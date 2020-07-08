2020-07-08T20:06:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«7% обратившихся к нам пациентов переболели коронавирусом»: об этом рассказали медики санатория под Минском, где проверяют на COVID-19

В Минске платные тесты на антитела закончились, ближайшая возможность провериться - санаторий «Юность». Тест сделала и журналист «Комсомолки»
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске платные тесты на антитела к коронавирусу закончились, ближайшая возможность провериться по собственному желанию – санаторий «Юность».В Минске платные тесты на антитела к коронавирусу закончились, ближайшая возможность провериться по собственному желанию – санаторий «Юность».Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Еще недавно минчане радовались возможности сдать платный тест на антитела к коронавирусу. Пройти такое обследование можно было на базе столичных поликлиник. Но желающих провериться оказалось так много, что запасы платных тестов в медучреждениях быстро закончились.

Сейчас платные тесты делают только в санатории "Юность". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас платные тесты делают только в санатории "Юность".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Медицинской информационной службе, в которую можно дозвониться по короткому номеру 131, нам подтвердили: в Минске платные тесты действительно закончились. А ближайшее место к столице, где эту услугу еще можно ухватить - санаторий «Юность».

Звоним, чтобы узнать подробности, и понимаем: пробиться через короткие гудки практически невозможно. Неужели минчане буквально атакуют телефонные линии «Юности» в надежде сделать тест?

Отправились в санаторий, чтобы удостовериться в этом лично.

Очередь на платные тесты здесь уже расписана до конца месяца Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь на платные тесты здесь уже расписана до конца месяцаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Записываем желающих на август»

- Изначально с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации тесты на антитела к коронавирусу планировали делать людям, которые приезжают к нам отдыхать, - рассказывает замдиректора по медицинской части санатория Дмитрий Торопилов. - Но с просьбой сделать тест к нам со временем активно стали обращаться и просто горожане, ведь сделать платный тест в поликлиниках часто проблематично. Там они быстро заканчиваются. И мы решили оказывать эту услугу на платной основе.

Замдиректора по медицинской части санатория «Юность» Дмитрий Торопилов рассказал, что в день платные тесты на антитела к коронавирусу у них делают порядка 100 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Замдиректора по медицинской части санатория «Юность» Дмитрий Торопилов рассказал, что в день платные тесты на антитела к коронавирусу у них делают порядка 100 человекФото: Павел МАРТИНЧИК

- Откуда у вас такой запас тестов?

- Мы получили разрешение Минздрава и закупили их. Вначале для того, чтобы иметь возможность проводить скрининг всех отдыхающих. Потом поняли, что закупленных тестов хватает на всех наших отдыхающих плюс еще на какую-то часть населения.

- Надолго вашего запаса хватит?

- Посчитали, что с учетом нынешнего спроса проводить платные тесты сможем до конца этого месяца точно. А потом, если Минздрав снова даст разрешение, закупим еще.

- А разрешение у Минздрава получить сложно?

- Централизованной закупкой тест-систем за бюджетные деньги занимается «Белмедтехника», а мы, поскольку финансируемся не из бюджета, имеем возможность закупиться тестами сами и за свои деньги. У поликлиник такой возможности нет. Вот и весь секрет наличия у нас запасов платных тестов.

- Много людей хочет пройти платный тест?

- Очень. Уже сегодня записываем желающих на август.

- Сколько стоит услуга?

- 37 рублей 74 копейки. Для отдыхающих у нас от 5 суток и более тесты делаем бесплатно. Тем, кто остановился в санатории хотя бы на два дня, на проведение теста даем 30-процентную скидку.

- Если у кого-то тест показал активную стадию заболевания?

- Результаты теста не являются 100% диагностическим критерием. По протоколу Минздрава для этого должна быть и клиническая симптоматика, а как показывают результаты тестирования, большинство людей симптоматики не имеют. Но в любом случае, если тест положительный, мы направляем человека для уточнения ситуации в поликлинику по месту жительства.

- А сам процесс тестирования проходит так же, как и в больнице?

- Для интерпретации результатов теста нужно специальное оборудование. Его нам дали в безвозмездную аренду. Для наглядности на сам процесс тестирования можете взглянуть лично, а при желании - его сделать.

«В день делаем по 100 платных тестов»

Охотно соглашаемся на эксперимент, надеваем маски и идем в медцентр при санатории. На входе - проверка температуры.

Как рассказал нам специалист, в день платные тесты на коронавирус в санаторий «Юность» приезжают делать порядка 100 человек.

Первым делом в отдельном кабинете нам предлагают заключить договор на оказание платной медицинской услуги под названием «Экспресс-тест методом иммунофлюоресценции на антитела к коронавирусу с забором крови из вены и интерпретацией результатов врачом». Оплачиваю 37 рублей 74 копейки, оставляю подпись и иду к процедурному кабинету.

Перед проведением теста нужно заключить договор об оказании платной услуги и заплатить за нее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед проведением теста нужно заключить договор об оказании платной услуги и заплатить за нее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих сделать тест много, но в коридорах - по несколько человек. Поток пациентов распределяют, записывая каждого на определенное время. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих сделать тест много, но в коридорах - по несколько человек. Поток пациентов распределяют, записывая каждого на определенное время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь подходит быстро. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь подходит быстро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед тем как взять у меня кровь, медики просят заполнить маленький бланк - указать ФИО, дату рождения и контактный номер телефона.

Пара минут - и медсестра в защитном костюме приглашает меня в кабинет, усаживает в специальное кресло, быстро берет кровь из вены, помещает ее в специальную пробирку и, удостоверившись, что я чувствую себя хорошо, прощается со мной, желая крепкого здоровья.

Для проведения процедуры берут кровь из вены. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для проведения процедуры берут кровь из вены.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работать летом в защитных костюмах медикам сложно. Говорят: "Что делать? Привыкли". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работать летом в защитных костюмах медикам сложно. Говорят: "Что делать? Привыкли".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кровь пациентов помещают в такие пробирки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кровь пациентов помещают в такие пробирки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая пробирка подписывается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждая пробирка подписывается.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в день медики берут порядка 100 анализов крови для платных тестов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в день медики берут порядка 100 анализов крови для платных тестов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Так быстро? А когда ждать результаты? - удивляюсь.

- Результаты вам пришлют сообщением сегодня к концу дня, на тот номер телефона, который вы указали, - поясняет медик.

Пробирку с моей кровью в это время передают в соседний кабинет. Там результаты теста пациентов интерпретирует специальное оборудование. С соблюдением мер безопасности нам разрешили зайти и туда. В кабинете несколько сотрудниц в защитных костюмах, на столах в штативах пробирки с кровью, реактивы и тот самый аппарат, который выдает результаты анализа.

Тот самый аппарат, который считывает результаты теста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тот самый аппарат, который считывает результаты теста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тест-полоски. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тест-полоски.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот сюда помещается тест-полоска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот сюда помещается тест-полоска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результаты теста появляются на экране. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результаты теста появляются на экране.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- С момента начала считывания результатов и до окончания этого процесса проходит 15 минут, - рассказывает Дмитрий Михайлович. - Сыворотка крови смешивается со специальным реагентом, помещается на полоску тест-системы, а спустя 10 минут помещается в аппарат для анализа. Пару секунд - и на экране появляются результаты, по которым становится понятно: есть ли у пациента иммуноглобулин G (это значит, что коронавирусную инфекцию он уже перенес и у него вырабатывается иммунитет), иммуноглобулин M (он свидетельствует о том, что в данный момент человек инфицирован), либо же он вообще не болел.

- А часто тесты показывают наличие антител?

- Результаты примерно 7% обратившихся к нам пациентов свидетельствуют о том, что они уже переболели коронавирусом.

Кстати, результаты теста, как и обещали, прислали к 18.00. Отрицательный. Ура!

СПРАВКА КП

Для тех, кто в ближайшее время планирует выехать за границу, сделать платный тест на коронавирус в Минске можно в двух местах. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Чтобы сдать тест, нужно записаться на него заранее, а в день процедуры при себе нужно будет иметь заявление, две копии паспорта, по которому вы будете выезжать за границу, копию билета или другого документа подтверждающего выезд и оплату теста. Выдавать результаты тестов будут при предъявлении паспорта и документа об оплате. Цена вопроса – от 37 рублей и выше, в зависимости от метода исследования и вашего гражданства.

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