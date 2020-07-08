2020-07-08T18:23:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Мама не умела плавать, но бросилась спасать дочь. Утонули обе

9-летнюю девочку, которая тоже пыталась спасти подругу, вытащил из воды неизвестный рыбак, она в тяжелом состоянии
Наталья ПАРТОЛИНА
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Это место на берегу Днепра очень опасно, но, несмотря на запрещающую купание табличку, отдыхающие приходят сюда с детьми. Фото: Следственный комитет.Это место на берегу Днепра очень опасно, но, несмотря на запрещающую купание табличку, отдыхающие приходят сюда с детьми. Фото: Следственный комитет.
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- На Днепре сумасшедшее течение, а в этом месте он особенно опасен. Почему они решили отдыхать там с детьми? - обсуждают могилевчане трагедию, которая произошла в понедельник, 6 июля.

Рядом был щит с предупреждением: «Купаться категорически запрещено!»

Две женщины с детьми отправились отдохнуть на берег Днепра. Пока взрослые расстилали покрывала, чтобы позагорать, девочки восьми и девяти лет вошли в реку. Они не собирались плавать и не заходили далеко, предположительно, просто хотели сделать фото на фоне воды.

-Это место находится между мостом Шмидта и портом, Днепр за мостом выпрямляется, как труба. Место очень опасное, от берега можно отойти едва ли на метр, дальше уже человека может подхватить опасное течение, - рассказали в Могилевском ОСВОД. - Рядом с тропинкой, с которой начинается спуск к реке, стоит щит с предупреждением, что купаться категорически запрещено. На этой же реке немного выше по течению есть оборудованный пляж, там огороженная купальня.

Одна из девочек оступилась, и ее подхватило течением. Вторая пыталась ее спасти. Бросилась в воду и мать оступившейся девочки.

33-летняя женщина не умела плавать. Ей удалось подтолкнуть к берегу подругу дочери. Подбежавший рыбак помог девочке выбраться на берег. Женщина пыталась спасти свою дочь, но ей это не удалось. И ребенок, и мать погибли. Около восьми вечера их тела достали из воды водолазы. Тело женщины унесло течением на полтора километра от места происшествия, девочку нашли в 300 метрах от берега.

Девочка, которую удалось спасти, в тяжелом состоянии в больнице.

Немного ниже по течению несколько лет назад утонул шестилетний мальчик. Отчим решил научить ребенка плавать. Мужчина шел в воде, подстраховывая мальчика, который пытался плыть, оступился и попал в яму. Пока мужчина выбирался из ямы, ребенка унесло течением. Спасти его отчим не смог.

В Быховском районе подросток спас двоих детей

- Чтобы самостоятельно помочь тонущему, нужно быть на сто процентов уверенным в себе, в своих силах и умениях, - говорит председатель областной организации ОСВОД Николай Моисеев. - Если тонущий той же комплекции, что и спасатель или крупнее его, он может схватиться за своего спасителя и утащить его под воду, погибнут оба. Поэтому важно «добиться до головы» - подплывая, объяснить человеку, что вы сейчас ему поможете, чтобы он понял, как надо себя вести. Когда же счет идет на секунды, это сделать невозможно.

Спасатель говорит, что иногда для спасения жизни человека, которого вытащили из воды, достаточно хорошенько встряхнуть, и дыхательные пути освободятся от закрывшей их водяной пленки.

- Так в Быховском районе подросток спас двоих детей - одного вытащил из воды и потряс, второго, - продолжает Николай Моисеев. - А в прошлом году девочку, которая упала в воду, вытащили практически сразу, но никто не попытался оказать первую помощь. Скорую и спасателей ждали около 20 минут, за это время ребенок умер.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как спасти тонущего человека?

1. Не торопитесь прыгать в воду! Если расстояние позволяет, с берега протяните тонущему руку или какой-либо предмет, это может быть ветка, полотенце, одежда. Если человек далеко от берега, бросьте ему плавучий предмет на веревке (спасательный круг, большую пустую пластиковую емкость с крышкой и т. д.).

2. Если человеку нельзя помочь, оставаясь на берегу, постарайтесь по возможности воспользоваться спасательным средством - например, плывите к утопающему, надев спасательный жилет. Сфокусируйте взгляд на том месте, где вы видели человека в последний раз, ведь, пока вы плывете, он может уйти под воду.

3. К тонущему нужно подплывать сзади, чтобы он не ухватился за вас. Если это невозможно, поднырните под него, разверните его, взяв под колени скрещенными руками, и вынырните у него за спиной. Если утопающий все же обхватил вас, наберите побольше воздуха и погрузитесь вместе с ним под воду. Он инстинктивно вас отпустит.

4. Буксировать тонущего к берегу можно, плывя на боку, захватив пострадавшего под руку из-за спины. Можно держать его за волосы, шею, подмышки.

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