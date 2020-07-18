«Подводил к зеркалу и шипел, что я страшная»: как быть, если морально изводит муж

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«Мне больше не к кому обратиться и посоветоваться: родственники не поймут, а перед друзьями стыдно. Но и жить так дальше больше нельзя.

Со стороны у нас идеальная семья. Живем в своем доме, у мужа хорошая должность, воспитываем чудесного сына. Я могу не работать, занимаюсь домом и садом. Но идиллия только снаружи. Никто не догадывается, но супруг меня психологически уничтожает.

Мы вместе 7 лет, поженились по большой страсти. Сначала все было прекрасно, хотя сигналы появлялись уже тогда. Например, муж мог при всех меня высмеять или грубо подшутить. Я обижалась, но наедине он извинялся и говорил, что я неадекватно все воспринимаю, остальным же смешно. Я долго верила, что дело во мне, но звоночки становились все серьезнее.

Теперь он травит меня жестко и агрессивно. Когда я была в декрете, постоянно зудел, что я деградирую и не слежу за собой. Подводил к зеркалу и шипел: «Посмотри, как расплылась фигура», «С тобой стыдно выйти на улицу» и т. д. Притом денег ни на фитнес, ни на косметику не давал. Аргументировал тем, что на женские прихоти я должна зарабатывать сама. Сейчас я пытаюсь найти работу, но его опять все не устраивает. То мужской коллектив, то зарплата смешная, то график не подходит. Еще один момент - изоляция. Муж не дает мне ездить на нашей машине: «Ты на права сдала с 4-го раза, какой из тебя водитель?!»

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Я заперта дома. Мы живем за городом, я с ребенком не могу скакать по маршруткам, чтобы погулять или встретиться с друзьями. Хотя с такими темпами скоро и видеться будет не с кем: подруги почти забыли, как я выгляжу. Мужа бесит, даже когда мы с ними по телефону разговариваем.

Я устала жить на пороховой бочке и не иметь своего мнения - ведь оно у меня всегда глупое и неправильное. Но и что делать, я не знаю. Я люблю мужа и хочу спасти отношения, но боюсь, что дальше будет хуже. Когда я говорю о разводе, муж начинает злиться, угрожает, что ребенок останется с ним. Это не просто угрозы. Он действительно обожает ребенка и ведет себя как примерный отец. Конечно, если не считать, что постоянно унижает его мать. А я - гол как сокол, да и постоять за меня некому. А сама ни на что не гожусь - он так часто мне это повторял, что я и сама поверила».

«Жена - послушная, а муж в роли карающего родителя»

- Одна из главных функций брака - психотерапевтическая, - объясняет Наталья Бельская-Корней, психолог, гештальт-терапевт, магистр психологических наук. - Она подразумевает способность супругов быть внимательными друг к другу, уметь слушать и поддерживать. Когда мы создаем семью, мы рассчитываем на безопасные и доверительные отношения, которые, увы, не всегда можем построить. Часто случается так, что женщины (особенно молодые мамы) становятся зависимыми от своих супругов как финансово, так и эмоционально. Если в отношениях формируется такая модель, избавиться от нее очень непросто. Попробуем разобраться, как это работает.

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Зачастую в долгих отношениях индивидуальные границы между людьми стираются. «Я» становится «мы», из-за чего возникают проблемы и сложности. Например, интерес друг к другу угасает, возникает иллюзия, что рядом человек, о котором мы знаем все. Появляется убеждение, что партнер никуда не денется. Отношения могут скатиться к взаимному унижению, обесцениванию. И тогда полезно сказать фразу: «Со мной так нельзя». Ведь брак - это свободный выбор. Хорошо бы помнить, что в любой момент он может измениться.

В первую очередь я рекомендую автору письма легализовать проблему в отношениях с мужем. То есть дать понять супругу, что его слова больно ранят, и предупредить, что тему притеснения игнорировать больше невозможно. Также есть смысл обратиться к семейному психологу - он поможет непредвзято оценить ситуацию и найти выход.

Исходя из текста письма, вместо партнерских отношений супруги проигрывают детско-родительскую модель, в которой жена - послушная, а муж - в роли надзирающего и карающего родителя. Что в таком случае делать? Начинать с себя: трезво оцените ситуацию, проанализируйте поведение, ответные реакции, способы построения и поддержания контакта в отношениях. Ваша первостепенная задача - обнаружить все как есть. И уже вторая - поменять свои способы взаимодействия на более продуктивные. Взять на себя ответственность за результат и найти силы, чтобы выйти из роли жертвы.

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Помните: конфликты между супругами - это нормально. Задача мужа и жены - продуктивно из них выходить. Это не значит стать победителем любой ценой. Это значит уметь выслушать точку зрения супруга, максимально ясно выразить свою и уже вместе на благо семьи найти выход из сложившейся ситуации. Это возможно в партнерских отношениях, в которых оба супруга одинаково значимы. Здесь уместна стратегия сотрудничества и «игры на одной стороне поля». То есть вопрос ставится не «как мне его/ее изменить (заставить)», а «как нам вместе найти пути для решения временных трудностей».

Страх в отношениях: манипуляция агрессора или реальная угроза?

Если в отношениях с мужем вы испытываете чувство страха - постарайтесь проанализировать, реальна ли опасность. Бывает, что мы автоматически заимствуем эмоции из прошлого опыта. Например, человек вырос в семье, в которой родители ругались, и дело доходило до рукоприкладства. Естественно, что в детском возрасте это вызывало чувство беззащитности, бессилия, ужаса. Пережитые травмы детства дают о себе знать, как только в отношениях назревает конфликт. В стрессовой ситуации на мужа проецируется тот самый образ опасного мужчины.

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Однако я подчеркиваю: если партнер действительно угрожает, бьет или выгоняет из дома - все это перестает быть областью компетенции психолога. Психология заканчивается там, где начинается уголовный кодекс. В этом случае я советую обратиться к юристу, узнать адреса социальных центров, которые занимаются вопросами домашнего насилия. Поэтому нужно разобраться: в каких ситуациях вы можете остаться за дверью собственного дома, а в каких - это пустая угроза и манипуляция агрессора.

В отношениях всегда двое. Если один что-то не услышал, значит, второй не посчитал нужным повторить еще раз

Задайте себе вопросы: за что вы себя цените? Признаете ли вы свой вклад в вашу семейную жизнь, в воспитание ребенка и ведение домашнего хозяйства ценным и достойным уважения? Возьмите на себя часть ответственности за результат, к которому пришли на данный момент. Это дело рук не одного из супругов, а «совместного творчества». В отношениях всегда двое. И если один что-то не услышал, значит, второй не посчитал нужным повторить еще раз.

Научитесь слушать себя. Ведь сложно получать от мира желаемое без навыка дифференцировать эмоции и чувства. Не умея понимать, с какими потребностями и их неудовлетворением мы имеем дело. Если в ваших отношениях преобладает тревога, страх, раздражение - задайтесь вопросами, чего вы хотите и как это можно получить. Хотите доверительных отношений с мужем? А можете ли вы быть честны и свободно выражать свои мысли в диалоге с ним? Хотите водить машину? Как вы отстаиваете свое право на это, не замирая от фразы: «Да какой с тебя водитель»? Это ведь просто навык, а не «суперкомпетенция» избранных мира сего.

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Пересмотрите семейные ценности. Есть ли в вашем списке взаимное уважение, доверие, поддержка, безопасность, надежность, интерес друг к другу? Согласны ли вы с теми ролями, которые у вас сейчас есть, насколько совпадают ожидания и притязания в совместной жизни? Эти вопросы не решаются раз и на всю жизнь. Семьи периодически возвращаются к ним снова и снова, особенно переходя на новый этап жизни (рождение детей, перемены в социальном статусе, материальном достатке). С помощью банального диалога можно решить много острых вопросов, без которых не обходится ни один брак.

И напоследок: давайте проведем мысленный эксперимент. Шаг первый: представьте, как вы будете жить через 5 лет. Какой образ у вас возникает? Как вы себя там чувствуете, что произошло за это время с отношениями? Нравится ли вам то, что вы увидели? Второй шаг: как выглядит ваша идеальная жизнь через те же 5 лет? Сформируйте положительный образ, к которому захочется стремиться. Что вы можете сделать уже сегодня для того, чтобы приблизиться к той жизни, о которой мечтаете? Не оставайтесь в одиночестве, ведь все поднятые вопросы - про взаимодействие и контакт с людьми. Можно и нужно искать хорошую форму отношений и не стесняться тратить на это свои силы, время и, если понадобится, деньги.

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