2020-07-08T22:00:58+03:00
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КП Беларусь

Дмитрий Колдун: «Второй тест на коронавирус - отрицательный. Но обследования продолжатся»

Известный певец рассказал «Комсомолке» о втором тесте на COVID-19
Эвика ОТТО
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Известный певец рассказал «Комсомолке» о втором тесте на COVID-19.Известный певец рассказал «Комсомолке» о втором тесте на COVID-19.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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7 июля мы писали, что Дмитрий Колдун был госпитализирован в больницу после того, как сдал тест на коронавирус. Результат экспресс-теста оказался положительным. Дмитрий ждал второго теста, чтобы удостовериться в результате.

По сообщению Минздрава, артисту сделали ПЦР-диагностику, чтобы развеять сомнения по поводу результатов экспресс-теста. 8 июля стало известно, что у Дмитрия Колдуна ПЦР-диагностика показала отрицательный результат на COVID-19, также не были обнаружены антитела и исключена пневмония.

- Второй тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но к анализам есть вопросы, поэтому обследования продолжатся в четверг, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Колдун.

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