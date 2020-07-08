Дмитрий Колдун: «Второй тест на коронавирус - отрицательный. Но обследования продолжатся»
7 июля мы писали, что Дмитрий Колдун был госпитализирован в больницу после того, как сдал тест на коронавирус. Результат экспресс-теста оказался положительным. Дмитрий ждал второго теста, чтобы удостовериться в результате.
По сообщению Минздрава, артисту сделали ПЦР-диагностику, чтобы развеять сомнения по поводу результатов экспресс-теста. 8 июля стало известно, что у Дмитрия Колдуна ПЦР-диагностика показала отрицательный результат на COVID-19, также не были обнаружены антитела и исключена пневмония.
- Второй тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но к анализам есть вопросы, поэтому обследования продолжатся в четверг, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Колдун.
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