«Зарплата врача должна быть не меньше 1500 долларов». Абитуриенты-медики - о коронавирусе, оплате труда и уважении к работе доктора

Кристина хотела быть врачом с самого детства. Говорит, не привлекала ее профессия ни учителя, ни актрисы, которые так часто любят дети.

- Я еще в детском саду говорила: «Когда моя бабушка умрет, не закапывайте ее, а заморозьте. А я вырасту и поменяю ей сердце», - вспоминает детские рассуждения абитуриентка. Потом я читала много энциклопедий, изучала анатомию.

Централизованное тестирование в БГУ проходило в нескольких корпусахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кристина мечтала стать врачом с детского садаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Говорим с Кристиной о коронавирусе.

- Я живу в Осиповичах, у нас в общественных местах практически никто не носит маски, большинство людей не соблюдает дистанцию, - констатирует девушка.

Пандемия внесла коррективы не только в даты ЦТФото: Святослав ЗОРКИЙ

Полосы на плитке напоминают о безопасной дистанцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопрос о том, каким врачом хотела бы быть, Кристина отвечает.

- Я думаю, что все врачи хотят стать такими, которые могут помочь людям, - и тут говорим о зарплатах. - У нас минимальная зарплата какая? Около 700 рублей? Я думаю, что для врача это очень низкая оплата труда. Думаю, достаточно было бы тысячи полторы - две долларов.

ЦТ стартует в 11, но запускать в аудитории начинают заранееФото: Святослав ЗОРКИЙ

Маски для абитуриентов - по желаниюФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Впечатлила операция по выскабливанию опухоли из полости матки. Но у меня крепкая психика»

Еще одна абитуриентка Ксения сдает химию просто для себя, чтобы проверить знания, поступает девушка в медицинский колледж. На вопрос о зарплатах медиков Ксения тяжело вздыхает и улыбается.

- Я слышала, что за работу с коронавирусом медикам доплачивали, но там же были какие-то вопросы? Мне кажется, когда пришел коронавирус, люди стали обращать больше внимания на работу медиков. Уважения особо к этой профессии не было и, к сожалению, может уйти после коронавируса.

Ксения поступает в медицинский колледж, а ЦТ по химии сдает, чтобы проверить себяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Что касается цифр, Ксения думает, что мотивация не в них.

- А в целом, мне кажется, зарплаты средние у медиков: прожить хватит. Мне кажется, что от зарплаты не зависит, будет ли человек хорошо выполнять свою работу. Это зависит от профессионализма и самого человека. Если стремится, то будет хорошим врачом и за небольшую зарплату, - высказывает мнение Кристина.

После того как тест начинается, в корпус не пускают постороннихФото: Святослав ЗОРКИЙ

В студенческом дворике, пока абитуриенты сдают тесты, сына Константина на улице ждет Ольга.

- Дома не сидится, я странная! Все лето ходишь сюда! - улыбается женщина. Она приезжала поддержать сына на ЦТ и по белорусскому, и по биологии. Когда сын вышел с ЦТ по белорусскому, четко знал, что у него одна ошибка. А получил результаты, увидел, что еще один частично правильный вариант. Получил 92 балла. Говорит, нормально. Биологию рассчитывает баллов на 80.

Ольга приходит поддержать сына Константина на ЦТ и по белорусскому, и по биологии, и по химииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через пару часов после начала теста Костя выходит из корпуса:

- В Б12 не уверен! - кричит маме.

Костя хочет поступать на лечебный факультет. На вопрос об отношении к специальности сына Ольга улыбается:

- 50 на 50. Мы не отговаривали, это его выбор, он давно решил. У нас дедушка - ветврач, бабушка - микробиолог. Может быть, с этим связан выбор.

Константин сдал белорусский на 92 балла. По химии и биологии рассчитывает получить результаты выше 80Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас Ольга волнуется пока за поступление, а не за дальнейшую работу.

- Конечно, хотелось бы в Минск и на бюджет. Мы готовы и на платное, но сын хочет только на бюджет, поэтому, если не будет проходить в Минск, готов поступать в Витебск или Гродно.

Определяться с вузом, когда узнает результаты, будет и еще одна абитуриентка, с которой общаемся в студдворике.

- Я готова поступать в любой город в медицинский, - делится девушка. - Если не получится, выберу биологический. Я бы хотела бы пойти в диагностику. Несмотря на все ситуации с ковид-19, все равно хочу связать свою жизнь с медициной. Мне не страшно.

У многих абитуриентов, которые поступают в медицинский, родители-медикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка уже отучилась в медицинском колледже. Поступая в колледж, хотела проверить себя и узнать, подходит ли ей медицина.

- Сначала решила получить корочку, а потом пойти дальше. У меня вся семья медики, поэтому близкие мой выбор поддерживают. Я проходила учебные практики. Особенно впечатлила меня гистероскопия - это операция по выскабливанию опухоли из полости матки. Но я не испугалась, у меня очень крепкая психика, хочу добиться чего-то большего. Амбиции.

Следующие ЦТ абитуриенты сдают по физике (10 июля), истории Беларуси (12 июля), географии (14 июля) и всемирной истории (16 июля).

Следующий тест абитуриенты напишут 10 июля - по физикеФото: Святослав ЗОРКИЙ

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