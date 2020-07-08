2020-07-08T20:06:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске юрист утопил сейф, который украл у начальника, а 7 тысяч долларов забрал себе

Добычу мужчина разделил с приятелем, ничего не подозревающим о том, что деньги краденые
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина утопил украденный сейф, вытащив из него семь тысяч долларов. Водолазы сейф найти не смогли. Фото: Следственный комитет.Мужчина утопил украденный сейф, вытащив из него семь тысяч долларов. Водолазы сейф найти не смогли. Фото: Следственный комитет.
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Суд Советского района Минска вынес приговор юристу из Витебска. Мужчина признан виновным в том, что он украл у своего работодателя сейф с деньгами.

Сейф 43-летний юрист унес из офиса. Возможно, и средь бела дня - время преступления определено неточно. «В период с 19.00 20 марта 2020 по 19.00 27 марта 2020» - указано в материалах дела. Мужчина работал в витебском филиале минской фирмы, принадлежащей иностранцу. Под офис владелец фирмы снимал обыкновенную квартиру на проспекте Машерова в столице. Время от времени витебский юрист наведывался туда.

- В марте мужчина приехал в Минск. Он попросил своего приятеля подвезти его к дому, где располагался офис. Воспользовавшись отсутствием работников, он забрал сейф и спрятал его в полиэтиленовый пакет, - рассказала официальный представитель УСК по г. Минск Екатерина Гарлинская.

Следов взлома сыщики не нашли - дверь в подъезд и квартиру-офис юрист открыл ключами. А вот ключей от сейфа у него не было, чтобы вскрыть его, пришлось применить целый арсенал: зубило, молоток, гвоздодер. Сейф он потрошил уже за городом, спрятавшись в укромном месте на берегу реки Березина. Там оказались 7 тысяч долларов и документы - договор на аренду квартиры-офиса.

Пустой железный ящик мужчина выбросил в Березину. Позже он показал следователям место, где утопил его. Сейф стоимостью 200 рублей долго искали водолазы, но не нашли.

3 тысячи долларов юрист подарил приятелю, который возил его на машине, 3 оставил себе. На остальные деньги друзья закатили попойку.

После того как иностранный бизнесмен обнаружил пропажу и обратился в милицию, подозреваемых - юриста и его 40-летнего приятеля - вычислили быстро. Приятель уверял, что ничего не знал о том, что юрист совершил преступление, просто возил его по делам. Доказательств его причастности к краже найдено не было, и уголовное дело в отношении мужчины прекратили. Юриста же признали виновным в краже в крупном размере, совершенной с проникновением в жилище.

- Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и штраф в размере 250 базовых величин (6750 рублей), - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ту часть приговора, в которой говорится о лишении свободы, отсрочили на 3 года. Если мужчина будет хорошо себя вести и соблюдать установленный для таких случаев режим, отправляться в места не столь отдаленные ему не придется.

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