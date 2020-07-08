Результаты выборов президента белорусы узнают не сразу?

Во время проведения президентских и парламентских выборов ЦИК Беларуси разворачивает оперативный пресс-центр. Располагается он в Малом зале Дворца Республики, и именно туда раз в несколько часов приходит Лидия Ермошина и сообщает представителям СМИ свежие данные о ходе голосования, которые стекаются в ЦИК с избирательных участков со всей республики. Самые ожидаемый момент - пресс-конференция, которую глава избиркома проводит после полуночи: именно там озвучиваются первые итоги выборов. В итоге белорусы узнают их ночью после прошедших выборов. В этом году эта привычная и отработанная схема, возможно, не будет реализована - пресс-центр, скорее всего, не будут организовывать по причине эпидемиологической ситуации.

- Пока формат окончательно не определен, но на этих выборах такого инфоцентра во Дворце Республики, скорее всего, не будет. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Если не будет существенных улучшений, то мы не можем собирать такое количество людей в одном месте. Ведь в инфоцентре обычно присутствуют не только журналисты, но и наблюдатели, и сотрудники дворца, и много других людей, - приводит слова представителя ЦИК Интерфакс.

Пока планируется, что вместо оперативных пресс-конференций в течение дня 9 августа Лидия Ермошина будет в режиме прямого эфира появляться в эфирах государственных телеканалов и сообщать актуальные данные о ходе голосования. Интересно, что утром 10 августа брифинг во Дворце Республики состоится: на итоговой пресс-конференции, как отметил представитель ЦИК, «в зале будут только широко рассаженные журналисты».

На вопрос о том, почему нельзя принять аналогичные меры дистанцирования и собрать журналистов 9 августа, сотрудник ЦИК отметил, что этот вопрос - исключительно в ведении главы Центризбиркома.

Тем временем Александр Лукашенко, встречаясь 7 июля с активом Минска, заявил о победе над коронавирусом.

- Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Ред.) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились, - приводит БелТА слова белорусского лидера.

Окончательно определиться с форматом и с тем, будет ли работать инфоцентр, в ЦИКе планируют ближе к середине июля. К слову, в Центризбиркоме назвали точную дату, когда зарегистрируют кандидатов в президенты: это произойдет 14 июля - в последний из возможных дней графика избирательной кампании. Следовательно, на предвыборную агитацию кандидатам останется в общей сложности 25 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никогда еще не было такого массового отбраковывания подписей на президентских выборах». Юрист - о проверке подписных листов за Бабарико и Цепкало (подробности)