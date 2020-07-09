2020-07-09T11:24:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Пляжный отдых в 2020 году: белорусы уже могут полететь на море в четыре страны

Выяснили, что нужно знать белорусам, планирующим отдых в популярных туристических государствах, куда уже можно планировать поездку, а где еще не определились с туристами
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
Изменить размер текста:

Закрытие границ и введение строгих ограничений больно ударили по странам, чья экономика зависит от туристической индустрии. И некоторые государства начали открываться для иностранцев или готовиться дать старт туристическому потоку в ближайшее время.

Первой страной, которая открылась для белорусских туристов, стала Албания, затем границы открыли Турция и Египет. Египетские власти даже отменили плату за визу ($25) до 31 октября. А с 10 июля первые чартеры повезут счастливчиков и в Черногорию. Туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин по возвращении в Беларусь.

- К сожалению, на данный момент для нас закрыты европейские страны, которые всегда входили в список востребованных и популярных на белорусском рынке: Греция, Испания, Болгария и Кипр, - рассказали «Комсомолке» представители крупного туристического оператора TEZ TOUR. Надеемся, что в ближайшее время список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Европы, будет пересмотрен, и наши белорусские туристы смогут насладиться отдыхом.

На данный момент мы выполняем полетную программу в Турцию (Анталийское и Эгейское побережье) и Египет (регионы Хургада и Шарм-эль-Шейх). Первые туристы отправились в Турцию 2 июля, а на побережье Красного моря в Египет - 4 июля. После подтверждения готовности со стороны властей Турции и Египта принимать наших граждан без справок и тестов, мы наблюдали хорошую динамику бронирования туров. А после отмены обязательного карантина по возвращению в Беларусь спрос значительно увеличился.

Первые рейсы были заполнены на 100%, сейчас забронировать тур на отдых можно только на заезды с 15.07 (Турция) и 17.07 (Египет). Все остальные рейсы уже проданы. Цены на путевки на данный момент доступные. В сравнении с прошлым годом они остались на том же уровне, а по отдельным турам снизились. Отели заинтересованы в привлечении туристов после длительного периода вынужденной изоляции. Поэтому делают все, чтобы привлечь клиентов и сделать так, чтобы они остались довольны своим отдыхом.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

- А как быть туристам, которые привыкли путешествовать «дикарями»? Могут ли они купить билеты на чартер и полететь в открывшиеся страны самостоятельно?

- Учитывая ситуацию в мире, мы рекомендуем гражданам доверять организацию своего отдыха туроператорам, которые обеспечивают полное сопровождение туристов с момента вылета и до возвращения в Беларусь.

Италия

Шенгенская зона закрыта для белорусов, и пока трудно сказать, когда она откроется вновь. Въезд в Италию из Беларуси возможен только для граждан Евросоюза, лиц, имеющих вид на жительство или карту проживания. А также для людей, попадающих под строго определенную категорию (медицинский и санитарно-медицинский персонал, автоперевозчики).

- Мы не приостанавливали выдачу виз, - рассказали «Комсомолке» в посольстве Италии в Беларуси. - Другое дело, что воспользоваться визой пока нельзя. В связи с эпидемиологической обстановкой была озвучена дата запрета въезда, она несколько раз отодвигалась. Сейчас мы ждем инструкций с дальнейшими действиями от МИДа Италии.

Литва

В стране-соседке по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим посольство и визовые центры Литвы в Беларуси не принимают документы на оформление новых туристических виз.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россия

29 июня посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что граница между государствами может быть открыта в конце июля - начале августа. Его слова 1 июля подтвердил и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев: «Будем верить, что перемещение без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу - границу дружбы возобновится как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом этого года», - сказал дипломат. Но все же говорить о конкретной дате пока рано: все зависит от эпидемиологической обстановки в обеих странах.

Сейчас белорусы могут въезжать на территорию России с целью лечения, чтобы ухаживать за больными близкими родственниками и в связи с осуществлением трудовой деятельности. Также право на въезд имеют близкие родственники россиян. Имейте в виду: при пересечении границы нужно будет предъявить документы, подтверждающие основания для въезда. Все иностранцы, въезжающие в Россию, должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Украина

Белорусско-украинская граница официально открыта еще с 15 июня, но приехать в страну и отправиться на пляж не получится. Минздрав Украины внес Беларусь в список стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Это означает, что по прибытии туристы из красной зоны должны пройти 14-дневную обсервацию в определенных властями пунктах или воспользоваться приложением для смартфона «Дій вдома». С его помощью можно контролировать местонахождение владельца телефона. Также Кабмин Украины разрешил прекращать режим обсервации или самоизоляции тем туристам, которые после пересечения границы сдали тест на коронавирус методом ПЦР и получили отрицательный результат. Есть и еще один нюанс: для въезда в Украину у туристов из красной зоны должен быть страховой полис, который покроет расходы на COVID-19 и обсервацию.

Грузия

Робким мечтам белорусов отдохнуть в Батуми, Кобулети или погулять по старому доброму Тбилиси пока не суждено сбыться. Республиканский союз туристических организаций сообщает, что Грузия не откроет границы минимум до 1 августа.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Тунис

Популярная среди туристов страна в Северной Африке еще в июне заявила о готовности принимать туристов. Но полетную программу перенесли сначала на 5 июля, а затем - на 16. Корректировки связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки стран, граждане которых могут въезжать в страну без тестов на COVID-19. По предварительной информации РСТО, чартерное сообщение с Тунисом возобновляется с 16 июля.

БУДЬ В КУРСЕ!

Совет Евросоюза каждые две недели, начиная с 1 июля, будет обновлять список стран, граждане которых могут въезжать на территорию ЕС. Попасть в него Беларусь сможет при соответствии следующим критериям:

- число новых случаев COVID-19 в стране на 100 тысяч жителей за последние 14 дней должно быть близко к среднему показателю ЕС или ниже него;

- последние две недели должно фиксироваться либо одинаковое число ежедневных случаев, либо их сокращение;

- способы борьбы с распространением коронавируса в стране: тестирование, отслеживание контактов, локализация, лечение, отчетность, а также достоверность информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первые белорусские туристы в Турции: «Привычного шведского стола больше нет»

Узнали у счастливчиков, как прошел полет, сколько в среднем стоит путевка и какие меры безопасности надо соблюдать на отдыхе (подробности...)

«Вам надо в Москву? Попадете!» Нелегалы возят белорусов через закрытую границу за $70

Официальные перевозчики ждут открытия границы с Россией после 15 июля (подробности...)

Едем в Воложинский район: Увидеть столицу контрабандистов, покататься на лошадях и послушать волынку

В проекте "Поехали по Беларуси" мы рассказываем о самых интересных местах Беларуси (подробности...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Не люблю, когда меня сравнивают с Ником Вуйчичем. Я не учу жить других, а просто радуюсь жизни»
Елена Василевич – уникальная женщина, которая, кажется, никогда не сдавалась. Несмотря на то, что у нее нет рук и ног, она родила и вырастила сына, одна живет в квартире и не унывает [фото]
«7% обратившихся к нам пациентов переболели коронавирусом»: об этом рассказали медики санатория под Минском, где проверяют на COVID-19
В Минске платные тесты на антитела закончились, ближайшая возможность провериться - санаторий «Юность». Тест сделала и журналист «Комсомолки»
«Зарплата врача должна быть не меньше 1500 долларов». Абитуриенты-медики - о коронавирусе, оплате труда и уважении к работе доктора
8 июля больше 11 тысяч абитуриентов сдали тестирование по химии. Многие из них хотят поступать в медуниверситеты, и даже сейчас мотивации у них меньше не стало
«Люди массово приходят за замками на окна только после новостей о чужой беде». Как родители могут защитить своих детей от падения с высоты
Несколько дней назад в Минске погиб трехлетний мальчик – он выпал с третьего этажа. В июне 6-летний ребенок чудом выжил, упав с девятого этажа
«Мы точно знаем, что здесь похоронены предки премьер-министра Израиля». Как энтузиасты восстанавливают кладбище в Крево
Еще прошлой осенью тяжело было распознать кладбище, все заросло кустами, могилы можно было не заметить. Сейчас же по могильным камням восстанавливают историю Крево [фото]
Подъезд с лифтом помоют раз в месяц, без лифта - два раза: в Беларуси новые правила по уборке подъездов
Нововведения закреплены в постановлении Министерства ЖКХ, которое вступило в силу 2 июля. Мы узнали, как теперь должны убирать и что делать, если этого не происходит
Новости 24
Лукашенко: Столкновение мнений - это правильно
Курсы валют в Беларуси на 9 июля: доллар на торгах снизился, а вот евро вырос
В Витебске пьяного водителя задерживали с погоней. Сотрудникам ГАИ пришлось разбить стекло, чтобы достать его из автомобиля
В Минске легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте
Черечень о собранных подписях: лично подал в ЦИК 106,5 тысячи подписей
В Минске неизвестный сообщил, что заминировал ресторан быстрого питания
Тяжелый груз: Мужчина в Браславском районе украл 100-килограммовую наковальню и тащил ее по земле больше километра
Фотофакт: место для агитации в Гомеле завесили видеокамерами
В Логойском районе загорелся дом. Его хозяин получил термические ожоги
Мингорисполком отказал штабу Бабарико и ОГП в проведении встречи по обсуждению референдума
Штаб Бабарико: Да, у нас есть план по созданию и регистрации политической партии
Представители штаба Бабарико встретились с дипломатами стран Евросоюза, Великобритании, США
Минздрав Беларуси рассказал подробности болезни и состоянии Дмитрия Колдуна
Эксперт рассказал, что распространение коронавируса в мире может угаснуть и без вакцины
Макей и Цуля созвонились. Они обсудили сотрудничество Беларуси и Молдовы
Видеофакт: Просто невмоготу! Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки из-за отсутствия настойки календулы
Гомельчанин снял интимное свидание на видео и требовал, чтобы девушка купила ему телевизор
Сначала в Польшу, а потом и во Францию: на границе с ЕС задержали турка, который притворялся рыбаком-туристом
Премьер-министр Беларуси: "Ситуация в экономике не радужная, но контролируемая"
Белоруска проспала остановку электрички в Дзержинске, доехала до Хвоева и угнала машину, чтобы вернуться
А что, так можно было? Минчанка позвонила в «115», и ей на следующий день починили лестницу во дворе