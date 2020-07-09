2020-07-10T12:02:15+03:00
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КП Беларусь

Первая модная тусовка Минска: ловите сочный фоторепортаж с показа этичной моды

Показ, посвященный празднику Купалье, прошел в Dipservice Hall. Это был один из первых выходов в свет для дизайнеров и медиаперсон во время пандемии коронавируса
Эвика ОТТО
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Первая модная тусовка Минска: ловите сочный фоторепортаж с показа этичной модыПервая модная тусовка Минска: ловите сочный фоторепортаж с показа этичной модыФото: Павел МАРТИНЧИК

Организаторы Ethical Fashion Show планировали провести показ в Dipservice Hall, но непременно под открытым небом, поэтому из-за дождя его пришлось перенести с 7 на 8 июля. И это того стоило! Наряды из натуральных материалов от дизайнера Натальи Костромы и бренда Historia Naturalis на фоне природы выглядели очень органично.

В условиях пандемии коронавируса «Белорусская палата моды» ограничила список гостей и число дизайнеров, представляющих коллекции, поэтому Ethical Fashion Show получилось камерным. Организаторы раздали всем фирменные маски от бренда Historia Naturalis, но большинство гостей предпочли обходиться без них.

Организаторы раздали всем фирменные маски от бренда Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Организаторы раздали всем фирменные маски от бренда Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди гостей была дизайнер Татьяна Ефремова, которая в марте, вернувшись из Милана, стала первой в Беларуси женщиной с официальным COVID-19. Татьяна для показа выбрала красное платье длины миди, а голову украсила красивым венком из полевых цветов.

Среди гостей была дизайнер Татьяна Ефремова, которая в марте, вернувшись из Милана, стала первой в Беларуси женщиной с официальным COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди гостей была дизайнер Татьяна Ефремова, которая в марте, вернувшись из Милана, стала первой в Беларуси женщиной с официальным COVID-19.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездными гостями показа, кроме известных дизайнеров и медиаперсон, стали бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич и посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер.

Бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич посетила Ethical Fashion Show. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший кандидат в президенты Татьяна Короткевич посетила Ethical Fashion Show.Фото: Павел МАРТИНЧИК

К слову, показ можно было посмотреть онлайн - трансляцию вела председатель «Белорусской палаты моды» Янина Гончарова. А сам Ethical Fashion Show провел ведущий Артем Рыбакин.

Были гости и в таких красочных масках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Были гости и в таких красочных масках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости не забывали взять на показ и своих питомцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гости не забывали взять на показ и своих питомцев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы просто влюбились в этот образ! Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы просто влюбились в этот образ! Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ Historia Naturalis.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, а рядом с ней (слева) дизайнер Наталия Ляховец. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер, а рядом с ней (слева) дизайнер Наталия Ляховец.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А это показ Натальи Костромы! Фото: Павел МАРТИНЧИК

А это показ Натальи Костромы!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показ дизайнера Натальи Костромы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обувь на показе Натальи Костромы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обувь на показе Натальи Костромы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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