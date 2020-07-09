«Любой на его месте мог заблуждаться». Прокурор запросил для Андрея Втюрина 14 лет колонии, адвокат просит минимальное наказание

В Минске продолжают слушать масштабное дело о коррупции в сфере поставок телекоммуникационного оборудования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В четверг, 9 июля прокурор запросил для Андрея Втюрина 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Гособвинитель также попросил лишить обвиняемого звания полковника. Прения сторон в суде начались 8 июля.

16 фигурантов обвиняют в получении и даче взяток. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, в этом деле 16 обвиняемых. Помимо Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совета безопасности и бывшего главы Службы безопасности президента, по делу проходят бизнесмены, представители госорганов и банков. Их обвиняют по двум статьям – дача взятки и получение взятки. 12 обвиняемых находятся под стражей. В обвинении сказано, что всего у тех, кто получил взятки, изъяли больше 1 650 000 долларов, 62 тысячи евро и больше 1 кг золота.

Адвокат Андрея Втюрина обратила внимание на то, что ее подзащитный полностью признал свою вину.

- То, что произошло – досадная ошибка, стечение обстоятельств, недопонимание моим подзащитным всей серьезности действий, которые он совершал. Он добровольно во всем сознался. Я убеждена, что любой человек на его месте мог заблуждаться. Его раскаяние не может вызывать сомнений.

В Минске продолжают слушать масштабное дело о коррупции в сфере поставок телекоммуникационного оборудования. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Защитник попросила снять арест с имущества Втюрина – по ее мнению, в деле нет доказательств того, что это имущество было получено преступным путем. Сейчас под арестом находятся две квартиры, которые принадлежат жене и сыну Втюрина, и два участка – в Минске и Логойском районе. 8 июля суд решил наложить арест и на деньги, которые нашли у Втюрина дома, в кабинете и в машине – больше 235 тысяч долларов. Эти деньги являются вещественными доказательствами.

- Прошу назначить Андрею Втюрину минимальное наказание. Он еще не раз себя проявит как достойный гражданин своей страны.

Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За что получал взятки Андрей Втюрин? Обвинение считает, что около 180 тысяч долларов он получил от россиян Владимира Казанцева и Виталия Горбачева. За это Втюрин дал указание бывшему министру связи Попкову заключить договор с российской фирмой на поставку оборудования стоимостью 6 млн долларов. Обвинение считает, что именно Втюрин повлиял на то, что «Белтелком» заключил с этой фирмой договор. Сам Втюрин в суде рассказывал, что влиять на результаты конкурса он не мог: его только попросил Сиводедова, бывшего гендиректора «Белтелекома» разобраться с нарушениями закона, которые были в конкурсе.

Втюрина задержали в 2019 году, сразу после того, как ему передали очередную взятку. После задержания Втюрин написал письмо президенту, в котором во всем признался. По словам обвиняемого, сочинять текст помогали сотрудники КГБ, но давления с их стороны не было.

- Я говорю: ребята, что делать? Мне сказали, что это самый лучший выход – писать чистосердечное признание. Это было написано в 5 утра после бессонной ночи.

«Я совершил самую главную ошибку в своей жизни. Раскаиваюсь в содеянном и глубоко сожалею, что подвел не только мою семью, но и вас, учитывая мою многолетнюю службу», - сказано в письме.

В 1995 году Втюрин попал в Службу безопасности президента, с 2007 по 2014 годы возглавлял ее. В 2014 году Лукашенко освободил его от этой должности и назначил заместителем госсекретаря Совета безопасности. В Совбезе Втюрин в том числе координировал работу силовых структур.

По 7,5 лет колонии – за взятку в 860 тысяч долларов

По версии обвинения, самые крупные взятки получили Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка и Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - на двоих они получили не меньше 868 750 долларов. Для этих обвиняемых прокурор запросил по 7,5 лет лишения свободы.

К 7 годам заключения обвинение просит приговорить Сергея Сиводедова, бывшего генерального директора «Белтелекома» (получил 470 тысяч долларов взяток) и Юрия Зданевича, экс-директора Информационно-вычислительного центра Министерства финансов (получил 82 500 долларов в качестве взятки).

Еще восемь обвиняемых прокурор попросил приговорить к реальным срокам – от 2,3 лет до 6 лет лишения свободы. Двоим - Владимиру Томченко, директору «ТТ-Связьком» и Александру Бровке, представителю «Мобильного сервиса» предлагают назначить 3,5 и 4 года ограничения свободы соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Получил деньги и понял, что влип в историю»: в суде по делу о коррупции допросили бывшего менеджера Нацбанка

Игорь Кудасов считает, что был звеном по передаче денег. На скамье подсудимых в том числе бывший замгоссекретаря Совбеза Андрей Втюрин (Читать далее)

Две квартиры, участки в Минске и под Логойском, машина и золото: что арестовали у бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина

В суде продолжается допрос Втюрина, обвиняемый рассказал, как и за сколько покупал недвижимость и объяснил, зачем после задержания писал письмо президенту (читать далее)

«К нему были вопросы. Ему был предоставлен шанс»: Лукашенко высказался о задержании Втюрина

По словам президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности (подробнее)

Взятки на 1,6 миллиона долларов плюс килограмм золота: судят бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина

Среди фигурантов дела - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены (читать далее)

Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин: «Признаю вину полностью»

Бывшему чиновнику, занимавшему высокий пост, зачитали обвинение (читать далее)