вспышка COVID-19 ускоряется, а у нас за сутки почти 1000 выздоровевших и 221 заразившийся

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на четверг, 9 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Число инфицированных COVID-19 людей во всем мире приблизилось к 12-миллионному рубежуЧисло инфицированных COVID-19 людей во всем мире приблизилось к 12-миллионному рубежуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Ситуация в Беларуси

По свежим данным Минздрава, в Беларуси выявлено 64 224 случая COVID-19 за все время. За последние сутки заразились 221 человек. За время с начала вспышки выздоровели 52 854 пациента. Только за последние сутки из медучреждений страны выписали 952 человек.

К сожалению, обновилась и статистика и по смертности. За сутки в республике умерло 7 человек – это пациенты с рядом хронических заболеваний и подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за время с начала вспышки в стране скончались 443 человека.

Ситуация в мире

По информации портала worldometers.info, число инфицированных COVID-19 людей во всем мире приближается к 12-миллионному рубежу. По последним данным, во всем мире зарегистрировано более 11,9 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 6,9 млн пациентов, умерли – свыше 547 тысяч.

В тройке лидеров по количеству выявленных заражений находятся США (более 3 млн), Бразилия (свыше 1,6 млн) и Индия (больше 750 тысяч). Соседняя от нас Россия отстает от южноазиатской страны примерно на 50 тысяч случаев и находится на четвертом месте (более 700 тысяч случаев).

Напомним, что США приняли решение выйти из ВОЗ в разгар пандемии. По мнению Дональда Трампа, руководство организации отказалось от проведения реформ, которые ожидали власти США. А также президент Америки обвинил ВОЗ в том, что она находится под контролем Китая. На взгляд Трампа, власти КНР и руководство Всемирной организации здравоохранения сделали недостаточно, чтобы остановить распространение COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смогут присутствовать на выборах президента Беларуси

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. По его словам, обсуждение наблюдения с ассамблеей состоялось. Однако ее члены заявили, что не смогут отправить к нам наблюдателей в связи с пандемией COVID-19. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Эксперты ВОЗ: пик коронавируса еще не достигнут, а вспышка ускоряется

Во вторник, 7 июля, во Всемирной организации здравоохранения состоялся брифинг на тему коронавируса. На нем глава учреждения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что в самом начале пандемии за 12 недель было выявлено 400 тысяч случаев заражения ковидом. Аналогичное число было зарегистрировано за прошедшие выходные. Это говорит о том, что вспышка ускоряется и нельзя говорить о том, что мы вышли на пик.

Также Гебрейесус отметил, что некоторым странам удалось добиться прогресса и сократить смертность от коронавируса. Но она по-прежнему растет в других государствах.

Литва отправила в Беларусь гуманитарную помощь на 50 тысяч евро

Новость о том, что 7 июля в Беларусь отправилась гуманитарная помощь с литовскими средствами, появилась на сайте МИД Литвы. В сообщении сказано, что на сумму 50 тысяч евро были приобретены 16 800 литров дезинфицирующих средств и 8 400 одноразовых халатов.

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