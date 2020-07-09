Бесплатно сделать ЭКО белорусским парам можно будет в Минске и Гомеле

Одно из условий бесплатной попытки ЭКО - возраст будущей мамы не старше 40 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Через полгода вступит в силу пункт Указ президента №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающийся бесплатного ЭКО. Уже определены три организации здравоохранения, где это можно будет сделать: РНПЦ «Мать и дитя», 2-й роддом в Минске и Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья». Об этом рассказала Людмила Кеда, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.

- Порядок и условия предоставления бесплатной попытки и перечень организаций будет утвержден Советом министров и все это будет осуществлено до 1 января 2021 года, когда вступит в силу действие этого пункта указа, - рассказала Людмила Кеда. - Уже выполняется проект постановления, определены организации, в которых будут осуществлять процедуру бесплатно. Это на сегодняшний день три государственные организации.

Напомним, согласно указу, право на одну бесплатную попытку ЭКО в государственных организациях здравоохранения имеют исключительно супружеские пары при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, при условии что оба они граждане Республики Беларусь, а возраст супруги не более 40 лет. Это касается искусственного оплодотворения без использования донорских половых клеток. Право на одну бесплатную попытку ЭКО у них будет, даже если до этого они пытались сделать его платно.

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